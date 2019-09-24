Белорусские и российские СМИ активно обсуждают проект плана углубления экономической интеграции Белоруссии и России в формате Союзного государства. При этом тиражируются мнения различных псевдоэкспертов и липовых политологов, якобы компетентных в вопросах российско-белорусских отношений. Они с удовольствием хвалят политику официального Минска и формируют общественное мнение Российской Федерации во вполне ясной парадигме.

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Эксперт

Так, 23 сентября издание «Телескоп» опубликовало материал «Конфедерация или союз? Чего ждать от интеграции Беларуси и России» со ссылкой на портал «Евразия.Эксперт», занимающийся раскруткой отдельных граждан Белоруссии как экспертов. Процитируем фрагмент этой публикации, где «Денис Буконкин — директор Центра изучения внешней политики и безопасности Белорусского государственного университета» сообщил:

«На основании информации, опубликованной в «Коммерсанте», я бы не стал говорить о прорыве в развитии Союзного государства. Я бы отметил скорее переформатирование данного проекта. Раньше основная задача Союзного государства, как она ставилась на тот момент Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, была в том, чтобы белорусы и россияне не чувствовали себя в каждой из стран как за рубежом.

В принципе, Союзное государство эту задачу выполнило. На данный момент мы видим переход в более экономическую плоскость и развитие интеграционных движений в одной из наиболее чувствительных для Беларуси сфер — экономике.

Россия, в частности, будет вынуждена допускать на свой внутренний рынок, по сути, государственную корпорацию под названием «Республика Беларусь», поскольку у нас все-таки основным собственником большинства предприятий является государство. В этой связи рыночно ориентированной России будет достаточно трудно конкурировать с централизованной Беларусью», — заявил Денис Буконкин.

К подобным заявлениям можно относиться по-разному. Как говорится, сколько людей — столько и мнений («два мира — два Шапиро»). Однако в той же Белоруссии одних людей за их мнения бросают за решётку и приговаривают к пяти годам лишения свободы по абсурдным обвинениям, а другие распространением своих (или не только своих) мнений по тем или иным вопросам вполне легально ублажают действующую власть.

Вероятно, есть эксперты, которые занимаются подобным на общественных началах. Проблема, однако, в том, что среди позиционируемых экспертами развелось немало самозванцев, откровенных проходимцев вроде «детей лейтенанта Шмидта», липовых политологов и фейковых экспертов.

«Eurasia.expert — аналитический портал о евразийской интеграции», — так себя позиционирует издание в социальных сетях.

Нынешняя проблема заключается в том, что в Белгосуниверситете не подтвердили достоверность информации, опубликованной изданием «Евразия.Эксперт» и растиражированной белорусскими и российскими СМИ. В ректорате корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не знают никакого Дениса Буконкина.

«Не слышали о таком, — сказал представительница ректората. — В БГУ такого центра нет и такого сотрудника нет. Я смотрю по номенклатуре дел: да, сотрудника такого нет».

Рене Магрид. Идентичность (фрагмент)

Ещё раз перепроверив по документам фамилию Буконкина и название «Центра изучения внешней политики и безопасности Белорусского государственного университета», в университете подтвердили: в вузе нет ни такого сотрудника, ни такого центра. Ректорат БГУ рекомендовал обращаться к тем, кто разместил такую информацию.

Среди размещавших информацию о Буконкине и возглавляемом им центре был белорусский Международный университет «МИТСО». В одной из публикаций на сайте этого вуза за 2018 год сообщалось о состоявшейся 10 апреля международной конференции «Точки роста ЕАЭС: экономика, безопасность, общество», организованной «Российско-белорусским экспертным клубом», Институтом Европы РАН и «Центром изучения перспектив интеграции».

В конференции принял участие первый проректор «МИТСО» Александр Плащинский. Помимо него участие принимали директор Института Европы РАН Алексей Громыко, статс-секретарь — замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, советник-посланник посольства Белоруссии в России Елена Копанева, главный редактор журнала «Евразия.Эксперт», исполнительный директор «Российско-белорусского экспертного клуба» Вячеслав Сутырин и другие.

Периодически эти имена мелькают в различных контекстах и в связке с позицией официального Минска по тем или иным вопросам. Среди заявленных на мероприятии экспертов был и «Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Белорусского государственного университета Денис Буконкин».

