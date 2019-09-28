Отставка спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера — знаковое и очень многоплановое событие, которое вкупе с последними событиями в американо-украинской повестке дня создает очень определенный фон мировым тенденциям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра Трампа

Во-первых, отставкой Волкера и еще четырех знаковых фигур глубинного государства на европейском и украинском направлении — посла США на Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Ульриха Брехбула и посла США при Евросоюзе Гордона Сонланда — Трамп зачищает целый ряд ключевых фигур демократов, которые мешали ему проводить свою политику. Это, без сомнения, сильный удар по позициям демократов накануне выборов.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Во-вторых, так как отставка Волкера связана с его предательством интересов США и его работой на иностранное государство — именно так выглядит его просьба к адвокату Трампа Джулиани встретиться с доверенным лицом Зеленского накануне встречи американского и украинского президентов, то, возможно, по Волкеру будет отдельное расследование, которое может закончиться уголовным делом и сроком, в зависимости от того, пойдет Волкер на сделку со следствием или предпочтет отмолчаться.

Но если он заговорит, то дело Байдена может оказаться на периферии общественного интереса, так как вскроется вся коррупционная американо-украинская сеть, существовавшая уже долгие годы. Это будет, несомненно, удар по демократам.

В-третьих, отставка Волкера делает неизбежным разворачивание во всех американских СМИ дела Байдена и его сына, поскольку этот информационный маховик, где дела Байдена и Волкера являются взаимосвязанными шестеренками, уже не остановить. И любые попытки демократов их замять будут приводить только к падению их рейтинга в глазах избирателей и рейтинга самого Байдена как главного конкурента Трампа.

Но ведь украинский кейс Байдена с несколькими миллионами долларов — это сущая ерунда по сравнению с китайским кейсом Байдена, в котором фигурирует сумма уже в 1,5 (!) млрд долларов. И, возможно, этот кейс уже попахивает не коррупцией, а работой в интересах другого государства, как и в случае с Волкером.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Вырисовывается интересная логика для избирателя — демократы, оказывается, настолько заигрались в свои коррупционные схемы, что перестали различать, где интересы своей страны и где работа на другие.

В-четвертых, отставка Волкера — это, несомненно, удар по нынешним украинским властям. Сказано же было четко Зеленскому — «Владимир Путин — хороший парень, налаживайте с ним отношения». Трамп умывает руки от украинского кейса демократов — это теперь их проблема.

А что делать Зеленскому? Ведь если Трамп не назначит нового спецпосланника, а такое вполне может быть, а посол США на Украине уже по факту отстранена от реальной работы в связи с обвинениями, то кто теперь будет поддерживать антироссийский курс Украины со стороны США? Таких людей на оперативном уровне нет. Соответственно, после того, как Зеленский опростоволосился с жалобой на европейских лидеров Трампу, ему не к кому теперь обращаться за защитой.

То есть в результате мы имеем отлично проведенную операцию со стороны команды Трампа, когда демократы попали сразу в две ловушки, расставленные командой главы Белого дома. Это серьезным образом скажется на всей избирательной кампании, тем более, что ролики с прямой речью Байдена на Украине, в которой он хвалится, что сменил прокурора этой страны, Трамп уже запустил.

Зеленскому в этой ситуации не позавидуешь — со своей молодой командой он попал как кур во щи. Кроме того, вырисовывается второе неразрешимое противоречие — еще в ходе избирательной кампании он очень громко заявлял о том, что на Украине будет продажа земли. Теперь МВФ ставит условие — не будет продажи земли, не будет новых кредитов. Это, с одной стороны. С другой — народ все больше и больше выступает против продажи земли, и Тимошенко очень грамотно вчера у Шустера забивала просто гвозди по этому вопросу своим оппонентам.

То есть Зеленский сейчас не имеет политической поддержки в Вашингтоне, и может лишиться экономической. Это чревато полным взрывом ситуации на Украине, а Трамп только умоет руки и скажет — «вот видите, до чего демократы ситуацию довели?».

Nina Zambrano Diaz Владимир Макей

Кстати, кейс Волкера-Байдена имеет и белорусское измерение. Можно только удивляться тому, как грамотно глава белорусского МИД Владимир Макей подставляет Александра Лукашенко — только встретились с Болтоном, не успели попить шампанского — отставка Волкера.

Только начинают говорить об активизации контактов с Зеленским, чтобы получить еще один доступ к американским контрагентам — дело Волкера, и усиленный контакт с Зеленским на антироссийской основе полностью теряет свой смысл. Но слова-то ведь в надежде на выстраивание совместного белорусско-украинского бастиона произнесены, и тут такой облом…

Возможно, экспертам стоит пересмотреть роль Макея как главной антироссийской фигуры в Белоруссии, так как очень многое из того, что он делает, только все больше загоняет «батьку» в капкан, из которого выход только один.