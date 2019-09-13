Сентябрьское решение арбитража — это эхо той сделки, что была проведена летом 2018 года без ведома основного акционера. В январе 2019 года истец через суд вернул себе контроль над компанией «Северный Кузбасс», после того как оспорил сделку продажи 98,64% всех акций общества по цене в 1 тыс. раз ниже рыночной, на которую, к тому же, он не давал согласия.

Pixabay.com Уголь

Шахта «Березовская» работает в Кемеровской области с 1958 года, разработку ведёт АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которая является частью группы компаний «Талтэк». На сайте угольной компании уточняется, что в её структуру входят две шахты — «Березовская» и «Первомайская», погрузочно-транспортное управление, автобаза и обогатительная фабрика «Северная».

Afedchenko В шахте

Цепочка владельцев

Ранее владельцем «Северного Кузбасса» была ООО «Национальная топливная компания», а до неё — сталелитейная компания ArcelorMittal, в свою очередь выкупившая угледобывающее предприятие у «Северстали». Иностранный акционер в этой цепочке появился осенью 2014 года, когда ещё ArcelorMittal перевела на него 98,64% акций. Компания носила название «Kuzbass Holdings B. V.» и базировалась в Нидерландах. А с декабря 2016 года всё та же доля акций числится за гонконгской компанией «Kusbas Holding Limited», 100% доли которой с весны 2019 года принадлежит группе «Талтэк». В июле 2018 года компания чуть было не потеряла свой угольный актив из-за сомнительной сделки по отчуждению 259 823 обыкновенных акций АО «УК «Северный Кузбасс» в пользу некоего Александра Миськова.

В суде выяснилось, что акционер не только не подписывал договор купли-продажи акций от 17 июля 2018 года, но и распоряжения о передаче акций не давал. Вопросы возникли и к доверенности, фигурировавшей от представителя акционера. Истец указал, что первоначально выданная в июне 2017 года доверенность Юлии Климковой не давала ей права «на заключение договора купли-продажи акций и право передоверить свои полномочия Алибаеву И. М», подписавшему договор купли-продажи. Представители АО «УК «Северный Кузбасс» также заявлял, что договор по продаже акций «заключен при явном злоупотреблении правом, является недействительным», а условия договора и вовсе «свидетельствуют о явной аномальности сделки». Они вопрошали, как за 9,53 млн рублей можно продать действующее угледобывающее предприятия, на которое приходится 1/3 всех добываемых в Кемеровской области коксующихся углей и чья годовая выручка более 7,4 млрд рублей.

«Очевидно является экстраординарной, аномальной сделкой, о чем не могли не знать лица, её подписавшие», — отмечалось в материалах суда позиция стороны.

При этом рыночная цена пакета акций составляла 10 222 063 000 рублей, а не 9,5 млн рублей, фигурировавших в договоре купли-продажи.

Lite Угольный разрез

В итоге гонконгская компания смогла не только признать в суде сделку недействительной, но и истребовать акции «из незаконного владения Миськова Александра Юрьевича». Решение суда устоялось в вышестоящей инстанции в апреле 2019 года.

Дело о дивидендах

Следующим шагом компания «Kusbas Holding Limited» обратилась с иском к АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» «о взыскании дивидендов, процентов за пользование чужими денежными средствами». Третьим лицом в деле участвовала член совета директоров Елена Мягкова из Саратова.

9 сентября 2019 года кемеровский арбитраж удовлетворил иск, объявив результативную часть.

«Взыскать с акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Кусбас Холдинг Лимитед (Kusbas Holding Limited) дивиденды в размере 716 916 612 рублей 75 копеек, 59 693 402 рублей 48 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 09.09.2019 год и далее с 10.09.2019 года по день фактического исполнения обязательства взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга 716 916 612 рублей 75 копеек (ее остаток), исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в периоды просрочки, а также 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении.

Решение ещё может быть обжаловано.