Дипломатия премьер-министра Японии Абэ Синдзо на российском направлении и, в частности, его личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, вызывают все более явное недовольство имеющих немалое влияние на политику страны японских правых сил. Газета правых «Санкэй симбун» публикует одну за другой статьи, в которых обвиняет Абэ в том, что он «неправильно прочитал намерения администрации Путина, пошел у нее на поводу, и теперь та смотрит на Японию свысока».

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Отмечается, что после встречи глав Японии и России в Сингапуре в ноябре прошлого года японские СМИ делали оптимистичные прогнозы. В ходе этой встречи стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. Это было воспринято как «согласие Абэ строить переговоры вокруг двух островов (Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски — А.К.)».

По мнению газеты, «Россия ответила ничем». Более того,

«она (Россия) предъявила претензии и необоснованные требования. Суть заявлений России в двух пунктах: признайте, что южные Курилы стали российскими по итогам Второй мировой войны, и развейте опасения России по поводу Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией».

Подтверждая, что Токио не желает признавать зафиксированные в международных документах территориальные результаты войны, автор статьи в «Санкэй» дает такой «анализ» позиции Москвы:

«Если признать первый пункт, переговоры потерпят крах. Если говорить о втором пункте, то здесь очевидна цель расшатать американо-японские отношения. Сейчас российские дипломаты заговорили о том, что у России и Японии есть проблема мирного договора, но территориальной проблемы нет. А ведь кабинет Абэ проявлял «заботу» о России, отказавшись от таких фраз, как «возврат четырех островов» и «незаконная оккупация», однако это не дало каких-либо результатов».

Советско-японская совместная декларация. 1956

При этом в адрес Абэ выдвигается серьезный упрек в том, он-де

«недооценил историю переговоров и вернулся к Советско-японской декларации, в результате чего Россия укрепила позиции, посчитав, что Япония отказалась от принципа возврата четырех островов, и перешла в еще большее наступление».

Далее автор рассказывает японским читателям, как подскочил рейтинг поддержки президента Путина после «возвращения Крыма в родную гавань». Он пишет:

«И элита, и простой народ, испытывавшие комплекс неполноценности перед Западом после проигрыша в холодной войне и развала СССР, кричали от радости, когда Путин отомстил, присоединив Крым. Рейтинг, в 2013 году застывший на 60%, взлетел почти до 90%».

Автор продолжает свой «анализ»:

"Морфий в виде аннексии Крыма закончился, и сейчас в России вновь возникло недовольство путинской администрацией. Из-за ужесточения авторитарной системы и западных экономических санкций ВВП в период с 2014 по 2018 год составлял не более 1,2%. Прошлым летом власти решили поднять пенсионный возраст, и рейтинг Путина опустился до 60%. На самом деле, немало экспертов оценивают его популярность на уровне 30−40%».

Kremlin.ru Владимир Путин

И делается вывод, что российский президент просто не может пойти навстречу «другу Синдзо», не подвергая опасности свою популярность в народе: «В последнее время часто проходят антиправительственные демонстрации, и Путину сложно показать робость (?! — А.К.) перед Японией». Не понятно, о какой «робости Путина перед Японией» говорит автор статьи, если сразу же после этих слов вынужденно признает, что «с одной стороны, Россия углубляет отношения с КНР в политической, экономической и военной сферах, а с другой, — она все более склонна считать Японию американской марионеткой. Северные территории представляют для Кремля все большую военную ценность, и он укрепляет обороноспособность островов».

И все же обозреватель «Санкэй симбун» видит для Японии шанс заполучить Курильские острова, но не при Путине, а после него. Хотя и признает, что ждать придется долго, ибо и после 2024 года «Путин попытается в некой форме остаться у власти, хотя у народа уже накопилась усталость от правительства, не меняющегося долгое время». Для того, чтобы убедить японцев, что шанс завладеть островами обязательно представиться, автор занимается прямым обманом читателей, утверждая, что якобы «все больше людей (в России) негативно относится к аннексии Крыма и конфронтации с Западом. Японии следует ориентироваться на постпутинский период, широко заявлять России о территориальной проблеме и выжидать своего шанса». По моим наблюдениям, напротив, подавляющее большинство наших людей с презрением относятся к тем соотечественникам, которые, подпевая западным пропагандистам, выступают за «возвращение Крыма Украине».

Ну, а что касается отношения нашего народа к японским притязаниям на русские земли, то автору статьи в «Санкэй симбун» можно порекомендовать освежить в памяти результаты не столь давних опросов населения России. А они убедительно свидетельствуют о категорическом несогласии абсолютного большинства с территориальными уступками Японии и требовании к правительству РФ строго блюсти конституционные нормы о суверенитете и территориальной целостности государства Российского.