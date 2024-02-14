В конце августа 2019 года повстанцы Йемена сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper. БПЛА с размахом крыла в 20 метров и взлетной массой 5 тонн готовился вести огонь по позициям хуситов, при том, что мировые СМИ упорно заявляют о невмешательстве США в данный конфликт. На практике боевые дроны, стоящие на вооружении американских ВВС и Центрального разведывательного управления, не ведут ударных операций случайно.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Каковы цели Америки в Йемене в 2019 году? Как протекали последние 4 года конфликта и для чего Эр-Рияду, Лондону и Вашингтону до сих пор необходима данная страна?

В 2011 году на фоне инициированной Америкой и странами НАТО Арабской весны Ближний Восток полыхал повсеместно. Поддерживаемые союзниками Вашингтона и курируемые его спецслужбами «умеренные» повстанцы, «неизвестные снайперы» и боевики в нужное время и в нужном месте попеременно меняли флаги, превращаясь то в запрещенные на территории Российской Федерации формирования, то в «мирных» протестующих, то в созданную самими же американцами «оппозицию». Йемен исключением не являлся, наоборот, именно в нём столкновения регулярных армейских сил с террористами впервые приобрели крупномасштабный характер.

К марту 2012 года боевики уже не просто совершали вылазки, а вели операции по нападению на правительственные военные базы и города, но даже такие темпы системной хаотизации заокеанских кураторов не удовлетворяли. Несмотря на формальные успехи, страна по-прежнему была слишком консолидирована, а сдерживающий и укрепляющий фактор — президент Али Абдаллу Салех отказывался уходить со своего поста.

Терпение Вашингтона лопнуло к сентябрю 2012 года, когда вместе со снятыми масками официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд прямо заявила, что либо Салех инициирует передачу власти самостоятельно, либо повторит судьбу окружающих арабских государств. «Йеменский народ достаточно настрадался и заслуживает того, чтобы жить в объединенном и демократическом Йемене», — заявила Нуланд. «А потому мы от лица Совета сотрудничества арабских государств призываем создать комитет по расследованию событий, которые привели к гибели мирных граждан».

Defense.gov Али Абдулла Салех (справа)

Совет, которому Вашингтон делегировал право сместить власть, сам был организацией, состоящей из государств — спонсоров терроризма: Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна, но в итоге именно эта структура поставила Салеху ультиматум сроком в 30 дней.

Любопытно, что изначально в гражданской войне 1994 года, когда Йемен был разделен на Северный и Южный, именно США поддержали Салеха военно-политическими методами. И именно из-за этой поддержки зейдиты, компактно проживавшие на севере страны, из общности превратились в политическую и религиозную силу, взяв имя «хуситы» от своего лидера Хусейна аль-Хуси. Против них во главе с Салехом и выступила Америка.

Разумеется, если бы США действительно желали «расследовать события, которые привели к гибели мирных граждан», а затем и к войне, они бы вышли на собственные же спецслужбы. Ведь именно с подачи Вашингтона, после согласия Салеха уйти, перед новым президентом Йемена Мировым финансовым интернационалом были поставлены критические условия: либо Абд Раббу Мансур Хади выполнит требование МВФ и откажется от субсидий на бензин для населения, либо кредитный транш не будет выделен стране.

Все, кто имел представление о перипетиях Йемена, быстро поняли, чего именно добиваются Соединённые Штаты, особенно после того, как новый лидер неожиданно отдал армии приказ «отключить» радары и национальные системы ПВО.

Дело в том, что помимо полной зависимости Хади от США, на коррупционных схемах покупки дешевого бензина и его перепродажи за рубеж строился весь консенсус властных группировок и племен при Салехе, а значит, если новый лидер планировал отменить этот доход, страна неминуемо должна была впасть в хаотизацию. Так и случилось.

Defense.gov Абд Раббу Мансур Хади

Подняв на флаг новый козырь непримиримой борьбы, хуситы двинулись на столицу и заняли ее к середине 2014 года. Проамериканский президент бежал в Эр-Рияд, а Вашингтон дал Саудовской Аравии отмашку на вторжение.

