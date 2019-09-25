Какие чудеса изменяют жизнь человека
Сегодня, 25 сентября, читается отрывок VI главы Евангелия от Марка, процитируем для начала до половины:
«И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного — ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много».
Из этого отрывка видно, сколько сил уходило у Христа и апостолов. Перекусить, выспаться, да и просто присесть и отдохнуть было некогда. У наших верующих признаком того, что человек опознается тоже верующим, является «благостный вид». Соответствующее виду поведение. Темы для обсуждения — про священников, епископов, масонов и антихриста, который вот-вот. В то время как верующий человек не видом должен отличаться, а быть действенным. И епископ его должен интересовать лишь в значении координатора действий. Должен быть активным в утверждении правды Божией, которая с правдой человеческой перекликается там, где человек устраняет вокруг себя зло, утверждая добро.
Из приведённого отрывка можно понять, что спрос на правду в народе был очень высок. Сейчас можно, не слезая со стула, всей «правды» докопаться для себя. Создать в голове винегрет из авторитетных мнений. У нас нынче так завелось и принято считать, что православие — это такая трудная, бескомпромиссная религия. Что не всякий выдюжит. Посты строгие, молитвы долгие. И нет предела совершенству. Можно молиться дольше, поститься строже. А потом ещё больше и строже. И ещё. А можно всего этого и не делать. В храм ходить, считать себя грешным. «Считать», впрочем, это просто так себя настраивать. Грешный я. Самый. И это тоже хорошо. «Считаешь» так благочестиво, и это тоже хорошо.
Много чего хорошего можно для себя выбрать, одним словом. Хочешь, молись по двадцать часов в день, а хочешь, считай себя грешным. Или просто радей за православие. Тоже можно. В общем, целую кучу удобств создала «трудная», «бескомпромиссная» религия. И все удобства так расставлены, что с лёгкостью обходят стороной главное для себя неудобство. Быть Церковью, а не «собранием кающихся грешников», да и собирающихся вразброд. Нужду свою персональную религиозную справить. «Я давно не причащался». Ещё есть какие мысли, зачем надо в храм сходить? На выбор: свечку поставить, пение послушать, хорошо поют, помолиться. Вообще всё почти можно дома делать, кроме «я давно не причащался».
И что же здесь трудного и бескомпромиссного, кроме благочестивых версий, что кое-кто кое-где и взаправду заперся в келью и не вылезает, молясь круглосуточно? Указуя и прочим путь к разъединению. Всем бы по кельям, но пока не разбрелись, собираемся вот пение послушать, ладану понюхать. Свечку поставить. Некоторые публичные персоны усердствуют представить в медиапространстве церковную жизнь как этакий высокий стиль, тяжелый жанр. Между тем со стороны всякому видно, что и жанр лёгкий, и стиль самый приземленный.
«Сложного» тут лишь неудобоваримый винтаж, сильно отдающий, к прочему, новоделом. Это вот несколько сложнее эстрады. Не всякому по характеру придётся вести разговоры про батюшек, обладающих сильной молитвой, про то, как и что готовить в пост, про скорое нашествие антихриста. Про все эти очень важные вещи, основным фоном и являющиеся. А как у нас заявляют официальные лица, что всё это, мол, не главное, а главное, что Церковь — это о Христе, вот что главное, оно главное, оно и стиль высокий, да и жанр тяжелый, так о Христе если начнут, то тут уже и заплакать можно. Пусть лучше про постное меню, гораздо выше по стилю и тяжелее по жанру. Впрочем, о Христе это больше на проповедях, народ, наслушавшись и понимая, что тут не прибавить, ни убавить, предпочитает про батюшек, которые о Христе такое могут загнуть, что только с сильной молитвой реально выдюжить.
Но вернемся к Евангелию. Понимая, что иногда надо спать, перекусить, что человек не железный, Христос отправлял апостолов в пустынное, как сказано, место. Не молиться отправлял непрестанной молитвой, а ноги вытянуть и вздремнуть хоть немного. Но и там их отыскивали. До такой степени Христос накалил духовную жизнь в Израиле, что люди искали Его повсюду. Не одних исцелений попросить, но и просто послушать. Научиться жить такой жизнью, которая приближает Царство правды и справедливости, Царство Божие.
Люди должны быть включены на исполнение этого. Заряжены пониманием того, что они сами и приближают это Царство. Что от их слов, действий оно становится ближе. И как всё это не похоже на то, как протекает в Церкви сейчас «духовная» жизнь. Но как их зарядить? Какими словами Иисус мог достучаться до людей? Как и чему Он их учил? С этого момента читаем сегодняшнее Евангелие дальше:
«И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много — отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться».
Мы уже касались прежде этого сюжета, за очевидное принимая факт преломления хлебов как практическую сторону учения. Что не материализацией Христос занимался, а делился тем, что у Него Самого есть на ужин, предложил апостолам раздать пищу, которая была у них. Совсем недавно и папа Римский Франциск в своей проповеди отметил, что в этом сюжете в центре внимания пребывает не умножение, а только деление хлебом, что Христос «не совершает чудес с помощью зрелищных действий, у Него нет волшебной палочки, но Он действует смиренными вещами».
Не знать, не чувствовать усталости, помогая другим людям, этому учил Христос апостолов. И этим Он привлекал на Свою сторону людей. Говорил им совершенно очевидные вещи, соприкасая очевидность с вечностью Царства Божьего. И от того, что говорил Он им не заумь непонятную, учение Его легко давалось и усваивалось. Лишь лукавая интерпретация делает так, что простое и очевидное уходит на второй план и там окончательно задвигается, а на первое место выступает поклонение чуду.