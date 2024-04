Введение

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Правительством РФ распоряжением от 03.06.2019 утверждена Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД) в целях реализации мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Концепция определяет цели, задачи и принципы создания и функционирования НСУД как совокупности процессов сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения государственных данных, обеспечения их качества. При этом преследуются цели систематизации, гармонизации и стандартизации данных, в т. ч. характеризующих межведомственный обмен (взаимодействие экономических агентов). Ввиду отсутствия в Концепции представления об экономико-математической модели обработки данных для определения управляющих воздействий на экономику для выхода на траекторию роста общественного блага, НСУД не сможет выполнить свою главную цель — повышение эффективности управления экономикой. Такую задачу может решить только проактивный ИИ, базирующийся на динамической модели МОСБ, определяющей архитектуру и принципы составления НСУД.

1. Аналитическая концепция НСУД для предиктивных целей

Как заявлено в Концепции, важнейшими элементами НСУД являются нормативная правовая и методологическая база, федеральная государственная информационная система «Единая информационная платформа НСУД» и цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. В качестве цели создания и обеспечения функционирования НСУД объявлено повышение эффективности создания, сбора и использования государственных данных, в том числе для осуществления государственных и муниципальных функций. Однако в Концепции не заявлено о необходимости наличия экономико-математической модели (ЭММ) обработки данных для определения эффективных управляющих воздействий на экономическую систему. Отсутствие такой ЭММ было, по сути, замещено перечислением правовых, методологических, информационно-технологических и других норм. По этой причине декларируемые в Концепции системность и гармонизация данных не могут быть достигнуты, а основная задача НСУД сведена к мониторингу.

Adam Clarkson Документы

В части организационного обеспечения НСУД предполагается разработка процессной модели управления государственными данными. Однако ввиду отсутствия целостной ЭММ, процессная модель управления будет представлять собой совокупность не связанных между собой фрагментов, выполняемых различными структурными подразделениями. Это соответствует существующей ситуации в системе управления экономикой, когда решения принимаются, исходя из баланса ведомственных интересов. Перечисленные в Концепции требования к единой информационной платформе подтверждают намерение автоматизировать информационные потоки существующей неэффективной системы управления. Содержащееся в Концепции предложение о включении в НСУД механизма обратной связи предполагает лишь статистические корректировки постфактум, а не использование обратной связи, как это осуществляется в кибернетических системах в процессе управления для повышения его эффективности. Соответственно, цифровая аналитическая платформа статистических данных нацелена на предиктивный анализ, не связанный с задачей эффективного управления экономикой. Поэтому следование наполеоновскому принципу «главное — ввязаться в бой, а там посмотрим» в цифровизации экономики может стать губительным для экономики, как и стало это для Наполеона.

Учитывая стремительно развивающиеся негативные тенденции в глобальной экономике, все больше экономистов Запада склоняются к необходимости внедрения экономического планирования вместо пассивного наблюдения за произошедшими событиями, экспертных оценок и предиктивных (эконометрических) моделей.

Понимая, что дальше так жить нельзя, на Всемирном экономическом форуме 2019 года было заявлено о растущих угрозах цивилизации, проявляющихся в росте геополитической и геоэкономической напряженности между ведущими державами, экологической нагрузке, социального неравенства, масштабных кибератак с разрушением критически важной ИТ-инфраструктуры и сетей. Это свидетельствует о том, что механизм глобального управления, созданный в середине XX века, быстро устаревает, не соответствуя возможностям цифровой экономики, и однополярный мир во главе с США с обслуживающей его доктриной рыночной экономики подошел к концу. Все более усложняющийся и ускоряющийся в своем развитии мир нуждается в новом механизме государственного (глобального) управления, использующем возможности современных цифровых технологий, и новой доктрине. Признается, что в новом многополярном мире обострится борьба союзов государств за превосходство искусственного интеллекта в управлении[2].

geralt Искусственный интелект

Учитывая быстроту изменений в мире, Президент РФ В. Путин на совещании 30 мая 2019 года по стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта, разрабатываемой Сбербанком при участии Правительства, заявил, что тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере ИИ, тот станет «властелином» мира [3]. Однако для обеспечения технологического суверенитета в сфере ИИ и победы в глобальной конкуренции в этой сфере, о чем сказал Президент, требуется создание проактивного ИИ, повышающего эффективность управления экономикой.