По сути, это была классическая двухходовка с целью легализации интервентов, поэтому вскоре саудиты, в свою очередь, водрузив на флаг религиозный вопрос — неприемлемость объединения соседней страны под властью шиитов и официальную просьбу беглого президента, начали вторжение. «Инициативу» арабских государств поддержали в Британии и США, а претензии беглого руководителя признали законными, при том, что в отношении бежавшего в тот же год Януковича Вашингтон такого не заявлял.

Несмотря на то, что техническое превосходство стран альянса было колоссальным, а в «саудовско-американском» фронте задействовались наемники и радикальные исламисты, союзники увязли в войне. Операция под кодовым названием «Буря решимости» началась 26 марта 2015 года с участием Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Египта, Иордании, Марокко, Пакистана и Судана, а всё, чего удалось добиться спустя несколько месяцев — это вбомбить государство в каменный век. Ключевые задачи так и не были достигнуты.

Процесс полномасштабных боевых действий с применением авиации, артиллерии и ВМФ сопровождался всеми формами непризнанного геноцида. Только лишь воздушная часть намеренно ставила целью разрушение объектов гражданской инфраструктуры, включая системы водоснабжения, объекты производства пищи, медицинские учреждения, объекты ЮНЕСКО и так далее.

Дальнейший же переход и фаза операции «Возрождение надежды» привели к еще более массированным авиаударам с множеством жертв. С 28 апреля по 26 мая, за первый месяц войны, коалиция нанесла удары по 3125 наземным целям, из них военными были всего 137. Среди гражданских объектов уничтоженными оказались 26 промышленных предприятий, 31 торговый центр, 23 школы, 21 мечеть, 9 госпиталей, 7 стадионов, 5 электростанций, а в целом свыше 7000 построек.

VOA Разрушения в Йемене

Спустя год масштабы нарушений дошли до того, что даже ООН, несмотря на покровительство операции Вашингтоном, внесла саудовскую коалицию в черный список противоправных группировок. 3 июня 2016 года генеральный секретарь ООН озвучил доказательства прямой вины коалиции в 510 детских смертях. Но уже спустя неделю, 11 июня решением всё того же генсека саудовскую коалицию оправдали.

Генсек заявил, что на него было оказано беспрецедентное давление с угрозой сократить финансирование от «сторонников Эр-Рияда», то есть от США. Вашингтон и Лондон не смутило даже то, что 9 октября того же года произошел поистине вопиющий случай, когда в результате очередного налета коалиции удар пришелся по траурной церемонии, хоронившей жертв предыдущих ударов той же самой коалиции, среди колонны погибли 213 скорбящих граждан и 525 получили ранения.

Этот легализованный террор, удары по свадьбам, жилым домам, эпидемии чумы и прочих болезней как следствие ударов по больницам, кризис питьевой воды и еды, стал результатом бешенства проамериканских структур и вседозволенности арабских стран-участниц, поскольку эксперты последних давали хуситам две недели для этой войны. Считалось, что вопрос Йемена будет решен за 14 суток, зейдиты примут автокефалию, а сама страна одобрит вассалитет. Но вместо этого тотальные бомбардировки не привели к военным победам. Напротив, лишь сплотили обороняющихся, устроив коалиции второй Вьетнам.

Когда же дело дошло до того, что 4 января 2017 года руководство официальной армии Йемена, лояльное Западу, обратилось за военной помощью к Москве и Египту, саудиты решили, что пришло время изменить форму войны, а потому попытались снова использовать йеменского руководителя, но не нынешнего, а бывшего, то есть Салеха.

Al Jazeera English Йеменские солдаты

Смещенный руководитель сохранял влияние на армейские части и вскоре выступил с обращением к нации, возложив вину на своих бывших соратников — хуситов, а затем призвал народ начать переговоры с коалицией вторженцев. Лояльные Салеху армейские части дали хуситам бой, а альянс, раздувающий пламя конфликта, воспользовался хаосом в стане врага. Сторонники Салеха установили контроль над 75% территории Саны, и дело пошло к тому, что в войне наступит перелом, а в Йемене затишье.

Эр-Рияд забыл лишь о том, что США не для того хаотизировали регион, чтобы приводить его к стабилизации, да и Иран не из тех соображений поддерживал хуситов, чтобы позволить предателю разрушить единство изнутри. Поэтому вскоре, через несколько дней, Салех был введен в заблуждение неким переговорщиком и отправился в составе колонны на юго-восток от столицы, где и был ликвидирован. По одной из версий, неизвестным снайпером, по другой, путем подрыва. После устранения Салеха конфликт вспыхнул с новой силой, а ситуация вернулась к вражде, которая длится до сих пор.