Пресс-секретарь МИТСО Полина Кривицкая сообщила, что недавно работает в должности, поэтому не может оперативно установить, кто размещал эту информацию. Однако она подтвердила, что на сайте вуза действительно такое сообщение есть и фамилия Буконкина упоминается в СМИ (например, телеканалом «БелРос») именно в таком статусе.

«Предположительно информация взята с сайта «Евразия. Эксперт» — там слово в слово то же самое, что и мы опубликовали, и фотографии те же», — сказала Кривицкая.

В публикации об этой конференции упомянута ещё одна мифическая структура, единственный представитель которой регулярно распространяет лживую информацию (в том числе и об ИА REGNUM), но позиционируется как «эксперт»:

«Директор аналитического центра «Номос» в Минске, сопредседатель редакционного совета «Евразия.Эксперт» Петр Петровский заявил, что Евразийскому союзу необходима своя стратегия, предполагающая «реализм и отказ от зацикленности на современном Западе».

Пора признать, что интеграция интеграций сегодня фактически невозможна, и приоритетным должно становиться взаимодействие с теми странами, с которыми оно может быть. Должны разрабатываться интересные форматы, которые привлекали бы впоследствии и страны ЕС к взаимодействию с ЕАЭС, — отметил Петр Петровский».

На сайте eurasia. expert Денис Буконкин упоминается 12 раз. В публикации от 4 декабря 2017 года «Евразийский экономический союз и Евросоюз: сотрудничество, сосуществование или конфронтация» Юлия Рулева пишет о состоявшейся 29 ноября в Москве Международной научной конференции «Евразийский экономический союз и Евросоюз: сотрудничество, сосуществование или конфронтация».

Цитата из к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США Копии

Организаторами выступили Институт Европы РАН, «Российско-белорусский экспертный клуб» и «ТРО Союза». Участвовали всё те же лица — внук покойного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, Николай Ефимович, Вячеслав Сутырин, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота (от которого зависит распределение союзных денег), начальник аналитического отдела Постоянного Комитета Союзного государства России и Беларуси, профессор МГИМО Александр Стоппе, а также директор Центра международных исследований БГУ Елена Достанко, зампред белорусского объединения бюрократии в поддержку Александра Лукашенко — РОО «Белая Русь» Александр Шатько, директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Рекеда и многие другие, среди которых — «научный сотрудник НАН Беларуси, сопредседатель редсовета аналитического портала «Евразия.Эксперт» Петр Петровский» и его коллега, «директор Минского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин».

Затем в материалеДианы Шибковской «Почему Киев против белорусских миротворцев в Донбассе: мнение экспертов из Беларуси и Украины» от 21 февраля 2018 года фигурирует «Директор Общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности» Денис Буконкин (Беларусь)», а в дальнейших публикациях фамилия персонажа связана уже с БГУ.

Любопытно, что в 2017 году в статусе «директора Центра изучения внешней политики и безопасности» на телевидении Белоруссии регулярно появлялся (просто так на «БТ» никто не появляется) некто Сергей Палагин. На сайте центр о себе сообщил весьма скупую информацию: «В 2008 году белорусскими учеными, экспертами в области истории, права, дипломатии был создан «Центр изучения внешней политики и безопасности».

Среди заявленных «экспертов» центра оказались сплошь провластные комментаторы госагитпропа Белоруссии, представленные сотрудниками государственных вузов — Виктор Шадурский,Игорь Ганчерёнок, Геннадий Бровка и другие малоизвестные персоны даже в белорусском экспертном сообществе.

Раздел сайта «Публикации в сборниках центра» в последний раз обновлялся в октябре 2016 года, пополнившись такими, как «Формирование функций Верховного Совета Республики Беларусь в области внешней политики» и «Белорусы в формированиях С. Булак-Балаховича (1919—1921 гг.)».

Раздел сайта «Мнения» обновлялся в последний раз в ноябре 2017 года материалом «Комментарий председателя правления общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности» Андрея Русаковича по итогам 19-го Всекитайского съезда КПК». Раздел сайта с незамысловатым названием «Сборники» представлен чужими изданиями.

В разделе «Конференции» последнее мероприятие датировано концом прошлого года:

«13 декабря 2018 г. Центром изучения внешней политики и безопасности при поддержке Департамента общественной дипломатии НАТО и при активном участии Фонда им. К. Аденауэра совместно с контактным посольством НАТО в Беларуси был проведен международный семинар «Международная безопасность и НАТО в 2018 году».

