Как сын старшины-десантника Великой Отечественной войны, закончившего войну в Кенигсберге, я не хочу даже обсуждать вопрос о ее причинах и о том, что развязал ли ее Советский Союз, подписав с Германией Пакт Молотова-Риббентропа. Для меня понятно, что эта война была традиционным ежевековым нашествием объединенной Европы на восточно-православную цивилизацию, символом которой в XX веке был СССР. До этого был Наполеон с его Великой Армией, а еще раньше — шведы и поляки. Хотя последняя пара пытались справиться своими силами, но закончили капитуляцией у Переволочны и ловлей крыс в Московском Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вписываться в дискуссию «кто виноват?» с уже банальными аргументами о Мюнхене, аншлюсе Австрии или «странной войне» Европы против Гитлера в 1939—1940 годах (по сути — предательстве Польши и коллективном европейском военно-политическом суициде) тоже смысла нет: в этом споре никто не слушает аргументов, находясь в плену антиславянской, антисоветской и антикоммунистической истерической эйфории.

Которая совсем недавно, в начале сентября, закончилась тошнотворным «парадом побежденных»: 80-летним юбилеем начала Второй Мировой, куда съехались лидеры когда-то капитулировавшей Германии, когда-то разгромленной Германией Польши и многие европейские лидеры — преемники тех политиков, которые когда-то поставили своим берлинским друзьям-хозяевам кто «Синюю дивизию» (Испания), кто дивизии «Лангемарк» и «Валлоньен» (Бельгия), кто дивизию «Шарлемань» (Франция), кто дивизию «Ландсторм-Нидерланд». И так далее…

А вот высших лидеров стран-победительниц во Второй Мировой — Китая, России (как правопреемницы СССР), Англии, США и Франции, именно в таком порядке — на юбилее не было. А это значит, что споры уже стали бессмысленными. Они давно превратились в пропаганду.

А также в «желание перемен». И некоторые из этих «желаний», откровенно проявляющиеся в европейских документах, должны были бы заставить вздрогнуть мою страну, Украину.

19 сентября Европейский парламент принял, по инициативе преимущественно польских депутатов, «Резолюцию о важности европейской памяти для будущего Европы». Обсуждать ее историко-теоретические постулаты не вижу смысла: это и есть эталон антикоммунистической истерической эйфории. А вот обратить внимание на одну из ее формулировок (С.) украинцам совсем бы не помешало:

С. в то время как как прямое следствие пакта Молотова-Риббентропа, за которым последовал договор о нацистско-советской границе и дружбе от 28 сентября 1939 года, польская республика была сначала захвачена Гитлером, а через две недели — Сталиным, который лишил страну его независимость и была беспрецедентной трагедией для польского народа — 30 ноября 1939 года коммунистический Советский Союз начал агрессивную войну против Финляндии, а в июне 1940 года он оккупировал и аннексировал части Румынии — территории, которые никогда не были возвращены ‑ и аннексировал независимые республики из Литвы, Латвии и Эстонии;…

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945

Полагаю, что сейчас любой квалифицированный юрист-международник сможет, опираясь на Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года (раздел V «Недействительность, прекращение и приостановление действия договоров») с одинаковым успехом как доказать, что «Пакт Молотова-Риббентропа» денонсирован, так и обратное: все зависит от заказа и гонорара. А это означает, что проблема уже не юридическая, а политическая.

А политические реалии таковы: вся западная граница Украины (как и Беларуси) «выстроена» на Пакте Риббентропа-Молотова и последствиях этого Пакта. В 1939 году к Украинской ССР отошла часть государства Польша. Украина отказалась от «советского правопреемства» и осудила Пакт. И сейчас ничего, кроме отсутствия политического решения, не мешает Польше признать Пакт и решение третьей Внеочередной сессии Верховного Совета УССР от 14 ноября 1939 года): «Принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином Украинском государстве» —«ничтожным». То есть не отвечающим требованиям закона и являющимся недействительной с момента заключения. И потребовать возвращения к границам «линии Керзона».

Тоже самое и с румынами. В 1940 году всего двух строчек в телеграмме послу Германии в Бухаресте от 25 июня хватило, чтобы «достигнуть полюбовного урегулирования бессарабского вопроса в удовлетворительном для России смысле». Южная Бессарабия и Северная Буковина стали территорией Украинской ССР. А в 1946 году — и крохотные острова в устье Дуная, запирающие Килийское гирло.

Румыны это прекрасно помнят. В феврале 2018 года бывший президент Румынии даже внес в парламент Декларацию о денонсации пакта Риббентропа — Молотова и его последствий. И как историк могу сказать одно: не следует недооценивать румынскую дипломатию. Это, пожалуй, лучшая школа в Европе. Во всяком случае, нет другой страны, которая смогла вовремя «впрыгнуть» в вагон победителей и знатно округлить свои территории. Так что «чуйка» у румынской дипломатии — дай Бог каждому.

Освобождение Бессарабии от румынской оккупации. 1940 год

А сейчас и «чуять» ничего не надо. Формулировка европарламентской резолюции: «территории, которые никогда не были возвращены» откровенно развязывает Румынии руки в перспективах возможного территориального спора с Украиной. Тем более что опыт и победы такого противостояния уже есть: в феврале 2009 года Румыния уже отгрызла от Украины почти 10000 квадратных километров. Тогда это была только акватория, но ведь лиха беда начало.

Украинские территориальные приобретения ХХ века гарантировались не только всей мощью Советского Союза, но и самой могучей европейской военной группировкой, дислоцированной на ее территории: 780-тысячный военный контингент, 6500 танков, около 7000 БТР и БМП, около 1500 боевых самолетов, более 350 кораблей и судов обеспечения.

Сейчас всего этого нет. А вот «за спиной» Польши, Румынии и косящей на Закарпатье Венгрии вся военная мощь НАТО. И, судя по «Резолюции о важности европейской памяти для будущего Европы», европарламентское общественное мнение.