Не так давно один депутат, не будем поминать его фамилию, потому как он не единственный, не первый и, очевидно, не последний заявил о своих прогнозах по росту безработицы из-за внедрения искусственного интеллекта, приведя в пример сегодняшние сокращения персонала в банковском секторе. Пожалуй, с чем нельзя не согласиться — так это именно с тем, что на рынок труда в России сегодня влияет в большей степени банковский сектор, но никак не высокотехнологичная промышленность. Массового внедрения роботов так еще и не произошло в российской промышленности, да и сам промышленный рост потерялся где-то в кабинетах нескольких ведомств — Минфина, ЦБ и Минэкономразвития, а безработица растет. Среди пострадавших оказываются не только уволенные или сокращенные сотрудники банковской сферы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На качелях: ускорение! перестройка!

На днях издание Om1.ru опубликовало данные Омскстата, которые гласят, что число уволенных во втором квартале 2019 года жителей региона превысило почти на 11% число трудоустроившихся. Из омских организаций выбыло 29 126 чел., тогда как на работу в них взяли всего 2 843 чел. В качестве основной причины наблюдаемой диспропорции фигурирует увольнение по собственному желанию. Такой мотив указали 73,4% сотрудников. Чаще всего сотрудники увольняются из предприятий, работающих в обрабатывающих производствах — 3 788 человек, в торговле — 3 580, в сфере образования — 3 058.

Ну и где в образовании, особенно в региональном, цифровизация, где роботы? Может быть, там просто низкая зарплата, высокая нагрузка, в том числе и потому, что одним учителям приходится замещать выбывающие рабочие силы или сотрудников сокращают в добровольно-принудительном порядке? Может быть, учителя пошли заниматься бизнесом, как советовал премьер Дмитрий Медведев? Хотя нет, статистка по малому бизнесу, как мы знаем, некрасивая — не может похвастать усилением своей роли в этом монопольном глобализме.

Примерно то же можно сказать про торговлю, на которую приходится один из самых высоких показателей занятости населения всей страны. Да, в данной сфере внедряются новые технологии, но не настолько, чтобы можно было с уверенностью заявлять, как это делают эксперты, что именно роботизированные механизмы вытесняют с рынка людей.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

Торговля лишь отчасти перешла на так называемую цифровизацию — появились платформы по продажам товаров, и, кстати, не факт, что данная мода — покупка товаров в интернете — приживется, так как нередко потребители сталкиваются с электронными платформами, не отвечающими за качество товаров, а потому подобные прогнозы для России выглядят не только притянутыми за уши, непрофессиональными, спекулятивными, но и подрывающими хоть какой-то возможный позитивный настрой россиян на свое будущее в этой стране.

А между тем народ становится безработным вовсе не из-за роботов! И врать не надо! Приключения Буратино, благодаря лисе Алисе и ее на первый взгляд прозорливому другу Базилио, в нашей стране и так затянулись! Пора признать, что дуэт «ЦБ+Сбербанк» превращает Россию в «страну дураков» — ведет народ либо к самоубийству, либо к потере остатков способности реального разума к анализу ситуации — дезориентации, когда не понимаешь, что делать, и принимаешь решения, больше связанные с эмоциями. Последствия этой дезориентации мы сейчас и наблюдаем в Москве — на митингах.

Есть еще одна из важнейших сфер, которая несет на рынок труда новые потрясения, и, заметьте, вовсе не из-за наступления на пятки людей роботов — это строительство, где занятость людей — одна из самых высоких. Здесь нужно сразу оговориться, в этой сфере работает много мигрантов, но по большей части они концентрируются в крупных российских столицах и выполняют работы, не связанные с необходимостью подтверждения высокой квалификации, а потому — в большей степени безработица угрожает квалифицированным специалистам-управленцам тех или иных звеньев производства, а также строителям в регионах, где доля мигрантов невелика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительно-монтажные работы по строительству шумозащитных(акустических) экранов

Как сообщало на днях РИА Новости, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, 30% застройщиков получили право возводить жилье по старым правилам.

«Очень непростой переход, прямо скажем, хотя все необходимые для плавности этого перехода мероприятия мы сделали. Сейчас в стройке 123 миллиона квадратных метров — где-то 30% получили право строить по старым правилам, процентов 7 только перешли на новую модель, остальные ‑ и не туда, и не сюда», — сказал Мутко.

То есть, получается, «и не туда, и не сюда» пошли 63% застройщиков. За каждым из тех, кто куда-то не туда пошел, очевидно, имеются производственные мощности и персонал. Чем занимается сейчас этот персонал, чем зарабатывают работяги? Думается, что статистика очень скоро начнет отражать новые цифры по безработице, а обманутым дольщикам придется еще подождать своего жилья какое-то время — вопрос может затянуться. Да и точечная застройка, от которой так мечтают избавиться власти, может только вырасти. У крупных строителей совершенно не в приоритете небольшие земельные участки, возможно, поэтому на них осядут небольшие застройщики.

Безусловно, кто-то может посчитать, что статистика одного региона может быть не показательной. Но Россия — это не Москва. Москву можно рассматривать как глобальную экономику, на которую завязаны экономики регионов, как и наоборот — экономика регионов позволяет быть Москве столицей России. Те процессы, которые для Москвы протекают незаметно, потому что пробелы заполняют мигранты, для остальной России могут оказаться плачевными.