Он не смог умереть великим вождём: Чан Кайши
Александр Панцов. Чан Кайши. М.: Молодая гвардия, 2019
Он говорил о себе: «Если я умру диктатором, то я войду в историю так же, как и все диктаторы, но если я смогу установить мир, демократию и единство в стране, то я умру, как великий вождь».
Профессор Капитолийского университета (Колумбус, США) синолог Александр Панцов, реконструируя его жизнь и деятельность, пытается разобраться, насколько мечта генералиссимуса Чан Кайши (1887−1975) осуществилась.
Интерес к политике возник у молодого человека довольно рано, в 1905 г. он увлекся идеями лидера китайского национально-демократического движения Сунь Ятсена, а на следующий год познакомился с ним самим. Поэтому вполне логично, что, окончив в Японии военную школу «Симбу такко», Чан Кайши принял участие в Синьхайской революции (1911 г.). Правда, будущий генералиссимус сражался не только с внешними врагами Сунь Ятсена, но и с внутренними. В январе 1912 г. Чан ликвидировал оппозиционно настроенного Тао Чэнчжана. Как отмечает Панцов, характер и поведение будущего руководителя Националистической партии (Гоминьдана) были таковы, что даже «тем, кто ценил его и уважал, как Сунь Ятсен, требовалось большое терпение в отношениях с ним».
После смерти Сунь Ятсена Чан Кайши стал новым главой партии, и теперь его целью стала борьба за власть в охваченном гражданской войной Китае, в которой основным политическим противником выступали коммунисты Мао Цзэдуна. К 1937 г. ситуация существенно ухудшилась для всех участников смуты — началась полномасштабная японская интервенция. Несмотря на то, что Мао стал невольным союзником в борьбе против агрессора, отношение Чана к нему мало изменилось. Так, например, в январе 1941 г. гоминьдановцы уничтожили штабную колонну 4-й армии коммунистов. Поэтому неудивительно, что менее чем год спустя после капитуляции Японии в Китае вспыхнула новая гражданская война, которая завершилась в 1949 г. победой коммунистов и бегством Чана на Тайвань.
Было бы ошибкой представлять эту гражданскую войну как противостояние «хорошего» Чан Кайши и «плохих» коммунистов. Панцов, менее всего стремящийся идеализировать Мао, отмечает, что его противник
Впрочем, следует признать, на Тайване Чан Кайши сделал выводы из своих ошибок, стоивших ему континентального Китая. Вместо коррумпированного олигархического режима он
Вот только возникает вопрос, перестал ли он после этого быть диктатором, как сам того хотел. И стал ли Чан Кайши, проиграв гражданскую войну, великим вождем.