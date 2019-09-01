Севморпуть без французов

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых перевозчиков контейнерных грузов, отказалась от использования арктических маршрутов, особенно Северного морского пути. Об этом 24 августа сообщила газета Figaro.

«CMA CGM обязуется не пропускать туда (в Арктику — прим. ред.) ни один из своих 500 судов. Особенно на северо-востоке, вдоль Сибири», — говорится в материале французского издания.

Такое решение в компании, на долю которой приходится около 14% мирового контейнерооборта, объяснили «защитой окружающей среды и мирового биоразнообразия».

Kees torn Танкер компании CMA CGM

Проход судов по Севморпути позволяет сократить время перевозки грузов по сравнению с более длинным южным маршрутом. Однако без ледовой проводки по СМП на данный момент суда могут ходить лишь около трех месяцев в году. Россия видит перспективы в развитии транспортной артерии — согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

Сейчас Севморпуть используется в основном российскими компаниями для северного завоза и вывоза сырья, добытого в арктических территориях.

Что касается международного транзита, в июне текущего года китайская судоходная компания COSCO Specialized Carriers Company заявила о планах с июля по октябрь 2019 года провести 14 рейсов из Азии в Европу и из Европы в Азию по Северному морскому пути. В том же месяце датская Maersk озвучила планы по тестированию сезонного сервиса по доставке грузов по СМП.

В сентябре 2018 года судно-контейнеровоз Venta Maersk прибыло в Петербург, пройдя по Севморпути с Дальнего Востока. На судне было доставлено 660 контейнеров, в том числе рефрижераторные контейнеры с рыбной продукцией Камчатки. Тогда же в Maersk заявили, что не рассматривают Севморпуть как коммерческую альтернативу океанскому маршруту через Суэцкий канал.

Тропы в Китай

Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Об этом на этой неделе сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные протокола президентского совещания.

Ранее президент давал поручение достроить весь маршрут к 2024 году, в том числе трассу Москва — Казань, а также обход Тольятти. Частная автомагистраль «Меридиан» официально заявлена как ответвление коридора.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Трасса

Документация по проекту должна быть готова к 1 января 2020 года — речь идет о приведении ее в соответствующий госпрограммам отрасли вид. Кроме этого, должны быть установлены целевые показатели социально-экономических эффектов, говорится в материалах.

В начале июля проект автомагистрали «Меридиан», которая пройдёт через Казахстан и соединит Китай и Европу, поддержали в правительстве.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министрам транспорта, строительства, финансов и экономического развития оказывать всю необходимую поддержку проекту. Кроме того, чиновникам поручено консультировать инициатора проекта — ЗАО «Русская холдинговая компания» — в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная дорога «Меридиан» должна соединить Западную Европу и Китай. Её общая протяжённость составит 8445 км, длина российского отрезка — порядка 2 тыс. км. По территории Российской Федерации дорога пройдет через семь регионов — Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области. В частности, протяжённость саратовского участка трассы, которая пересечет регион от Перелюбского до Турковского района, превысит 500 км.

Людям порт не нужен

Жители Ленинградской области выступили против строительства терминального комплекса в порту Приморск — речь идет о проекте «Приморский УПК» мощностью 70 млн тонн. Как заявляют активисты, в результате строительства нового порта «экологии города и близлежащих территорий будет нанесен непоправимый ущерб, а также возникнет серьезная опасность для здоровья людей, проживающих на территории Приморского городского поселения».

В прошлое воскресенье активисты региона вышли на митинг с требованием отменить строительство инфраструктурного объекта. По разным подсчетам, на митинге собрались около 500 человек — это были жители города Приморска, поселка Ермилово, города Выборга и Санкт-Петербурга.

Tara17 Порт Приморск

На этой неделе резолюция по итогам митинга, которую подписали 405 человек, направлена губернатору области Александру Дрозденко. Кроме остановки вырубки лесов и ведения любых строительных работ до момента окончания государственной экспертизы проекта и утверждения генплана Приморского поселения, основным требованием активистов является отказ от промышленного строительства на побережье Финского залива на территории Приморского городского поселения, а также разработка проекта создания в бухте Жёлтая и озере Высокинское с прилегающими к ним территориями национального туристического заповедника для отдыха жителей Ленобласти и Петербурга, а также проекта создания особо охраняемой природной территории на мысе Кюрённиеми.

Документ о создании портового комплекса в Ленобласти был подписан в феврале этого года на инвестиционном форуме в Сочи. Согласно проекту, новый порт сможет принимать 25 млн тонн угля, 7 млн тонн минудобрений, 3 млн TEUs, 2 млн тонн генгрузов, 6 млн тонн зерна и другое. Объем инвестиций оценивается в 170 млрд руб. Проект реализуется частным инвестором.

Предполагается, что создание новых мощностей в Приморском порту позволит переориентировать российские грузы, оставшиеся в Прибалтике. Сегодня в Латвии, Литве и Эстонии остаются как раз те номенклатуры, которые указаны в списке будущих грузов для нового портового комплекса.

Прибалты поделили СПГ

С сентября эстонский энергетический концерн Eesti Energia начнет получать сжиженный природный газ (СПГ) с Клайпедского терминала. Соответствующий документ был подписан в минувший четверг, заявили в пресс-службе Klaipedos nafta.

В Eesti Energia утверждают, что контракт с Клайпедским терминал СПГ позволит закупать газ по конкурентоспособным ценам. При этом важно заметить, что на литовский терминал поступает «недружественный» СПГ — в Клайпеду в основном импортируется газ из России (а также из Норвегии).

Matthewmayer Клайпеда. Латвия

Газпром по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк». Отдельно за последний месяц в Литву пришли два танкера с грузом российского СПГ.

Напомним, что ранее литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения.

Черноморские контейнеры

Румыния и Грузия запускают контейнерный маршрут между портами Батуми и Констанцей. Этот вопрос обсуждался на минувшей неделе на встрече рабочей группы объединения юридических лиц международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), пишет «Sputnik Грузия». Речь идет о транзитных грузах, идущих по маршрутам между Китаем и Европой, а также Европой и Центральной Азией.

Морские контейнеры

Предполагается, что контейнерный маршрут даст возможность сократить сроки перевозки грузов, а также привлечь больше внимания к Транскаспийскому международному коридору, в чем видит свою выгоду Азербайджан.

По плану первый рейс пройдет по маршруту 20 сентября текущего года. Первое время фидерное судно должно будет совершать по одному рейсу в десять дней — трижды в месяц.