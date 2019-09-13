Угольные «аномалии»: дело «Северного Кузбасса»
Сентябрьское решение арбитража — это эхо той сделки, что была проведена летом 2018 года без ведома основного акционера. В январе 2019 года истец через суд вернул себе контроль над компанией «Северный Кузбасс», после того как оспорил сделку продажи 98,64% всех акций общества по цене в 1 тыс. раз ниже рыночной, на которую, к тому же, он не давал согласия.
Шахта «Березовская» работает в Кемеровской области с 1958 года, разработку ведёт АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которая является частью группы компаний «Талтэк». На сайте угольной компании уточняется, что в её структуру входят две шахты — «Березовская» и «Первомайская», погрузочно-транспортное управление, автобаза и обогатительная фабрика «Северная».
Цепочка владельцев
Ранее владельцем «Северного Кузбасса» была ООО «Национальная топливная компания», а до неё — сталелитейная компания ArcelorMittal, в свою очередь выкупившая угледобывающее предприятие у «Северстали». Иностранный акционер в этой цепочке появился осенью 2014 года, когда ещё ArcelorMittal перевела на него 98,64% акций. Компания носила название «Kuzbass Holdings B. V.» и базировалась в Нидерландах. А с декабря 2016 года всё та же доля акций числится за гонконгской компанией «Kusbas Holding Limited», 100% доли которой с весны 2019 года принадлежит группе «Талтэк». В июле 2018 года компания чуть было не потеряла свой угольный актив из-за сомнительной сделки по отчуждению 259 823 обыкновенных акций АО «УК «Северный Кузбасс» в пользу некоего Александра Миськова.
В суде выяснилось, что акционер не только не подписывал договор купли-продажи акций от 17 июля 2018 года, но и распоряжения о передаче акций не давал. Вопросы возникли и к доверенности, фигурировавшей от представителя акционера. Истец указал, что первоначально выданная в июне 2017 года доверенность Юлии Климковой не давала ей права «на заключение договора купли-продажи акций и право передоверить свои полномочия Алибаеву И. М», подписавшему договор купли-продажи. Представители АО «УК «Северный Кузбасс» также заявлял, что договор по продаже акций «заключен при явном злоупотреблении правом, является недействительным», а условия договора и вовсе «свидетельствуют о явной аномальности сделки». Они вопрошали, как за 9,53 млн рублей можно продать действующее угледобывающее предприятия, на которое приходится 1/3 всех добываемых в Кемеровской области коксующихся углей и чья годовая выручка более 7,4 млрд рублей.
«Очевидно является экстраординарной, аномальной сделкой, о чем не могли не знать лица, её подписавшие», — отмечалось в материалах суда позиция стороны.
При этом рыночная цена пакета акций составляла 10 222 063 000 рублей, а не 9,5 млн рублей, фигурировавших в договоре купли-продажи.
В итоге гонконгская компания смогла не только признать в суде сделку недействительной, но и истребовать акции «из незаконного владения Миськова Александра Юрьевича». Решение суда устоялось в вышестоящей инстанции в апреле 2019 года.
Дело о дивидендах
Следующим шагом компания «Kusbas Holding Limited» обратилась с иском к АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» «о взыскании дивидендов, процентов за пользование чужими денежными средствами». Третьим лицом в деле участвовала член совета директоров Елена Мягкова из Саратова.
9 сентября 2019 года кемеровский арбитраж удовлетворил иск, объявив результативную часть.
Решение ещё может быть обжаловано.