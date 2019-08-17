Сергей Головченко, онежский краевед:

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крест на месте Сырьинской пустыни XV века

«Деревня Сырья Онежского района Архангельской области находится в 75 км от райцентра г. Онеги по автодороге Онега — Москва. Небольшая старинная деревушка (1810 г. — 10 дворов и 60 жителей; к 1920 г. — 33 двора и 179 жителей) расположилась на высоком (ок. 25 м) правом берегу поймы р. Кодина (древнее название — «Сырья Гора»), откуда открывается прекрасный вид на противоположный, тоже высокий, берег, где в 3,5 км расположилась деревня Большой Бор. А если подняться на колокольню Никольской церкви, то на востоке, в 7 км, будет видно д. Поле и церковь Богоявления, а на западе, в 10 км, — д. Мондино с Троицкой церковью» (1).

Весь день накрапывал дождь. Блестела листва, подорожники, доски мосточков, наличники и бревна срубов. Староста церкви в Большом Бору Галина Панкова любезно согласилась показать дорогу к месту бывшего Сырьинского монастыря. Обители нет уже 250 лет, но, когда речь заходит о Сырье говорят «к монастырю», а не «к церкви». Дело, скорее всего, в легенде о захоронении здесь святого Кирилла Сырьинского. Согласно преданию, основатель монастыря лежит здесь, под спудом в часовне или где-то неподалеку. Монастырь закрыли в 1764 году, но, чтобы не обижать преподобного, окрестности считаются монастырскими.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часовня Кирилла Сырьинского поставлена, по легенде, на месте его захоронения

Традиционные поиски захоронения, ведущиеся повсеместно, где подвизались святые Русского Севера, периодически проходят и здесь. По словам онежского благочинного протоиерея Александра Коптева, Сырью недавно по приглашению митрополита Архангельского навестили специалисты-георадарщики. Георадар указывает место предполагаемых захоронений и подземных объектов. Отец Александр заметил только, что георадар «показал вокруг кладбище». Поиск мощей святого на этом не завершился — через некоторое время он получит продолжение — такова традиция.

Староста Галина Панкова посетовала, что сырьинская церковь временно оставлена без ремонта. Благочинный бросил все силы на строительство братского дома в Онеге, а Никольская церковная крыша течет. Отец Александр называет срок начала работ — сентябрь. Онежский приход уже много сделал для местной церкви: ее состояние значительно лучше 2007 года. Тогда, согласно акту обследования, в храм имелся «круглогодичный доступ <…> двери как таковые отсутствуют <…> Внутрь также можно попасть через оконные проёмы, в которых отсутствуют рамы <…> В трапезной, в центральной части потолка, образовался сквозной провал в результате обрушения сгнивших потолочных плах <…> Кровля трапезной имеет 2−3 серьёзных протечки». Проблему свободного доступа в храм в 2014—2016 годах решили — двери и окна закрыли, полы в церкви разобрали, и они ждут обновления крыши.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца (1867 г.) Сырьи возвращается к жизни Онежским православным приходом

Приход приобрел одну из лучших сырьинских изб, в ней поселился приходской алтарник. Правда, несчастья с православными в Поле перекинулись и сюда — алтарник упал с лестницы и сильно ушибся.

Монахиня Евфимия (Пащенко), историк православия на Русском Севере:

«Преподобный Кирилл — сын священника, служившего в Чекуевском приходе Онежского уезда Архангельской губернии. Мирское имя его было Кириак. «Год рождения его, как и других важнейших событий из его жизни, остался неизвестным. Можно думать, что рождение Кириака падет на последнюю четверть XV века, а деятельность его и кончина — на XVI век».

