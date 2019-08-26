В Архангельской области быстро растут новые храмы. Например в Соломбале — Морской собор. С XVIII века на этом месте, пока его не разобрали на кирпичи в конце 1920-х, стоял прежний собор. Не простой собор, а как в Кронштадте — для моряков, тысячами приходящих во флотские казармы для комплектования экипажей линкоров и фрегатов, строящихся в Архангельске и уходящих на Балтику. Новый собор строит Павел Андреевич Герасимов, директор судоремонтного предприятия «Оптимист», арендующего цеха «Красной кузницы» — потомка адмиралтейства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Морской Спасо-Преображенский собор (2018 г.)

Павел Герасимов: «Я родился в глухой костромской деревне, крестьянин по пониманию мира. В 1960-х в деревне есть было нечего. В 14 лет отец сказал, что пора, сынок, зарабатывать самому. Я поехал поступать в мореходное училище Воронина в Архангельск — форма, питание бесплатные. Образование там было среднее специальное, но круче, чем сейчас высшее. Затем 15 лет на портовом буксире в Архангельске. Я нереализованный был по жизни, водку хлестал литрами. Вдруг партия сказала, что надо создавать кооперативы. Мы с товарищами создали «Оптимист». До сих пор «Оптимист», но как-то нет вокруг меня тех, с кем мы его создавали. Стали заниматься судоремонтом. Самый интересный заказ, наверно, самый сложный. Уклонюсь от ответа, какой был таким. Самый тяжелый период наступил, когда нам сожгли в доке севмашевскую «Алушту». Выкрутились заначками, перекредитовались — повезло. Занялся я православной школой в Кемском поселке, не пошло. И приходит Андрей Томашкевич, директор «Дома Деда Мороза» — говорит, что есть мысль на месте Морского собора поставить новый».

Место собора точное и удачное

Александр Шалькевич, архангельский архитектор: «Справа от Никольского проспекта, между речками Соломбалкой и Курьей, была большая незастроенная территория… Южную половину этой территории в прошлом (XIX) веке занимал Соломбальский сад. Часть его сохранилась и сегодня. На северной половине раскинулась Никольская площадь. Посередине этого пространства, на стыке площади с садом, в 1760—1776 годах был построен Соломбальский Преображенский (Морской) кафедральный собор… Ранее на этом месте стояла Никольская церковь.

Место для собора… было выбрано удивительно точно и удачно. Он был виден из центральной части города, переезжающий реку Кузнечиху по мосту мог видеть собор впереди, чуть справа. Возвышающийся над низкими домиками собор хорошо просматривался с кораблей, следовавших по Корабельному руслу Двины. Он стоял в створе (с востока на запад) нижнего течения бывшей речки Соломбалки. Красивая панорама с главенствующим собором открывалась с северо-востока по излучине реки Курьи. Собор главенствовал и в городском пейзаже при подъезде к островам с юго-запада, и в истоках Соломбалки, и с запада в истоках реки Курьи. Наконец, он стоял на пересечении осей улиц Никольской… и Среднего проспекта (…ныне ул. Прокушева).Место размещения собора решало композиционные задачи как с дальних, так и с ближних точек восприятия его. Трудная проблема эта зодчими была выполнена превосходно…» (1).

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «…Адмиралтейская слободка, обратившаяся… в целое селение с 3000 жителей обоего пола к концу XVIII столетия, а еще позже число жителей доходило до 12 000 человек.

Адмиралтейская коллегия в феврале 1738 года разрешила постройку церкви. Постройка церкви окончилась в 1740 году, но в 1741 г. вместе с госпиталем перенесена на городскую сторону… чтобы отстранить, на будущее время, опасность истребления церкви пожаром, контора над портом решила… построить на том же Среднем острове каменную церковь… Церковь должна была быть одноэтажная, с двумя приделами и с колокольней во имя Преображения Господня… Постройка церкви началась 21 сентября того же года…» (2).

