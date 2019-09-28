



Gaga.ru Коробка от игры

Когда в настольной игре используются интересные механики — это здорово. Когда они накладываются на знаменитый сеттинг (тематику) — это совсем хорошо. Однако многие лицензионные игры (например, по мультфильмам Disney) обычно копируют друг друга и имеют весьма незамысловатые правила. Найти настолку, совмещающую необычный игровой процесс и хорошую узнаваемую атмосферу — сложно, но возможно. Так, в 2017 году выходит игра InBetween, в сюжете которой проглядывается популярный сериал «Очень странные дела». В 2019 году игру локализует в России издательство GaGa Games: она появляется на полках магазинов под названием «На грани».

Автором выступает польский геймдизайнер Адам Квапински: в последние два года он выпустил на рынок несколько мировых хитов — например, полукооператив Nemesis (который вскоре тоже привезут в Россию) или фэнтези-стратегию «Владыки Эллады» (выпущенную в России «Лавкой игр»). На международной платформе BoardGameGeek у проектов Квапинского рейтинг обычно выше среднего.

Несмотря на то, что сам автор признается, что ему нравятся игры высокой сложности со здоровой конкуренцией и минимальным уровнем случайности, «На грани» получаются полной противоположностью такого описания. Да, это дуэльная игра (для двух игроков): правила в ней выглядят тяжеловесными, но на деле оказываются очень простыми, а победа во многом зависит от удачно выпадающих карт.

Gaga.ru Карточки жителей и карточки знаний

Изнанка

Как и в сериале «Очень странные дела», события игры проходят в двух мирах: обычном и потустороннем. Грань реальности настолько тонка, что люди могут перемещаться туда-сюда, не сразу замечая изменения. По миру Изнанки ходит загадочное Существо, которое по заветам фильмов ужасов имеет щупальца, острые зубы и умеет запугивать своих жертв. Существо порабощает горожан, подчиняя их разум. Полицейские (играющие на стороне Города) пытаются спасти ситуацию, вытаскивая беззащитных жителей обратно в человеческий мир.

Даже графика напоминает о сериале: вот четверо подростков едут по лесной дороге на велосипеде, а здесь — бритоголовая девочка, очень похожая на Оди, главную героиню истории. При количестве совпадений игру нельзя обвинить в плагиате: хоть она мастерски стилизована под «Очень странные дела», но раскрывает все-таки оригинальный сюжет.

Более того: графика, цитаты на карточках напоминают игру «Нечто из глубокой бездны» (Stay Away, 2014), где жителей города тоже пытается захватить неопознанное чудовище: правда, эта настольная игра рассчитана на большое количество человек (до 12), а само чудовище очень напоминает Ктулху Говарда Лавкрафта.

Мне понравилось, что игра при локализации не растеряла очарования: на некоторых картах переведены даже надписи на рисунках, а правила написаны шутливым, но понятным языком. Правда, их многовато для игры-дуэли, рассчитанной (по уверениям производителей) на полчаса. Но стоит разобраться один раз — дальше процесс становится очевидным.

Gaga.ru Карты действий и экипировки

Как не сойти с ума

Со стороны игра кажется интересной: вы раскладываете карточки жителей города по кругу, по ним перемещается жетон активного игрока (чередуя полицейских и Существо), у каждого игрока есть карты со свойствами и энергия, чтобы эти свойства разыгрывать. Благодаря комбинациям свойств (на картах в руке, на картах жителей города и карточках знаний) игроки соревнуются, кто быстрее возьмет под контроль того или иного гражданина.

Чтобы завладеть сознанием человека (или, наоборот, сделать его абсолютно стойким к посягательствам Существа), необходимо трижды изменить его состояние. Если вы играете на стороне Города, то человек сначала окажется взволнован (конечно, ведь в его городе происходят таинственные исчезновения жителей), потом — охраняем, а в конце — окончательно защищен. Если вы — Существо, то житель должен из встревоженного состояния перейти в испуганное, а после стать поглощенным.

Кто первый поглотит или защитит трех жителей города, тот и победит. Есть второе условие победы — набрать шесть уровней знаний, но уровни набираются тоже благодаря порабощению или освобождению граждан. Поэтому игровой процесс достаточно быстро становится похож на перетягивание каната; или, если один игрок изначально выбивается вперед, его победа кажется предсказуемой.

И вот вы с оппонентом сидите и поочередно разыгрываете карты (и если у Существа их порядка восьми разных типов, то у полицейских — вдвое меньше), которые мало того что повторяются, но и зачастую нейтрализуют друг друга: вы изменяете статус жителя, а ваш противник возвращает его на место своим ходом. В результате игра стоит на месте, а время идет.

Спустя несколько партий вы понимаете, что есть относительно выигрышная стратегия: она, правда, абсолютно не гуманна. Нужно сразу определять, какими горожанами можно пожертвовать, а на спасение каких бросить все свои силы: тогда, не размениваясь на пустое перетягивание жителей с Изнанки в наш мир, можно иметь шансы на победу.

Gaga.ru Житель города пока ещё человек

Здесь также можно пытаться просчитывать соперника, а разнообразное сочетание свойств на карточках увеличивает реиграбельность настолки. Для дуэльной игры это неплохое качество, помноженное на красивый сеттинг. Правда, есть вероятность, что игру создавали ради «хайпа», увидев, что в 2016 году первый сезон «Очень странных дел» стал бомбой в сериальной индустрии.

Атмосферные картинки, хорошее качество компонентов, яркая маленькая коробка — приятные мелочи, позволяющие насладиться покупкой (даже если игра наскучит вам спустя несколько вечеров). Путешествие между мирами можно совместить с прогулкой по воображаемому Хоукинсу и сравнить, кто же страшнее — Существо или Демогоргон.

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