В работе семинара приняли участие представители академического сообщества, международных организаций, государственных и негосударственных структур Беларуси, представители дипломатического корпуса, а также эксперты, специализирующиеся на изучении вопросов международной безопасности».

Предыдущее мероприятие состоялось 15 декабря 2017 года также при поддержке департамента общественной дипломатии НАТО и при активном участии Фонда им. К. Аденауэра в формате международного семинара на тему «Международная безопасность и НАТО в 2017 году». В кратком сообщении по итогам центр проинформировал:

«В оживленной дискуссии приняли участие Постоянный представитель Эстонской Республики в НАТО К. Силласте-Эллинг, заместитель директора Департамента общественной дипломатии НАТО П. Луняк, представители эстонского парламента Х. Хансо и А. Лаанеотс, программный координатор экспертной инициативы «Минский диалог» Д. Мельянцов, директор Информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» А. Шпаковский, программный директор по Беларуси Фонда им. Конрада Адэнауэра В. Зендер, директор Центра изучения внешней политики и безопасности Д. Буконкин и председатель правления А. Русакович, руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований А. Сивицкий и многие другие».

Степень активности центра понятна, со спонсорами и участниками в целом тоже есть ясность. Судя по информации на сайте, расположилась структура по адресу «220 006, г. Минск, ул. Ленинградская, 20, каб. 1112» — там расположен факультет международных отношений БГУ. Странно, что даже в ректорате университета на знают о существовании такого центра. Впрочем, компетентные органы не обязаны информировать о всех ими созданных gongo.

В связи с тем, что Буконкин фигурировал как руководитель общественной организации с таким же названием, как и сомнительная структура Белгосуниверситета, корреспондент ИА REGNUM обратился за разъяснениями в Минюст Белоруссии. Тем более что весной «Денис Буконкин, директор общественного объединения «Центр изучения внешней политики и безопасности» высказывался в эфире гостелеканала «ОНТ» на тему «Эксперты о белорусско-российских отношениях, фейковых новостях и двусмысленности».

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

Минюст Белоруссии разъяснил ситуацию: главное управление юстиции Мингорисполкома 3 декабря 2008 года зарегистрировало общественное объединение под названием «Центр изучения внешней политики и безопасности». Никаких других НГО с таким названием, в том числе включающих в официальном именовании «Белорусского государственного университета» де-юре не существует.

Специалисты министерства предложили перепроверить по базе данных ЕГР и уточнить в ГУЮ Мингорисполкома, так как «Центр изучения внешней политики и безопасности», по их документам — это местное общественное объединение (городская организация).

Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дал следующие результаты: ОО «ЦИВПБ» (полное название: Общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности») действительно было зарегистрировано в 2008 году. «Центра изучения внешней политики и безопасности Белорусского государственного университета» среди юрлиц не значится.

ГУЮ Мингорисполкома подтвердило корреспонденту ИА REGNUM: общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности» действительно зарегистрировано. При этом выяснилось, что руководителем ОО «ЦИВПБ» является Андрей Русакович, а юридический адрес общественного объединения — улица Сухая, дом 4.

«Это самостоятельное юридическое лицо», — сообщили о центре в ГУЮ Мингорисполкома, не подтвердив какую-либо связь между ОО «ЦИВПБ» и Белгосуниверситетом.

Улица Сухая находится рядом с улицей Коллекторной, где прописаны Минюст РБ и другие госорганы. В доме 4 по улице Сухой прописаны самые разные коммерческие структуры — от Центра слуха до турфирм и мелких мастерских. Корреспонденту ИА REGNUM никто не смог сказать, где находится офис «Центра изучения внешней политики и безопасности».

На сайте ФМО БГУ центр с таким названием среди структурных подразделений не фигурирует. В деканате факультета не смогли сказать, что находится в кабинете 1112, и переадресовали все вопросы на кафедру дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ — её возглавляет Андрей Русакович.

Владимир Маяковский риторически вопрошал в начале прошлого века: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?» Похоже, что раскручиваемые при содействии РАН и подпитываемые из бюджетных источников (в том числе и российских) белорусские «эксперты» действительно нужны Александру Лукашенко и его «идеологам». Нужны ли такие синтетические медийные «звёзды» белорусам и России — вопрос, остающийся пока без однозначного ответа.