Степан Огородников, архангельский историк: «В 1760 году была произведена ее закладка, при главном командире порта капитане 1-го ранга Молчанове и капитане над портом Чаплине. При постройке церкви встретилось большое затруднение в денежных средствах, так что в 1763 году церковь сведена была только до 1 саж. вышины, и как не было ввиду средств продолжать строение из кирпича, то уже хотели остальное достроить из дерева. Но при этом вспомнили, что в конторе имелись штрафные деньги, скопившиеся за разное время, в количестве 326 руб. 71 коп. которые адмиралтейств-коллегия и разрешила употребить на достройку каменного храма… так как для выделки кирпича был построен в 1760 году завод, на котором в 1764 году было выделано 50 т. кирпичей, то дело строения храма продвинулось быстро вперед… Имя строителя собора осталось, к сожалению, совершенно неизвестным» (3).

Морской Спасо-Преображенский собор (1776 г.)

Таким был старый собор

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «В основании своем собор первоначально имел вид креста, концы которого представляли: на восток храм Преображения… на запад притвор с… площадкой для входа, на северной стороне придел святителя Николая, а на южной придел св. апостолов. Впоследствии по ту и другую сторону притвора… пристроены два каменных помещения для ризницы, библиотеки и архива… над притвором возвышается массивная колокольня, а за ней и за придельным храмом — главный храм Преображения Господня, освещаемый тремя рядами окон в северной и южной стенах и восьмиокнами в куполе.

При входе в придельный храм прежде всего представляются взору четыре массивных и украшенных иконами столба, которые поддерживают своды храма и разделяют его на три равные части… За колоннами блестят позолотой придельные иконостасы, между которыми устроены три стеклянные двери для входа в Преображенский храм. В храме Преображения привлекает взор своим изящным величественным видом высокий, четырехъярусный, снежно-белый иконостас, покрытый золотой резьбой» (2).

Людмила Попова, архангельский историк: «Украшением собора был четырехъярусный позолоченный иконостас… Над царскими вратами в резной раме — образ «Тайной вечери». Слева от царских врат в местном ряду находилась икона «Рождество Богородицы» и храмовая икона «Успение Божией Матери». Справа «Вознесение Господне»… Особо почитаемой иконой в храме был образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость», написанной «усердием лейтенанта Флота Александра Федоровича Можайского». Купол внутри был открытым. В центре его имелось живописное изображение Святого Духа в виде голубя в сиянии» (4).

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии:«…Придел во имя святителя и чудотворца Николая… освящен был … 6 февраля 1775 г… при главном командире порта Лаврентии Вакселе. Главный же престол освящен был 6 августа 1776 г. …при том же командире Вакселе. Таким образом, постройка храма продолжалась 16 лет.

До 1827 года собор находился в ведении епархиального начальства и назывался адмиралтейским, а с 1827 г. и до самого уничтожения главного порта в 1862 г. — в ведении главного священника армии и флота и назывался Морским собором… так как он построен был адмиралтейством и содержался его иждивением» (2).

Благотворители

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «Заботились о его благосостоянии и царственные особы… на место деревянной ограды построена каменная на пожалованную покойным государем императором Александром I сумму в количестве 4600 руб. ассигнациями, при главном командире над портом А. Ф. Клокачеве, при усердной помощи военнопленных, находившихся тогда в Архангельске… Государем императором Павлом I, в бытность его наследником престола, в 1774 г. пожалована бархатная ризница с вышитыми серебряными цветами… Государем императором Александром I в 1822 г. 8 мая пожалована из домашнего гардероба бархатная многокрестная ризница… На пожалованную в 1874 г. государем императором Александром II 1000 руб. и на пожертвованные в 1875 г. покойным старостой собора Д. П. Костылевым 5000 рублей произведены некоторые безотлагательные исправления внутри собора, устроены новые иконостасы, и все иконы в них возобновлены…

Высочайшие царственные особы, принося свои ценные вклады в собор и деньгами, и вещами, не забывали его и во время своего пребывания в Архангельске. 1) Император Александр I посетил Соломбальский собор 31 июля 1819 г. 2) Великий князь Константин Николаевич 24 мая 1844 г. причем он передал только что освященный для него образ Спасителя 10-му флотскому экипажу со словами: «Ребята, дарю образ, молитесь, чтобы он сохранил вас от несчастия». 3) Император Александр II 19 июля 1858 г. 4) В 1870 г. в июне месяце его высочество великий князь Алексей Александрович и 5) наконец, 14 июня 1885 г. великий князь Владимир Александрович.

