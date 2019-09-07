Широк круг этих революционеров... Народ им вовсе не нужен
Николай Голицын. История социально-революционного движения в России. 1861−1881. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2019
Рост революционного движения в России заставил правоохранительные власти не только расширить круг своей деятельности, но и заняться историей протестных настроений и их классификации. Написанные в результате исследования стали началом «полицейской версии» истории революции, из которых наиболее известны сочинения генерал-майора Александра Спиридовича о социал-демократах и эсерах.
К ним может быть отнесена и книга сотрудника (библиографа) министерства внутренних дел, князя Николая Голицына (1836−1893), над которой он трудился по заданию департамента полиции. Полученные в университетах знания (первоначально он учился на историко-филологическом факультете Харьковского университета, а затем перевелся на юридический факультет Московского университета) позволяли ему удачно сочетать навыки историка и правоведа.
В ходе работы над книгой автор подробно изучил архивы Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, в частности материалы зарубежной резидентуры, призванной следить за деятельностью политических эмигрантов. С этой же целью он сам ездил в Европу (в частности, Германию и Австро-Венгрию).
Книга состоит из собственно истории революционного движения и систематизированных персональных данных о деятельности русских эмигрантов (253 биографических справки о 111 мужчинах и 142 женщинах).
Касаясь эмигрантских объединений (Голицын называл их «кружками»), он выделял три основных группы.
Вторая группа тоже не вызывала у Голицына особого беспокойства. Она на деньги Елизаветы Шиловой (вдовы литератора, члена общества «Земля и воля» Виктора Касаткина) издавала сочинения знаменитого революционера писателя Николая Чернышевского.
Большую опасность представлял кружок, возобновивший издание герценовского «Колокола», так как он всецело находился под влиянием Михаила Бакунина, Сергея Нечаева и Николая Огарева. Его члены активно вели революционную пропаганду, имели «целую систему военных и агитаторских планов», а также собственную контрразведку («полицию», согласно терминологии Голицына), которую возглавлял ветеран Польского восстания 1863−1864 гг. Владимир Озеров.
Считается, будто история не имеет сослагательного наклонения. Последнее, впрочем, спорно (альтернативную историю никто не отменял). А потому читателям стоит поразмышлять, как изменилась бы судьба России, если бы отечественные спецслужбы акцентировали свое внимание на первых ячейках Интернационала, а не на деятельности бакунинских радикалов.