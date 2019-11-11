На днях эксперты проекта в сфере массового онлайн-образования Coursera выпустили свой рейтинг навыков работников. Результаты, как всегда и, конечно же, как, и стоило ожидать, не в пользу России. Чего-то другого, надо отметить, западные эксперты про жителей России обычно и не говорят. Впрочем, как и многие другие представители родных российских коммерческих и некоммерческих компаний, заинтересованных на свой лад переобучить россиян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рука дружбы. Онлайн

Как пишет издание «КоммерсантЪ», по данным Coursera, европейские работники обладают наибольшим набором компетенций, востребованных на мировом рынке труда, в сферах бизнеса, технологий и больших данных. Российским жителям, по мнению Coursera, не хватает ориентации на современные тренды развития производств. Но мы — россияне — не одиноки, так сказать в собственной «ущербности», мол, ещё таких же две трети населения планеты.

Специалисты проекта оценили распространенность шести ключевых компетенций, например, знание статистики, финансов, маркетинга, для каждой из трех вышеупомянутых сфер — именно они, по мнению авторов исследования, испытывают наибольшую потребность в новых специалистах. Большинство из 24 европейских стран заняли лидирующие позиции в рейтинге Coursera по всем трем направлениям. Восемь стран — Финляндия, Швейцария, Австрия, Швеция, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды — находятся в топ-10 рейтинга. В целом Западная Европа доминирует в сфере бизнеса, а Восточная — в технологиях. Россия, согласно результатам рейтинга, сильнее в технологиях (18-е место) по сравнению с бизнесом (28-е место) и сферой больших данных (25-е место).

Единственное, что забыли указать эксперты, так это то, что вряд ли все специалисты вышеназванных стран — лидеров, как и лидирующая экономика этих стран — заслуга именно данного образовательного проекта. Между тем, именно эта информация могла бы быть очень полезной нам всем для понимания того, насколько данный проект может принести прикладную пользу экономике страны.

Стоит отметить, что в конце октября 2013 года образовательный проект объединился с Госдепартаментом США для создания обучающих хабов по всему миру. Несмотря на то, что проект американский, США тем временем по оценке аналитиков Coursera, находятся не в первых строчках каждого из рейтингов по трем областям — по бизнесу — на 18-м месте, по технологиям — на 22-м, по большим данным — на 16-м месте. То есть, по сути, россияне оказывается, не такие и отсталые.

StockSnap Бизнес

Безусловно, нам очень важно мнение западных экспертов. Но более важной для нас была бы информация о том, — с какой целью в России реализуется данный образовательный проект и многие другие подобные ему. Позволят ли эти проекты в дальнейшем россиянам занять достойное место на мировом рынке труда и насколько эти специалисты будут востребованными в России, ведь пока наши родные ведомства, отвечающие за финансирование развития технологичных производств, не торопятся их создавать. А на Западе, как известно, российским специалистам отводится незавидная роль, кроме, пожалуй, очень талантливых и желательно при этом — критично настроенным к своей родине. Насколько экономика России в результате пополнения кадрами с приобретенными от американских курсов навыками начнёт расти и позволит ли ей это занять достойное место на глобальном рынке.

Несомненно, нам есть чему поучиться у США, также как и у других европейских развитых стран. Но возникает вопрос — к курсам данного образовательного проекта в январе 2014 года Госдепартаментом США был заблокирован доступ Ирану, Судану и Кубе из-за действия санкций в отношении этих стран, заметим, что американские санкции распространяются и на Россию, однако доступ к курсам нам разрешен — с чего, вдруг, нам выпала такая честь? По всей вероятности, проект привлекает финансовая заинтересованность, ведь курсы, очевидно, не бесплатные. Но только ли это? Может, таким образом проект выявляет таланты, в которых так нуждается сама Россия? И, может, нашему Министерству образования стоит озадачиться и проанализировать, не происходит ли отток мозгов по результатам подобных курсов. Более того, сейчас очень активно онлайн-курсы, к коим относится и вышеназванный американский проект, стали вытеснять традиционное образование. Однако каких-то определенных стандартов, пусть не вмешивающихся в сам процесс и, может даже, в суть обучения, но позволяющих определять допустимость тех или иных курсов на российский рынок не существует. Да, каждый вправе сам определять навыки, которые он хотел бы приобрести, тем более за собственный счет. Но это же совершенно не означает, что любой желающий может зайти на российский рынок образования с онлайн-курсами любого рода. Попробуйте зайти на американский рынок, посмотрим, что из этого получится…