Путешествия по Русскому Северу: тени монастыря помогают жить деревне
Сергей Головченко, онежский краевед:
Весь день накрапывал дождь. Блестела листва, подорожники, доски мосточков, наличники и бревна срубов. Староста церкви в Большом Бору Галина Панкова любезно согласилась показать дорогу к месту бывшего Сырьинского монастыря. Обители нет уже 250 лет, но, когда речь заходит о Сырье говорят «к монастырю», а не «к церкви». Дело, скорее всего, в легенде о захоронении здесь святого Кирилла Сырьинского. Согласно преданию, основатель монастыря лежит здесь, под спудом в часовне или где-то неподалеку. Монастырь закрыли в 1764 году, но, чтобы не обижать преподобного, окрестности считаются монастырскими.
Традиционные поиски захоронения, ведущиеся повсеместно, где подвизались святые Русского Севера, периодически проходят и здесь. По словам онежского благочинного протоиерея Александра Коптева, Сырью недавно по приглашению митрополита Архангельского навестили специалисты-георадарщики. Георадар указывает место предполагаемых захоронений и подземных объектов. Отец Александр заметил только, что георадар «показал вокруг кладбище». Поиск мощей святого на этом не завершился — через некоторое время он получит продолжение — такова традиция.
Староста Галина Панкова посетовала, что сырьинская церковь временно оставлена без ремонта. Благочинный бросил все силы на строительство братского дома в Онеге, а Никольская церковная крыша течет. Отец Александр называет срок начала работ — сентябрь. Онежский приход уже много сделал для местной церкви: ее состояние значительно лучше 2007 года. Тогда, согласно акту обследования, в храм имелся «круглогодичный доступ <…> двери как таковые отсутствуют <…> Внутрь также можно попасть через оконные проёмы, в которых отсутствуют рамы <…> В трапезной, в центральной части потолка, образовался сквозной провал в результате обрушения сгнивших потолочных плах <…> Кровля трапезной имеет 2−3 серьёзных протечки». Проблему свободного доступа в храм в 2014—2016 годах решили — двери и окна закрыли, полы в церкви разобрали, и они ждут обновления крыши.
Приход приобрел одну из лучших сырьинских изб, в ней поселился приходской алтарник. Правда, несчастья с православными в Поле перекинулись и сюда — алтарник упал с лестницы и сильно ушибся.
Монахиня Евфимия (Пащенко), историк православия на Русском Севере:
Кириак рано осиротел. Будучи «не привыкшим к тяжелому сельскому труду, не желая быть кому-то в тягость», он решил поступить в какую-либо из местных обителей. Таким монастырем, куда пришел сирота-подросток, оказался Александро-Ошевенский монастырь, стоявший в 42 верстах от г.Каргополя. Там Кириака приняли в число братии. При монашеском постриге он получил имя Кирилл. «Под руководством опытного старца — духовного отца — Кирилл последовательно трудился во всех монастырских службах, с послушанием и любовью исполняя приказываемое». В монастыре инок Кирилл выучился грамоте — чтению и письму, что дало ему возможность хорошо изучить Священное Писание.
Впоследствии, спустя много лет, преподобный Кирилл с благословения настоятеля покинул Ошевенский монастырь. Новгородский архиепископ рукоположил его в сан священника. Некоторое время преподобный Кирилл жил в селе Кенозерье, а потом у себя на родине в Чекуеве, где в местном храме совершал богослужения.
Сергей Головченко:
Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии:
Сырья, где когда-то стоял монастырь, от славы которого осталось только переселение монахов в Кийскую обитель, теплится благодаря хлопотам православных. Легенда монастыря хранит деревню, от которой остались церковь, часовня, несколько изб и 10 жителей.
Примечания:
- С. Головченко. Сырья. Сайт «Онега онлайн» http://onegaonline.ru/see.php?kod=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F&id=27
- Монахиня Евфимия (Пащенко). Сказания о святых подвижниках Архангельской земли. Архангельск. 2002. С.139−140
- С. Головченко. Сырья. Сайт «Онега онлайн» http://onegaonline.ru/see.php?kod=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F&id=27
- Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии / Под редакцией В.К. Ананьина. Архангельск, 2015. С.348