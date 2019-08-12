Сегодня у нас в сельской часовне по обычаю поминали моряков подводного крейсера «Курск», погибших в 2000 году.

Годовщина гибели АПЛ «Курск»

Почему это происходило у нас, в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области? Дело в том, что в 2001 году здесь трудами ветерана-моряка и одновременно ветерана Службы внешней разведки, а также деревенских мужиков была возведена Свято-Никольская часовня памяти экипажа «Курска». Мужики те, за редким исключением, давно покоятся на сельском погосте — не выдержали они новых «возможностей» капиталистической России, — а ветеран, Анатолий Борисович Максимов, жив, и дай Бог ему здоровья и сил. За что мы сегодня по русскому обычаю и помолились, и выпили.

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

А ещё выпили за военно-морскую и вообще воинскую службу, без которой нашей стране не жить, и за тех людей, которые готовы отдавать ей и своему народу лучшие годы своей жизни, а если надо — и саму жизнь.

По какой причине погиб «Курск»? За десяток с лишним лет я слышал здесь, за поминальным столом, разные версии случившегося 19 лет тому назад. Рассказывали и об ошибке его командира, который якобы позволил загрузить на крейсер торпеду, ударившуюся при погрузке о борт, и о торпедной атаке американского «Мемфиса» — его командир, якобы не сумевший найти «Курск» в Средиземном море в период кризиса в бывшей Югославии, был разжалован за это из адмиралов.

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Знать, что произошло тогда на самом деле, профессионалам надо, чтобы ответить целевым образом. Это их долг. Но, если мы честны друг с другом, отвечать надо на оба вызова: и на развал флота и всех вооружённых сил в позднее советское и в постсоветское время, и на американскую агрессию, которая в том или ином виде всегда была и есть очевидна всем.

Для меня ясны две вещи. Первая: «Курск» погиб, потому что в конце 1980-х нашей страной правил Горбачев, а в 1990-е в Кремле сидел Борис Ельцин. Вторая: он погиб потому, что все мы вместе, включая военных, не свергли вовремя их обоих.

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Поэтому и выпили мы сегодня, поминая погибших моряков «Курска», за ум, совесть и волю президента Путина. Помолились, чтобы Бог его вразумлял и направлял на путь истинный. А истинный путь в нашей стране — это путь единства с народом, а не с так называемой «элитой» — будь то «перестроечная» элита 1980-х, компрадорская элита 1990-х или современная фальшиво-патриотическая, а на самом деле антинародная, стоящая на службе капиталу так называемая «элита» России начала XXI века.

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Михаил Демурин Свято-Никольская часовня в сельце Герасимово Суворовского района Тульской области. Поминальная служба по погибшему экипажу подводного ракетоносного крейсера «Курск»

Трудно сегодня поверить, что так будет. Но, как написал нам всем в последние минуты своей службы на «Курске» капитан-лейтенант Колесников, отчаиваться не надо. Надо бороться за правду.