Что же касается целей, преследуемых сторонами, то их три — стратегическое положение, энергоносители и религиозный фактор. Еще в конце 1980-х годов по свидетельствам геологоразведки было установлено, что Йемен — относительно бедная с точки зрения углеводородов страна, однако рассекреченный отчёт ЦРУ от 1988 года показывал, что в зоне слабо демаркированной границы между Йеменом и Саудовской Аравией всё же есть потенциальные запасы нефти, но их масштабы пока не определены.

В 2002 году Геологическая служба США (USGS) опубликовала новый доклад, в котором уточнила запасы, оценив их в 9,9 млрд баррелей. По сравнению с Саудовской Аравией, имевшей 266 млрд баррелей, это выглядело несерьезно, но был нюанс. Пространство, окруженное Персидским заливом и Красным морем, включая Йемен, являлось одной из самых тектонически активных зон на планете, что давало предпосылки для самых неожиданных открытий. И если до начала Арабской весны разрабатывавшие нефтяные месторождения Йемена американские компании Hunt Oil, ExxonMobil, а также французская Total и вправду делали это вяло, в 2012 году, прямо во время пика террористической угрозы, масштаб их деятельности неожиданно возрос.

DNO Нефтяное месторождение

Логично предположить, что накануне конфликта компании всё же успели провести свою геологическую разведку, которая согласно анализу космических снимков и скважин показала, что в пограничной зоне между Йеменом и Саудовской Аравией действительно находится гигантский нефтеносный бассейн. В случае, если данные утечки, опубликованной в Викиликс, верны и Эр-Рияд действительно надеется получить часть того газового и нефтяного пирога, который и вправду был обнаружен на шельфе, логичным оказывается ответ на вопрос, почему хуситы стали всеобщими врагами.

Дело в том, что места предполагаемого обнаружения ресурсов находятся в районах расселения йеменских хуситов-шиитов, а это 34−37% от населения страны, тем более что ресурсы КСЭ стремительно иссякают, а объем запасов Йемена, судя по предполагаемым цифрам, сравним с пятой частью саудовских «кладовых».

Другими словами, в планах Эр-Рияда и США до сих пор числится задача сделать из Йемена «вассальное государство», а лишь затем интенсифицировать углеводородный процесс. По этой причине к 2019 году ТНК США свернули добычу в Йемене, ожидая решения хуситского вопроса и не желая открывать эту карту без четкого понимания того, кто победит. Особенно если учесть, что в случае попадания потенциальных нефтегазовых месторождений под контроль шиитских сил Йемен автоматически станет потенциальным клиентом для российских или китайских компаний.

Кроме того, Йемен ценен и как государство-перемычка между северо-восточной Африкой и юго-западной Азией. Как ворота через путь, географически связывающий Индийский и Атлантический океаны с Европой (Средиземным морем) через Красное море и Суэцкий канал.

Elysee.fr Эммануэль Макрон в Джибути

Одна половина (западная сторона) этого маршрута — Джибути — уже взята под контроль силами НАТО. На территории бывшего Сомалиленда располагаются французская, американская, итальянская и японская военные базы. Йемен же, разместившийся с противоположной стороны, должен был стать следующей целью.

С колониальных времен география страны делала ее важнейшим для мировых держав оплотом на «пути в Индию», а значит, и лакомой целью. Теперь же геополитическое значение контроля Йемена лишь возросло, поскольку сменилось с курирования торговых поставок на экспортные пути современного золота — углеводородов.

Эр-Рияд с помощью вассалитета над Йеменом желает, в том числе, реализовать проект по прокладке канала из Саудовской Аравии в Арабское море через Южный Йемен, чтобы сделать ненужными Ормузский и Баб аль-Мандебский проливы, США же — как и обычно, хотят всего и сразу.

Тем не менее хуситский Йемен, несмотря на бедность, сумел оказать сопротивление англосаксам и их «партнерам», пытается наладить контакты с Россией и другими альтернативными силами, а также ищет возможность решить конфликт на своих условиях. Следовательно, это еще далеко не конец истории.