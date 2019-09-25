



Иван Шилов ИА REGNUM Апостол Марк

Сегодня, 25 сентября, читается отрывок VI главы Евангелия от Марка, процитируем для начала до половины:

«И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного — ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много».

Из этого отрывка видно, сколько сил уходило у Христа и апостолов. Перекусить, выспаться, да и просто присесть и отдохнуть было некогда. У наших верующих признаком того, что человек опознается тоже верующим, является «благостный вид». Соответствующее виду поведение. Темы для обсуждения — про священников, епископов, масонов и антихриста, который вот-вот. В то время как верующий человек не видом должен отличаться, а быть действенным. И епископ его должен интересовать лишь в значении координатора действий. Должен быть активным в утверждении правды Божией, которая с правдой человеческой перекликается там, где человек устраняет вокруг себя зло, утверждая добро.

Из приведённого отрывка можно понять, что спрос на правду в народе был очень высок. Сейчас можно, не слезая со стула, всей «правды» докопаться для себя. Создать в голове винегрет из авторитетных мнений. У нас нынче так завелось и принято считать, что православие — это такая трудная, бескомпромиссная религия. Что не всякий выдюжит. Посты строгие, молитвы долгие. И нет предела совершенству. Можно молиться дольше, поститься строже. А потом ещё больше и строже. И ещё. А можно всего этого и не делать. В храм ходить, считать себя грешным. «Считать», впрочем, это просто так себя настраивать. Грешный я. Самый. И это тоже хорошо. «Считаешь» так благочестиво, и это тоже хорошо.

Hram-mir.ru

Много чего хорошего можно для себя выбрать, одним словом. Хочешь, молись по двадцать часов в день, а хочешь, считай себя грешным. Или просто радей за православие. Тоже можно. В общем, целую кучу удобств создала «трудная», «бескомпромиссная» религия. И все удобства так расставлены, что с лёгкостью обходят стороной главное для себя неудобство. Быть Церковью, а не «собранием кающихся грешников», да и собирающихся вразброд. Нужду свою персональную религиозную справить. «Я давно не причащался». Ещё есть какие мысли, зачем надо в храм сходить? На выбор: свечку поставить, пение послушать, хорошо поют, помолиться. Вообще всё почти можно дома делать, кроме «я давно не причащался».

И что же здесь трудного и бескомпромиссного, кроме благочестивых версий, что кое-кто кое-где и взаправду заперся в келью и не вылезает, молясь круглосуточно? Указуя и прочим путь к разъединению. Всем бы по кельям, но пока не разбрелись, собираемся вот пение послушать, ладану понюхать. Свечку поставить. Некоторые публичные персоны усердствуют представить в медиапространстве церковную жизнь как этакий высокий стиль, тяжелый жанр. Между тем со стороны всякому видно, что и жанр лёгкий, и стиль самый приземленный.

«Сложного» тут лишь неудобоваримый винтаж, сильно отдающий, к прочему, новоделом. Это вот несколько сложнее эстрады. Не всякому по характеру придётся вести разговоры про батюшек, обладающих сильной молитвой, про то, как и что готовить в пост, про скорое нашествие антихриста. Про все эти очень важные вещи, основным фоном и являющиеся. А как у нас заявляют официальные лица, что всё это, мол, не главное, а главное, что Церковь — это о Христе, вот что главное, оно главное, оно и стиль высокий, да и жанр тяжелый, так о Христе если начнут, то тут уже и заплакать можно. Пусть лучше про постное меню, гораздо выше по стилю и тяжелее по жанру. Впрочем, о Христе это больше на проповедях, народ, наслушавшись и понимая, что тут не прибавить, ни убавить, предпочитает про батюшек, которые о Христе такое могут загнуть, что только с сильной молитвой реально выдюжить.

Джеймс Тиссо. Рукоположение двенадцати Апостолов. 1886 — 1894

Но вернемся к Евангелию. Понимая, что иногда надо спать, перекусить, что человек не железный, Христос отправлял апостолов в пустынное, как сказано, место. Не молиться отправлял непрестанной молитвой, а ноги вытянуть и вздремнуть хоть немного. Но и там их отыскивали. До такой степени Христос накалил духовную жизнь в Израиле, что люди искали Его повсюду. Не одних исцелений попросить, но и просто послушать. Научиться жить такой жизнью, которая приближает Царство правды и справедливости, Царство Божие.

Люди должны быть включены на исполнение этого. Заряжены пониманием того, что они сами и приближают это Царство. Что от их слов, действий оно становится ближе. И как всё это не похоже на то, как протекает в Церкви сейчас «духовная» жизнь. Но как их зарядить? Какими словами Иисус мог достучаться до людей? Как и чему Он их учил? С этого момента читаем сегодняшнее Евангелие дальше:

«И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много — отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться».

Джеймс Тиссо. Молитва Господня. 1886 — 1896

Мы уже касались прежде этого сюжета, за очевидное принимая факт преломления хлебов как практическую сторону учения. Что не материализацией Христос занимался, а делился тем, что у Него Самого есть на ужин, предложил апостолам раздать пищу, которая была у них. Совсем недавно и папа Римский Франциск в своей проповеди отметил, что в этом сюжете в центре внимания пребывает не умножение, а только деление хлебом, что Христос «не совершает чудес с помощью зрелищных действий, у Него нет волшебной палочки, но Он действует смиренными вещами».

Не знать, не чувствовать усталости, помогая другим людям, этому учил Христос апостолов. И этим Он привлекал на Свою сторону людей. Говорил им совершенно очевидные вещи, соприкасая очевидность с вечностью Царства Божьего. И от того, что говорил Он им не заумь непонятную, учение Его легко давалось и усваивалось. Лишь лукавая интерпретация делает так, что простое и очевидное уходит на второй план и там окончательно задвигается, а на первое место выступает поклонение чуду.