Кириак рано осиротел. Будучи «не привыкшим к тяжелому сельскому труду, не желая быть кому-то в тягость», он решил поступить в какую-либо из местных обителей. Таким монастырем, куда пришел сирота-подросток, оказался Александро-Ошевенский монастырь, стоявший в 42 верстах от г.Каргополя. Там Кириака приняли в число братии. При монашеском постриге он получил имя Кирилл. «Под руководством опытного старца — духовного отца — Кирилл последовательно трудился во всех монастырских службах, с послушанием и любовью исполняя приказываемое». В монастыре инок Кирилл выучился грамоте — чтению и письму, что дало ему возможность хорошо изучить Священное Писание.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Икона Кирилла Сырьинского в его часовне

Впоследствии, спустя много лет, преподобный Кирилл с благословения настоятеля покинул Ошевенский монастырь. Новгородский архиепископ рукоположил его в сан священника. Некоторое время преподобный Кирилл жил в селе Кенозерье, а потом у себя на родине в Чекуеве, где в местном храме совершал богослужения.

«Из Чекуева он перебрался на близлежащую Сырье-гору, где и основал обитель, построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и, после многолетних трудов, в маститой старости, скончался». Мощи преподобного Кирилла сохранились до нашего времени. Они почивают под спудом в часовне, стоящей около д. Сырья (80 км. от г. Онеги). Прихожане онежского православного прихода ежегодно совершают паломничества на это святое место» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Символическая рака Кирилла Сырьинского в его часовне

Сергей Головченко:

«На месте д. Сырья когда-то находился небольшой монастырь-пустынь. Сырьинский Успенский монастырь был основан прпд. Кириллом, пострижеником Александро-Ошевенского монастыря, в XVI в. Место он выбрал на Сырьей Горе, в 9 верстах от своей родины — с. Чекуево на р. Онеге («Спасский Конец — Островский приход»).

Сведения о жизни Сырьинской пустыни скудны. Прпд. Кирилл построил Успенскую церковь и келии для братии. В «маститой старости"он скончался и погребён был у северной стены Успенского храма. Позднее был построен ещё и «тёплый» Никольский храм, а над могилой прпд. Кирилла Сырьинского выстроили часовню.

В 1658 г. Сырьинский монастырь был преобразован в пустынь и приписан к заложенному патриархом Никоном в 1657 г. Крестному монастырю. Сырьинские монахи стали и первыми насельниками монастыря на Кий-острове. Среди них известен некий старец Пахомий, которого Никон послал на Кий-остров «чертёж чинить».

С 1764 г. Сырьинская пустынь была уже приписным приходом, вошедшим в состав Верхне-Мудьюжского прихода. В 1846−47 гг. шестиглавый летний Успенский храм (1601 г.) был перевезён в д. Поле «добровольно уступлен крестьянами Сырьенскаго сельца, перевезен из онаго и складен с поправкою ветхостей на место сгоревших в 1846 г. двух церквей». Остался тёплый Никольский храм (1667 г.), который перестроили в 1866−67 гг. и летом 1867 г. заново освятили» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крест на месте Сырьинской пустыни XV века

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии:

«Нижнемудьюгский приход <…> Кроме двух приходских, имеется приписная церковь, построенная в 1867 г., зданием деревянная на каменном фундаменте, в 1894 г. обшитая тесом и крашеная. В ней два храма: холодный — в честь Николая Чудотворца, освященный в 1867 г, и теплый в трапезе — в честь св. вмц. Екатерины, устроенный в 1875 г. иждивением крестьянина Михаила Петровича Иванова. Церковь эта находится в 7 верстах от приходских, в д. Сырьинской, известной еще в глубокой древности под именем Сырьинской пустыни, основанной в конце XIV века. Основателем этой пустыни были преподобный Кирилл, сын священника села Заветровья на реке Онеге <…> Положив таким образом начало обители, прп. Кирилл мирно почил в 1402 г. Дальнейшая история этой пустыни малоизвестна <…> В этом же Сырьинском селении, близ церкви, находится часовня во имя прп. Кирилла, неизвестно кем и когда устроенная и довольно уже ветхая» (4).

Сырья, где когда-то стоял монастырь, от славы которого осталось только переселение монахов в Кийскую обитель, теплится благодаря хлопотам православных. Легенда монастыря хранит деревню, от которой остались церковь, часовня, несколько изб и 10 жителей.

Примечания: