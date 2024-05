Пришёл как узурпатор и почему-то думал, что за королевой он как за каменной стеной, как за султаном. Ошибся.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис

Я думаю, важно, что в значительной степени он турок. Джонсон. Там ещё других кровей намешано, а то, что он белый, так он альбинос. Ну да, он альбинос.

Сейчас я объясню, и вы поймёте, что нет в моём сердце злобы расизма.

Помню, что в 2000 году в Красноярске (я там писал книгу, брал интервью, в том числе и у нынешнего главы края) при посещении детского дома в мои перстни на руке вцепилась мелкая чернявая девчушка, вся вертлявая, и ну их сдирать. (Ношу перстни, — от бурной богемной молодости привычка осталась).

«Вот, — сказала добрая толстая сотрудница детдома, — цыганочка наша, вообще-то цыгане своих детей не бросают, а тут под дверь подкинули к нам».

«Вот, что значит кровь», — вмешалась подошедшая директриса.

«Ей четыре года, она ни одного цыгана, ни одной цыганки в жизнь не видела, но пританцовывает, поёт и любит всё блестящее, как сорока»…

Это я к Джонсону. К объяснению поведения Джонсона. Ещё его дедушка носил фамилию Али. Сменили на «Джонсон», так же распространённую, как у нас «Иванов».

Прадедушка был премьер-министром у последнего турецкого султана. Имея таких предков, думаю, он их внимательно изучил. А темперамент ему Господь даровал.

Прадед Бориса Джонсона Али Кемаль

Ну если расшифровать «темперамент» на элементы, то это и определённое допущение дозы насилия, и некоторое (в отличие от его товарищей по Консервативной партии Великобритании) презрение к демократии и к парламенту в частности. Только не нужно мне возражать, дослушайте мою теорию.

Ну короче, как та девочка-цыганка в Красноярском детдоме пыталась инстинктивно стащить мои перстни, Джонсон пытался силой вытащить Великобританию из ЕС. Ничего не вышло, выход из ЕС оголтелый парламент отодвинул на три месяца, теперь до 31 января, а за участь Джонсона никто не даст дохлой лондонской крысы. Слетит, скорее всего, из премьеров.

Да я знаю, знаю, что другие теории восторжествовали в наше время на территории Европейского союза, согласно которым не важен совсем ни цвет кожи, ни национальная принадлежность, и потому в их СМИ (да и в наших уже) стараются и цвет кожи не упоминать, и племя, среди которого родился, но я считаю, что торжество их теорий — временное.

И что, цвет кожи не важен на самом деле? Ещё как важен? Представьте, вы родились чёрным… Ой-йой-йой, если вы не живёте в Африке.

Поведение Джонсона, присмотритесь к его поведению, напоминает авторитарное хмурое и настойчивое поведение другого турка (тот тоже не совсем турок, есть в Эрдогане и грузинская кровь) Эрдогана. Но только перед Джонсоном словоохотливый, упоённый собою, увлечённый деталями британский парламент. Сидят с XIII что ли века и изощряются в остроумии и в изящных оборотах The right and honorable lady… В обороты вся деятельность ушла.

Как там писал советский поэт: «Над лордами над гордыми, Киплингом воспетыми, в воротнички продетыми, стареющими мордами». Правда, это о палате лордов, но палата общин такая же гордая. Упоённая собой. Сидят в старейшем в мире парламенте, как же!

Не подозревающая, что она — анахронизм, что устарела палата. Потому четвёртый год не могут выйти из ЕС.

Самое интересное: вы видите, что я однозначно на стороне Джонсона. Считаю, что парламентаризм Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии страшно устарел, стал смешон и выродился в прямое бессилие.

А вот ещё что, почти забыл упомянуть.

Перевыборы в парламент не состоятся.

Даже жалко его. Умного и страстного турка среди обезжиренных и бесстрастных.