…Кронштадский проиерей Иоанн Ильич Сергиев пожертвовал на нужды собора 1000 руб. и полное облачение для священников…

В числе жертвователей были главные командиры порта контр-адмиралы: Л. Ваксель, Пушкин, И. Я. Барш, М. П. Фондезин. С 1789 г. по 1796 г. старанием и усердием И. Я. Барша поступило от адмиралтейства: 17 дорогих священнических и диаконских облачений… напрестольный серебряный крест под золотом и чернетью весом 2 фунта 57 золотников, два напрестольных Евангелия, серебряная дарохранительница… все весом до 1 пуда. М. П. Фондезиным пожертвован серебряный напрестольный крест под золотом и чернетью весом 100 золотников.

Приставленные к колоннам придельных храмов драгоценные иконы в величественных киотах сооружены разными частями портового войска. Все художественные работы по сооружению этих икон произведены портовыми мастерами» (2).

Дела скорбные

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «В 1863 г. положение собора и его прихода вдруг изменилось. По высочайшему повелению 5 марта 1862 г. главный порт в Соломбале и корабельная военная верфь упразднены… По высочайшему повелению… положено на содержание причта 2233 руб. 33 коп. …Причт собора, вследствие высочайшей монаршей милости, оказался обеспеченным, но сам храм остался на попечении малочисленных и небогатых… прихожан… При существовании главного порта собор имел более 15 тысяч прихожан, а теперь только 2337 душ обоего пола» (2).

Андрей Русинов, административно высланный в 1927 году в Архангельск: «Уже несколько месяцев в советской России заметно лихорадочное опустошение и разрушение церквей. Стройки замерли из-за нехватки стройматериалов. Чтобы получить несколько мешков гвоздей или стекло, надо съездить в Москву — получить специальную разнарядку от правительства на государственные склады… Но и с накладными не так-то просто получить что-нибудь с государственных складов, потому что они пусты… прошли собрания рабочих и служащих на фабриках и заводах… население единогласно соглашалось с разрушением церквей для целей социалистического отечества. И церкви, одна за другой, обращались в руины. В стране это называлось «производство кирпичей по ленинской системе» (5).

Людмила Попова:«Собор был закрыт в 1920 году, сначала разграблен, в потом и вовсе разрушен» (4).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Морской Спасо-Преображенский собор (2018 г.)

Дела радостные

Павел Герасимов: «Создали приход, он стал заказчиком храма, я как продюсер. Проект делали Александр Ляшенко и архитектор Никитин. Каким должен быть храм, я представлял в голове, нигде такого не видел. Это хорошо — если увидишь, понравится, начнешь делать копию. А должен подняться в Соломбале «Храм-праздник». Поначалу мэрия предлагала делать одношпилевой храм, каким был старый Морской собор, но затянула, и мы решили пойти своим путем. Да и построить копию старого собора мне не по силам, денег бы не хватило — во-первых, во-вторых, затронули бы землеотводы соседей, и бюрократия «засосала» бы. Поучился проект храма 20 на 20 метров. Начали его не на старом месте, прежний фундамент под поликлиникой водников. Замечали, что она поднята, как бы цокольный этаж? Это из-за фундамента собора.

Когда начали строительство, еще не было обязательной археологии участка. Стали копать — наткнулись на булыжную мостовую Никольской площади, которая была вокруг собора. Круглые речные камни. Сейчас храм почти готов — коробка, коммуникации, тепло, электричество, колокола — все есть. Обошлось примерно в 60 миллионов из прибыли «Оптимиста» и пожертвований. Нужно еще 10 миллионов, да еще иконостас обойдется дорого. Планируем его изразцовым, я видел такие в Сибири. На службы приходят уже около сотни прихожан, в основном соломбальцы.

Что дальше? Да нет проблемы найти кому помочь!»

Примечания: