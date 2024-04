В Украине новое правительство и новый премьер. 35-летний Алексей Гончарук в своей «интронизационной» речи в стенах Верховной Рады 29 августа сказал много вещей, которые вызывают искреннюю симпатию. Начиная от комплиментов молодым, сильным и энергичным женщинам-депутатам и заканчивая вечно юной идеей о том, что «железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других». Уж сколько раз такое говорили, а все равно — веришь, как в первый раз!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что ещё продать за долги?

Но некоторые постулаты премьера Гончарука вызывают искреннее недоумение и тревогу. Например: «Перед этим новым правительством стоит важнейшее задание — экономический рост, поскольку все эти проблемы, которые я перечислил решаются экономическим ростом. Нам надо расти, и расти не по два-три процента, а минимум по пять-семь. Минимум… Это позволит нам понемногу приближаться к тому уровню, который сейчас приемлемый, нормальный в мире».

Но ведь не секрет, что наш, украинский, ВВП нам, украинцам, полностью не принадлежит. Ведь в ближайшем будущем Украины — «налог на экономический рост».

Напомню, в 2015 году часть внешнего долга страны была реструктурирована. Был осуществлен выпуск новых еврооблигаций на 75−80% номинальной стоимости «старого» долга, при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых.

На оставшиеся 20−25% старого долга были выпущены новые для Украины ценные бумаги сроком обращения 35 лет — так называемые условные обязательства, или инструменты возобновления стоимости (VRI), или варранты. Механизм варрантов начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет $125,4 миллиарда (эту планку Украина, по данным МВФ, преодолела в 2018 году — 130,832 миллиарда долларов). Суммы выплат по VRI-варрантам зависят от динамики роста ВВП Украины: при темпах до 3% включительно выплаты нулевые, от 3% до 4% — 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%, от 4% — 40% каждого дополнительного процента уходят в пользу держателей варрантов.

Это «наследие» Натальи Яресько (в то время — министр финансов) оценивается двояко. С одной стороны, Украине становится невыгодно поддерживать высокие темпы роста, поскольку заработанное придется отдавать кредиторам. С другой — на фоне интенсивного роста экономики выплаты по варрантам будут незаметными. Судя по оптимизму нью-премьера, нынешняя власть — сторонники второго подхода. Но тогда возникает вопрос — КАК? За счет чего планируется рост?

Ntser.gov.ua Наталья Яресько

В речи Алексея Гончарука не было ни слова сказано о росте промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства или сферы услуг. Основой быстрых изменений, судя по словам Гончарука, «должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой, 3−4-летней программе сотрудничества с Украиной».

President.gov.ua Алексей Гончарук

И тут остается только вспомнить Волка из чудесного советского мультфильма: «ШО? ОПЯТЬ?». Опять МВФ и его «Вашингтонский консенсус» с его не декларированными, а реальными:

тотальной приватизацией, даже в области естественных монополий;

сокращением до минимума или ликвидация всех социальных программ;

поддержкой стабильности национальной валюты путем установления ее зависимости от доллара США и ограничения реальной денежной массы;

сокращением зарплат и ограничение прав трудящихся (права на забастовку, прав профсоюзов и т. п.).

и прочими подобными радостями жизни от либертарианского общества?

Ведь основная догма Вашингтонского консенсуса, о том, что «сокращая денежную массу, мы снижаем инфляцию, а снижение инфляции ведёт к росту инвестиций и экономическому росту» нигде особо и не сработала. И это не идея во многом спорного экономиста Сергея Глазьева, а «факт, данный нам в ощущениях». Китай, Индия и Вьетнам не согласились принимать правила Вашингтонского консенсуса и благополучно наращивают темпы экономического роста. А Югославия, Руанда, Сомали, Мексика — где они?

Kremlin.ru Сергей Глазьев

Кроме того, следует помнить, что МВФ — это США. Американцы имеют 16,407% голосов фонда. А при решении ключевых в деятельности МВФ вопросов необходимо большинство в 85%. Следовательно, США могут заблокировать голосование любого ключевого вопроса. Европейские «гранды», Франция и Германия, такого себе позволить не могут: у них в совокупности 10,94%. А это означает, что формула «Мы говорим МВФ — подразумеваем США» имеет все права на существование.

U.S. Department of State Джон Теффт

А США (точнее, посол Джон Теффт) еще в феврале 2010 года предложили премьеру Тимошенко документ под названием Paper on Priority Reform for the New Government (Документ по приоритетным реформам нового правительства). Приоритетные реформы намечались в восьми областях. В том числе и такие:

«Пенсии»: увеличение пенсионного возраста населения страны; отмена специальных пенсий; ограничение пенсий работающих пенсионеров.

увеличение пенсионного возраста населения страны; отмена специальных пенсий; ограничение пенсий работающих пенсионеров. «Энергетика»: рост цен на газ для населения в два раза; увеличение тарифов на электроэнергию на 40%; приватизация угольных шахт и отмена субсидий в угледобыче.

рост цен на газ для населения в два раза; увеличение тарифов на электроэнергию на 40%; приватизация угольных шахт и отмена субсидий в угледобыче. «Субсидии»: ликвидация субсидий по коммунальным услугам; прекращение правительственной поддержки при рождении, для бесплатного питания, при снабжении школ книгами.

ликвидация субсидий по коммунальным услугам; прекращение правительственной поддержки при рождении, для бесплатного питания, при снабжении школ книгами. «Общественные услуги»: отказ от налоговых льгот; ограничение статуса плательщика единого налога; отмена специальных режимов НДС для села; отмена освобождения от НДС фармацевтической продукции.

отказ от налоговых льгот; ограничение статуса плательщика единого налога; отмена специальных режимов НДС для села; отмена освобождения от НДС фармацевтической продукции. «Сельское хозяйство»: отмена моратория на продажу земли; запрет субсидий при производстве свинины и куриного мяса.

отмена моратория на продажу земли; запрет субсидий при производстве свинины и куриного мяса. «Администрация »: сокращение министерств до 14, ликвидация должности министра Кабинета министров; подчинение правительственных комитетов министерствам.

»: сокращение министерств до 14, ликвидация должности министра Кабинета министров; подчинение правительственных комитетов министерствам. «Социальные фонды»: временное подчинение всех фондов правительству; оплата по больничному листу ограничивается 70% от зарплаты; оплата больничного производится с третьего дня болезни.

временное подчинение всех фондов правительству; оплата по больничному листу ограничивается 70% от зарплаты; оплата больничного производится с третьего дня болезни. «Цены»: увеличение цен на транспорт; отмена транспортных льгот.

Тимошенко тогда ушла в отставку, однако значительная часть американских «предложений» была принята к исполнению ее преемниками во власти. Но не все… Так что есть еще над чем поработать новому либертарианскому правительству.