Материальным носителем ИИ является компьютер. Для того, чтобы ИИ служил повышению эффективности управленческих решений в экономике, его программное обеспечение должно базироваться на динамической ЭММ, представляющей собой систему математических алгоритмов, имитирующих развитие (движение) экономики в желаемом направлении. Построение такой ЭММ, лежащей в основе ИИ и обеспечивающей его функционирование НСУД, основывается на принципах экономической кибернетики — науки управления информационными процессами в экономике. Здесь у России есть стратегические преимущества — уникальный опыт экономического планирования и знания экономической кибернетики, позволяющие создать проактивный ИИ для конструирования будущего в направлении общественного прогресса.

2. Концепция проактивного ИИ на принципах экономической кибернетики

Родоначальник кибернетики Норберт Винер писал [4]:

«Представим себе, что вторая революция завершена. Тогда средний человек со средними или еще меньшими способностями не сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги. Выход один — построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Для строительства такого общества потребуется большая подготовка и большая борьба, которая при благоприятных обстоятельствах может вестись в идейной плоскости, а в противном случае — кто знает как?»

Норберт Винер. 1949

Проблема, обозначенная Н. Винером ещё в середине прошлого века, стала исключительно актуальной сегодня. Все больше исследователей начинают понимать под «прогрессом» не просто научно-технический прогресс, а сочетание экономического, технологического, научного и культурного прогресса. Тема общественного прогресса становится в центре внимания таких ведущих научных центров США, как Гарвардский и Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт и др., приступивших к сознательной разработке категории прогресса [5].

Признаётся, что в эпоху глобального финансового управления практически перестало существовать широкое интеллектуальное движение, ориентированное на понимание динамики прогресса и его ускорения. Поэтому западными авторами предлагается создать новую дисциплину «исследования прогресса» (Progress Studies), изучающую пути улучшения благосостояния людей и отвечающую на вопрос, как генерировать полезный прогресс в будущем.

На поставленные вопросы, касающиеся изучения пути улучшения благосостояния людей, может дать ответ лишь одна наука, предметом которой является конструирование будущего, — экономическая кибернетика, рожденная в СССР.

Computerizer Общество

СССР, выбравший в конце 1920-х годов курс индустриализации, создал принципиально новый механизм управления, основанный на живом планировании экономики «затраты-выпуск» с учетом обратной связи. Оно представляло собой процесс итеративного согласования плановых расчетов разных уровней управления для решения стратегических задач страны. В ходе последовательных приближений (итераций) расчетов рассчитывался сбалансированный план развития экономики в желаемом направлении, то есть, по сути, конструировалось будущее страны.

Благодаря созданной на основе живого планирования экономики мобилизационной модели, СССР сумел быстро перестроить экономику на военные рельсы и победить во Второй мировой войне, быстро восстановить свою экономику и достичь военного паритета с США к середине XX века. Началась новая эпоха конкуренции двух супердержав — СССР и США, олицетворявшая противостояние альтернативных стратегий. СССР, используя механизм планирования «затраты-выпуск», ориентировался на реализацию ключевых отраслевых приоритетов. Стратегия США, нацеленная на перераспределение производимых доходов и собственности в пользу мировой финансовой олигархии, реализуется через цикличность экономической политики «меркантилизм-либерализм-война…», ведущей к концу истории [6].

Однако в целеполагании СССР содержалась ошибка, поскольку в мирное время отрасли экономики должны развиваться пропорционально, обеспечивая рост общественного блага. В противном случае возникает диспропорциональность экономики, перерастающая в кризис. Нужна была новая модель планирования «затраты-выпуск», изменяющая вектор движения в сторону роста общественного блага с учетом обратной связи цен равновесия потребительского рынка и предложений по новым технологиям. Кроме того, в условиях роста общественного производства и усложнения производственных взаимосвязей, расчет плана становился все более трудоемким. Поэтому новую модель планирования следовало представить в виде системы математических алгоритмов для использования новейших достижений в области вычислительной техники. Организация информационных потоков в соответствии с требованиями модели и расчеты по ней для повышения эффективности государственного управления означали бы создание проактивного ИИ, что обеспечило бы ускорение общественного прогресса и выигрыш СССР в холодной войне.

Elchinator Программирование

На создание новой модели экономического планирования, обеспечивающей рост общественного блага, были направлены исследования советских ученых, хорошо знавших механизм живого планирования «затраты-выпуск». Именно поэтому в СССР родилась в конце 1960-х годов наука экономическая кибернетика. Следуя принципам кибернетики, советский ученый Николай Ведута разработал динамическую модель межотраслевого-межсекторного баланса (МОСБ), представляющую собой систему алгоритмов согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» в направлении роста общественного блага [7]. Эта модель является ядром проактивного ИИ (экономической киберсистемы), организующим сбор, передачу, обработку и мониторинг данных для выхода на траекторию общественного прогресса. Именно тогда в СССР требовалось признание экономической кибернетики, предметом которой является координация информационных процессов в общественном производстве для конструирования общественного прогресса в качестве государственной доктрины. Если бы это произошло, сегодня мир был бы совсем иным.

Вместо следования этой доктрине руководство страны сделало свой выбор в пользу доктрины «товарного производства при социализме», согласно которой критерием хозяйствования предприятий становилась прибыль. Последовавшие затем волюнтаристские реформы, направленные на рост финансовых средств, остающихся в распоряжении предприятий, министерств и республик, усиливали хаос в управлении и, в конце концов, привели к развалу СССР и ликвидации Госплана в 1991 году. Все бывшие республики оказались в глобальной системе финансового управления, трансформирующейся в настоящее время в систему глобального цифрового управления людьми, ведущего мир к катастрофе.

В. В. Ахломов. Здание Госплана, Охотный ряд. 1960

Проблемы бывшего СССР по созданию проактивного ИИ стали уже проблемами глобального управления, не имеющего ни опыта живого планирования СССР, ни знаний экономической кибернетики. Современная цифровизация экономики, направляемая мировой финансовой олигархией, повторяет ошибки СССР, поддерживая приоритетное развитие таких информационных технологий, как автоматизация управления технологическими процессами и документооборотом, электронная торговля, всевозможные виды мониторинга и контроля за юридическими и физическими лицами, манипулирование общественным сознанием и т. д.

Учитывая, что экологические проблемы нарастают и стихийно развивающийся рынок не способен их решить в принципе, всё больше западных исследователей считают, что нужно ориентироваться на долгосрочные цели, а не на сиюминутную прибыль, и переходить к экономическому планированию с использованием возможностей современных цифровых технологий[8]. Справедливо критикуя опыт предиктивного западного планирования, базирующегося на эконометрических моделях, они, в следствие устоявшихся политических стереотипов, заведомо отвергают и опыт живого (проактивного) планирования советского Госплана. Поэтому экономическая кибернетика западными исследователями, как в прошлом и руководством КПСС, остается невостребованной. Поэтому им кажется, что некие алгоритмы, базирующиеся на стихийно формирующихся «больших данных» (BigData), решат те задачи, которые не смог решить Госплан. Вместо четкого представления об алгоритмах, они предлагают цифровать множество случайных факторов, влияющих на бизнес: погоду, настроения в социальных сетях, экономические показатели, из которых из аналитики извлекут решения для задач, стоящих перед компанией и др., а также призывают к творчеству, к созданию институтов, демократическому контролю и т. д.

Такой подход к экономическому планированию означает их ориентацию на создание предиктивного ИИ. Для решения проблем выхода из глобального кризиса требуется расчет траектории движения экономики в направлении общественного прогресса, т. е. создание проактивного ИИ на принципах экономической кибернетики, позволяющего определять эффективное распределение инвестиций, оптимизируя тем самым управленческие решения.

rawpixel Бизнес-анализ

3. Концепция НСУД для проактивного ИИ

Для создания проактивного ИИ требуется динамическая модель МОСБ, организующая информационные потоки НСУД, поступающие от экономических субъектов для координации их деятельности в направлении общественного прогресса. Построение этой модели предполагает отражение в ней механизма действия объективных экономических законов, реализующего принципы пропорциональности экономического развития, оптимизации структуры конечного продукта по критерию роста полезности и эффективности выбора новых технологических способов производства для максимизации темпов роста движения экономики в направлении, диктуемом конечными потребителями.

Для проведения расчетов по динамической модели МОСБ требуется представление исходной информации в форме таблицы МОСБ, синтезирующей информацию о взаимосвязях секторов и отраслей экономики. В ней по соответствующим строкам и столбцам представлены счета отраслей и секторов экономики (государства, домашних хозяйств, внешнеэкономических связей) с выделением счета капитала [9].

Таблица МОСБ имеет вид:

Таблица 1. МОСБ государства в достоверных ценах

Структура таблицы МОСБ определяет требования к архитектуре НСУД, поскольку данные таблицы используются в расчетах по динамической модели МОСБ для экономического планирования проактивного ИИ.

Для наполнения таблицы МОСБ исходной информацией применяется технология BigData, позволяющая получить данные: о взаимосвязях от всех экономических агентов, представленных цифровыми двойниками, в том числе «цифровых» граждан; о движении продуктов материального производства; производственных взаимосвязях выпускающих их предприятий с учетом их базирования на территории того или иного муниципалитета (региона); структуре стоимостей производимых продуктов; доходах и расходах всех институциональных единиц, включая домашние хозяйства.

Ниже приводится пример таблицы исходных данных для наполнения МОСБ региона, формируемой с применением технологии BigData для составления Таблицы 1.

Таблица 2. Таблица исходных данных для наполнения МОСБ региона

Таблица 3. Таблица исходных данных для наполнения МОСБ содружества государств

Таблицы 2 и 3 определяют архитектуру НСУД (для региона, страны, и т. д.), на основе которой строится МОСБ и проводятся расчеты по его динамической модели, лежащей в основе проактивного ИИ.

Технологически данная модель реализуется в рамках единой платформы на основе объектной СУБД. Потоковый сбор данных организуется от онлайн-касс, банковских карт, электронных кошельков и т. п. (ФНС), систем типа ЕГАИС, и иных имеющихся государственных сервисов. Принятая в государстве система кодов и идентификаторов сохраняется.

Заключение

1. Отсутствие в Концепции Правительства РФ представления об ЭММ обработки данных для экономического планирования обрекает использование НСУД исключительно для предиктивного анализа, включающего мониторинг постфактум и эконометрическое моделирование будущего, в котором отсутствуют управляющие параметры. Следование такой концепции НСУД не позволит изменить негативные тенденции развития и приведет к губительным последствиям для российской экономики. В мировом сообществе все более нарастает понимание необходимости внедрения экономического планирования вместо пассивного наблюдения за произошедшими событиями, экспертных оценок и использования предиктивных (эконометрических) моделей. Соответственно, цели, задачи и принципы создания и функционирования НСУД должны отвечать требованиям экономического планирования.

StockSnap Бизнес

2. Все более усложняющийся и ускоряющийся в своем развитии мир нуждается в новом механизме государственного (глобального) управления, базирующемся на новой доктрине — экономической кибернетике, предполагающей использование возможностей современных цифровых технологий в расчетах экономического планирования. Сегодня на повестке дня стоит создание проактивного ИИ, повышающего эффективность управления экономикой, программное обеспечение которого должно базироваться на динамической ЭММ, представляющей собой систему математических алгоритмов, имитирующих развитие (движение) экономики в желаемом направлении и отвечающей принципам экономической кибернетики. Здесь у России есть стратегические преимущества — уникальный опыт экономического планирования и знания экономической кибернетики, позволяющие создать проактивный ИИ для конструирования будущего в направлении общественного прогресса.

3.Моделью для экономического планирования, лежащей в основе проактивного ИИ, должна стать динамическая модель МОСБ, позволяющая, организовать информационные потоки НСУД, поступающие от экономических субъектов, и скоординировать их деятельность в направлении общественного прогресса. Построение этой модели предполагает отражение в ней механизма действия объективных экономических законов, реализующего принципы пропорциональности экономического развития, оптимизации структуры конечного продукта по критерию роста полезности и эффективности выбора новых технологических способов производства для максимизации темпов роста движения экономики в направлении, диктуемом конечными потребителями.

4. Для проведения расчетов по динамической модели МОСБ требуется представление исходных данных в форме симметричной таблицы МОСБ, синтезирующей информацию о взаимосвязях секторов и отраслей экономики. В ней по соответствующим строкам и столбцам представлены счета отраслей и секторов экономики (государства, домашних хозяйств, внешнеэкономических связей) с выделением счета капитала. Структура таблицы МОСБ определяет требования к архитектуре НСУД, что позволяет использовать технологию BigData для получения данных от всех экономических агентов, представленных цифровыми двойниками, и использовать данные в функционировании проактивного ИИ для повышения эффективности управления общественным производством.

Navneet Srivastav Дата-центр

Использованные источники

1. Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2019 г. № 1189-р «Об утверждении Концепции создания и функционирования национальной системы управления данными и плана мероприятий («дорожной карты») по созданию национальной системы управления данными на 2019 — 2021 гг.»

2. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what IТ means, how to respond // Foreign Affaires, 2015, December.

3. Андрей Злобин. Стать «властелином мира». Путин потребовал обеспечить «суверенитет» России в области искусственного интеллекта.

4. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 2-е издание. М.: Наука, 1983. 344с.

5. Patrick Collison, Tyler Cowen. We Need a New Science of Progress.

6. Ведута Е. Н. Почему СССР проиграл экономическую войну, а Запад проиграет сейчас.

7. Ведута Н. И. Социально эффективная экономика. М.: РЭА имени Г. В. Плеханова, 1999.

8. Седрик Дюран, Размиг Кеучян. План вернулся в экономику.

9. Ведута Е. Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики. М.: Академический проект, 2016.