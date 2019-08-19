Лямца — деревня на Онежском полуострове. Жители не простые земледельцы, некоторые из них занимались лоцманством — проводили иностранные суда к Онеге. Отсюда некоторые особенности лямецких изб — большие окна, лихая постановка их на склоне холма. И отсюда, наверное, начиналась цепочка событий, прославившая деревню в годы Крымской войны 1854−1857 годов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крест в память об отражении десанта с английского парохода «Феникс» 28 июня (10 июля) 1855 года

Игорь Гостев, архангельский историк: «8 (20) июля 1854 г. в деревню Лямцу… с двух шлюпок высадился английский десант — около 40 вооруженных матросов в сопровождении нескольких офицеров. В Лямце в это время были только женщины, дети: большинство мужчин было на сенокосах и промыслах… Англичанам нужно было мясо — быки и бараны… Англичане застрелили двух быков, семь баранов и десяток кур с петухом. Один из офицеров вынул из кармана и кинул три монеты «неизвестного достоинства» (две за быков и одну — за баранов и кур)…

Из рапорта кемского окружного начальника А. Горбатова…: «В 12 часов 8 числа от сего селения не более двух верст остановились два неприятельских парохода, потом высадили в два баркаса сорок человек матросов… Один из офицеров нес белый флаг, а прежде его шли два кемские мещанина: Василий Антонов и Яков Долгобородин… Шедшие прежде неприятеля кемские мещане кричали народу: «Не бойтесь… Они никого не будут обидеть…» (Англичане) стреляли из ружьев овец и кур… Потом один из офицеров, увидев между полями трех коров, принадлежавших крестьянину Харитону Совершаеву,… приказал матросам застрелить. Совершаев… обратился к нему с просьбою, что этот скот принадлежит ему, и если он лишится оного, то придет в совершенное разорение. В это время офицер, выняв из кармана своего пальта четырехствольный пистолет, поставил оный к щеке Совершаева, сказал: «Молчать! Иначе и самого застрелю». Тот пал ему в ноги… Офицер велел оставить коров, а приказал застрелить быков» (1).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Начальная школа Лямцы, где один учитель учит двух школьников

Поездка в Лямцу — одно из самых запоминающихся среди путешествий по Русскому Северу. Причин несколько — редкая по своеобразию природа побережья Онежского полуострова вокруг Лямцы и ее соседки Пурнемы. Пурнему украшает песчаная коса отделяющая ее от моря, с соснами и брошенными, покрытыми мхом, старыми карбасами. Место, выбранное основателями Лямцы, уникально — деревня расположена в котловине холмов, прикрывающих от ветров Белого моря. Северных холмов два, один пониже, у моря, второй повыше — чуть в отдалении от берега, оба с плоскими вершинами. Южный — как нож, поставленный вдоль берега острием вверх. Склоны так круты, что никакая растительность не может зацепиться за них. Мимо него проходит единственный путь в Лямцу — по пляжу Белого моря. У подножия холма лежат, дотягиваясь до самого моря, туши свежих оползней. Невольно задираешь голову в тревоге — не пошла ли очередная глыба.

Игорь Гостев: «27 июня (9 июля) 1855 года около 6 часов вечера к Лямце подошел английский пароход «Феникс» и, остановившись в 400 саженях от берега, отправил к селению шлюпки с десантов. Местные крестьяне под руководством… рядового Изырбаева, напутствуемые местным священником, с приближением гребных судов стали стрелять по ним из пушки и ружей, вынудив их возвратиться к пароходу. Пароход открыл огонь по деревне и крестьянам ядрами, картечью, гранатами и ракетами. После трехчасовой стрельбы он снова отправил к берегу две шлюпки с десантом, которому крестьяне снова не дали выйти на берег. Пароход обстреливал село не протяжении всей ночи, а в 6 часов утра 28 июня (10 июля) ушел в море.

Из «объявления» крестьян села Лямца…: «Неприятельский пароход 27 числа поутру появился на море… В 6 часов вечера подошел к берегу нашей деревни и остановился не далее 3−4 версты от земли… Мы, 37 человек,… ожидали его уже два часа, и в 8-м часу вечера неприятель отправил 4 баркаса… Мы, будучи тверды духом, спросили — зачем едут… Они ответили, что мы с дураками и говорить не хотим, и тотчас устремились сделать высадку. Мы же, с Божией помощью, стали стрелять в баркасы то из пушки, то из ружей со всех сторон, около часа… И враги…, наклонившись в баркасы и закрывшись стенами их, устремились на пароход. Начались пушечные выстрелы бомбами, ядрами, картечами и продолжались около 3 часов… Неприятель отправил опять два баркаса, но мы… отражали их так, что пороху и свинцу осталось у нас весьма мало… Баркасы их находились от нас не далее 40 сажен. И после чего продолжались пушечные выстрелы до 6 часов утра 28-го числа… От всех этих выстрелов… рядовой Изырбаев и архангельский мещанин Александр Лысков изувечены…» …Местные жители насчитали до 500 выстрелов, произведенных с парохода» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM С моря, вечером 28 июня (10 июля) 1855 года, подошел английский 6-пушечный пароход «Феникс»

Добраться до Лямцы можно получив пропуск в дирекции национального парка «Онежское Поморье». Дорога до Пурнемы хорошая, здесь можно оплатить транспорт в бухгалтерии колхоза. Отлив, в который только и можно доехать до Лямцы по морскому пляжу, открывает путь на несколько часов, и застрявшие машины рискуют стать добычей моря. Самое надежное транспортное средство — колхозный «Беларусь» с прицепом или квадроцикл. Пурнемские трактористы даже устраивают с лямецкими гонки на берегу, наверное, единственные в мире. Главное препятствие на пути — десятки лесных речек и ручьев, ищущих дорогу в море. Они выходят из леса и, как один, поворачивают почему-то влево, пробивают на сотни метров пески параллельно линии прибоя, и опомнившись, резко поворачивают в море. Их русла могут остановить внедорожник, но не «Беларусь» с ее огромными колесами.

