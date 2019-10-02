На сегодняшней, 2 октября, службе отрывок из VI главы послания апостола Павла Галатам.

Рембрандт. Апостол Павел в темнице. 1630

«Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».

Не только из алфавита можно составить бесчисленное количество слов, но из одних и тех же слов можно сложить совершенно разные тексты. Да и один текст может пониматься по-разному. В зависимости от того, как усвоена общая мысль, от контекста. Здесь очень плохой перевод, сплошные противоречия. Сперва вроде речь о том, чтобы носить бремена друг друга, то есть о коллективной деятельности, социальной ответственности, а потом все оборачивается так, что каждый сам за себя, каждый должен иметь похвалу в себе, а не в другом. И каждому тащить свое бремя. Выражения «носите бремена друг друга» и «похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя» находятся в прямом противоречии, это очевидно. Куда смотрели переводчики?

Паоло Веронезе. Богослов, переводчик Витрувия, 1567

Мух, возможно, считали. Вообще, Синодальный перевод местами выполнен так, словно каждое предложение — оно само по себе. Что сказано до, что после, никакого значения не имеет. Набор цитат. Контекста словно и нету. Сперва носите бремена друг друга. Цитата номер раз. Можно использовать при случае. Козырнуть за общей трапезой, выдать цитату. А можно, прожевав булку, за той же общей трапезой дать цитату номер два. Что каждый должен иметь в себе похвалу, следя исключительно за собой, то есть иметь плач о грехах своих, а не чужих. Если слово «похвала» резанет слух, то можно разразиться комментарием, что апостол имел в виду, что Бог подвижника похвалит, а человеческая похвала — это все суета.

То есть прямо по ходу придумают за Павла, что он имел в виду. В этом смысле Синодальный перевод очень удобен. Цитировать можно по любому случаю. Духовники так и делают. Раз — в цитату, если что, и молчит всякая плоть. С другой стороны, переводить как-то иначе они не могли, потому что требование «каждый сам за себя» давно уже закреплено вероучением. Поэтому глаза видят то, фокусируются на том, на чем велит им традиция, разум отключается, лишь генеральная линия орудует вовсю, указывая, как тут надобно читать. Как велено читать. Да и понятно, почему так переводили. Потому как религия сложившаяся так уж сложилась, что кроме эгоизма научить ничему более не способна.

Эгоизм, конечно, «духовный». Каждый по себе в своем уголочке тихо кафизмочку нашептывает, справляет религиозную нужду, и всем хорошо. Никто ни к кому не лезет. А «бремена друг друга» — это из области «неисполнимого», как у нас говорят, чтобы кафизма шла лучше, чтобы молитва о собственном недостоинстве проникновенней звучала. Она и звучит. Потому как и вправду — какое уж тут достоинство. Уберечься бы от геенны, а для этого надо почитать себя червем. И к причастию подходит, тщательно персонально подготовившись. Дабы предстать как надо.

Триптих. Страшный суд, 1526

Итак, Павел делающего добро другим людям приравнивает к сеющему в дух, а сеющего в собственную похвалу, в «свое бремя» соотносит с посевом в плоть. Ибо по смыслу тут следует читать так, что, будучи ничем, обманывает всякий себя тем, что дело свое почитает важнее, свою ответственность перед Богом почитает единственно важной. И похвалы за свое «духовное состояние» ждет, следовательно, для себя лично. Это «поругание Бога», по мнению апостола. И обманывает себя всякий, кто думает усердствовать лишь в собственном совершенстве, почитая себя чем-то духовным. Выражение «да не унываем» следует скорее разуметь не в привычном понимании «уныния» как скуки, а как усталости. «Да не ослабеем» более по смыслу здесь.

«Закон Христов» — носить бремена друг друга. Павел пишет людям, которым пришлось столкнуться с законниками, почитателями формального закона. Именно почитателями, ибо сами они, как он пишет дальше, его не исполняют. Их интересует лишь численный рост формально принадлежащих к тем, кто закон чтит. Годы идут, столетия протекают, а ничего не меняется. Чтить закон легче, проще, это почти ни к чему не обязывает, кроме исполнения должного регламента. Да и то необязательно, важно лишь чтить, принадлежать. «Ходить» время от времени. Почитание же закона создает иллюзию, ложное представление о какой-то собственной «ответственности» — пусть даже неважной, осознаваемой как недостаточной, — за свое духовное состояние.

Осознаваемая «греховность», недостаточность духовного подвижничества даже желательна в такой парадигме, ибо еще пуще принуждает эту «ответственность» в себе «взращивать». А проще говоря, постоянно о ней думать, заботиться. А еще проще — о себе заботиться. И не думать больше ни о чем другом. Так сознание переключается на то, чтобы «сеять в плоть». По Павлу, такое сеяние пожнет от плоти же. То есть распад.