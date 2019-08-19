Вслед за МВФ, оценившим урон российской экономике от санкций и прочих факторов, со своим отчетом подоспел Алексей Кудрин, который дал понять, что роста ВВП ждать не стоит. Счетная Палата РФ констатировала, что по итогам первого полугодия были слабые темпы освоения бюджетных денег, в том числе и по нацпроектам. Формирование нацпроектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры завершилось в конце 2018 года. И вот теперь начнется самое интересное, точнее уже началось. Ранее мы сообщали о необходимости ревизии законодательных актов, которые не позволяют регионам вовремя получать денежные средства из федерального бюджета из-за бюрократических проволочек, заложенных в самих же законодательных актах. К слову, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин дал поручение принять необходимые законы для реализации нацпроектов. Сейчас, хоть и прозвучит громко, но настанет момент истины. Реализация нацпроектов обнажит вредоносную для экономики страны политику Минфина РФ. Сам отчет Счетной Палаты в принципе уже и есть прямое тому доказательство. Согласно анализу, проведенному ведомством, фактическое отставание кассовых расходов на капвложения от прогнозов составляло за полугодие 24,1%, по госзакупкам — 5,1%. Также наблюдался рост заблокированных лимитов бюджетных обязательств — если в июле прошлого года они составляли около 700 млрд рублей, то к 1 июля этого года уже 912,9 млрд рублей. Регионы тоже не спешат с инвестированием притом, что 59 из субъектов России имели профицит бюджета и 26 — дефицит. Основной вклад в спад инвестиций, по данным отчета, помимо нацпроекта «Цифровая экономика», внесли два других нацпроекта — автодорожный и экологический. Как отмечается в документе, на который ссылается издание «КоммерсантЪ», проблемы с финансами в дорожной сфере наблюдались не только с финансами на федеральную инфраструктуру, но и с «дорожными» составляющими других нацпроектов, например аграрного. Очевидно, что проблемы возникли ввиду вопросов софинансирования регионами федеральных вложений, то бишь расходов региональных бюджетов. Между тем Счетная Палата «источником бед» склонна видеть по итогу первого полугодия — отложенный эффект стагнации госрасходов на строительство дорог, жилья и от снижения частных инвестиций. Правда, эти причины Счетная Палата приводит с оговоркой, мол, если от ведомства не утаили других расходов — в оборонно-промышленный комплекс, которые в отчете называют «закрытой частью бюджета».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вот так правильно

Флаг Счётной палаты РФ

Между тем не секрет, особенно для губернаторов регионов, что одним из главных факторов, тормозящих развитие экономики, является бюджетное правило Минфина, межбюджетное распределение доходов — когда регионам дешевле занять позицию донора, чем оказаться в роли лидера, потому как при бюджетной обеспеченности регионам приходится софинансировать потом большую часть расходов проекта.

Огромный вклад вносят организационные проволочки — подготовка документов. Если еще и законодательные новшества появляются на ходу, то и вовсе пакет документов приходится собирать заново, происходят срывы сроков конкурсов, закупок. Итогом всех этих проволочек или ошибок становится возврат средств в федеральный бюджет. Да и сам федеральный бюджет может направить средства в середине года, когда освоить их за оставшийся период до завершения года уже не представляется возможным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Один из свежих примеров подобного вредительства по отношению к реализации нацпроектов в частности, и к экономике страны в целом — это подписание Дмитрием Медведевым пакета распоряжений, касающихся распределения межбюджетных трансфертов на этот, заметьте, 2019-й год! Данное событие состоялось только на днях — 9 августа. При этом речь идет о десятках миллиардах рублей для софинансирования проектов, в том числе национальных, касающихся и дорог, и образования, и здравоохранения. То есть теперь ввиду неспешных действий правительства, исполнители проектов должны, как говорят в народе «распластаться и не жить»??? До конца года осталось 4 месяца. Потом Дмитрий Медведев отчитается, что нацпроекты сорвали регионы, губернаторы и прочие плохие исполнители?

Правительство затянуло со сроками подписания распоряжений сейчас, то что тогда говорить о тех временах, когда правительство будет работать 4 дня в неделю и столько же дней будет работать вся страна, включая губернаторов.