Игорь Гостев: «В одном из донесений подпоручик Макаров писал: «Во время бомбардирования Лямицкого селения… оказал большие услуги священник сего прихода Петр Лысков, который, несмотря не смертоносные выстрелы, переходил от церкви в устроенную мною батарею с животворящим крестом и осенял им крестьян во время отражения неприятельских гребных судов, и примером своим служил им в батарее…»

…Отрывок из письма с флагмана британской эскадры в Белом море — фрегата «Меандр»…: «Phoenix и Ariel ходили в крейсерство в Онежскую губу… По гребным судам первого из них с берега стреляли… Совершившие этот неблаговидный поступок занимали позицию на двух почти неприступных холмах, повелевающих городом, и замечательно, что самый жестокий огонь происходил из расположенной на одной из этих возвышенностей церкви, откуда… был сделан и первый выстрел» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Добраться в Лямцу можно только в отлив — по берегу Белого моря — на колхозном тракторе

Вот и Лямца, трактор преодолевает брод и взбирается на улицу деревни, покрытую месивом лямецкой глины из окрестных холмов. В сухую погоду она может и хорошее дорожное покрытие, но не в дожди, когда здесь можно снимать фильмы о российском бездорожье.

На вершине высокого северного холма — площадка для авиации и заброшенная метеостанция, в здании которой летом живут туристы. Лучший вид на Лямцу и море отсюда. У подножия холма избы и одноэтажная начальная школа, где, как говорят, один учитель и два ученика. Я спросил стайку местных ребят постарше: «— Где вы учитесь?». «— В средней школе в Пурнеме. Езжу туда до выходных, живу в интернате» — отозвалась одна девочка. «— А дальше что будешь делать?» «— Уеду отсюда. Сестра уже в Архангельске, учится в институте, буду жить у нее». Интернет, дотянувшийся до Лямцы, одна из причин отъездов. Он же может удержать часть молодежи на селе удаленной работой и «онлайн» образованием — в этом самый большой смысл того, что делает в этом направлении ВШЭ.

Со связью в Лямце интересно — интернет хорош, а мобильной нет совсем. Как мне сказали, когда колхоз в Пурнеме за свой счет наращивал артелекомовскую вышку для мобильной соты, у лямецких не хватило денег на десяток-другой метров — чтобы связь была и у них. Так что в деревне телефон-автомат в голубой ракушке.

Архангельский военный губернатор адмирал С. П. Хрущов: «В отражении неприятеля от Лямцы, кроме тамошних крестьян, принимали участие бывший там в это время архангельский мещанин Александр Лысков и местный священник Петр Лысков, ободрявший крестьян словом своим, и дьячек Изюмов, а из крестьян наиболее отличился Совершаев (обиженный прошлогодними унижениями — прим. автора). …Из числа защищавших Лямцу ранен один только Изюмов, самое селение пострадало весьма мало и жители понесли самые незначительны убытки, так как бомбы, гранаты и ракеты остались большею частию невзорванными, из коих крестьяне вскоре после ухода неприятеля успели собрать до 50» (4).

Игорь Гостев: «Из письма архангельского военного губернатора С. П. Хрущова военному министру от 3 (15) августа 1855 г.: «…Отставного рядового Изырбаева и архангельского мещанина Александра Лыскова я нахожу достойными к награждению. За оказанное ими отличие: первого, как бывшего руководителем при отражении неприятеля, — знаком отличия военного ордена, а последнего — серебряною медалью… Что же касается до священника Лямицкого прихода Петра Лыскова…, полагал бы наградить его бархатною фиолетовою скуфьею… 2. Как все участвовавшие при отражении неприятеля у села Лямцы крестьяне в числе 34-х человек…, я полагал бы справедливым выдать каждому из них в награду по 5 руб. серебром…» (5).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревня Лямца укрыта от моря холмами

Главная «неприродная» достопримечательность Лямцы — литой крест, копия поморских поклонных крестов с надписью «В честь отражения английского парохода «Фрегат» крестьянам селения Лямцы. Июнь 1876 года», укрепленный в горке чугунных ядер и бомб «Феникса», собранных после боя местными крестьянами.

Игорь Гостев: «…Крестьяне Лямцы составили на сходе приговор…: «Усердно желаем мы воздвигнуть на Ильиной горе, под которой отражали неприятеля в устроенной для нас батарее, приличный сему событию памятник своими средствами из собранных нами неприятельских бомб, гранат, картечи и ядер на камнях. Памятник сей обязуемся всегда содержать в исправности и ручаемся за свое потомство, что и оно будет в память нашу поддерживать его в отдаленное время… Кругом же памятника устроить решетку, от которой ключ должен будет храниться в нашей церкви» (6).

Потомки героев-крестьян Крымской войны держат обещание предков и признаков равнодушия к памятнику нет — крест и ограда покрашены, трава в ограде выполота.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Традиции защищать Отечество продолжились в XX веке. Мемориал павшим жителям Лямцы в годы Великой Отечественной войны

Пошел дождь, отлив заканчивался, и тракторист, забрав запчасть на лямецкой ферме, где живут потомки коров, из-за которых англичане потерпели поражение, собрался обратно в Пурнему, прихватив и нас.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Глиняные холмы сползают в дождь на улицы Лямцы потоками грязи

Примечания: