Ценный дар: вундеркинд учит писать научные книги
Джон Стюарт Милль. Автобиография. История моей жизни и убеждений. М.: РИПОЛ классик, 2018
Вундеркиндам не стоит завидовать. За редкими исключениями раннее проявление одаренности никак не сказывается на последующей жизни подростка, а иногда даже ломает ее. Кроме того, нужно помнить о встречающихся в их среде синдромах саванта и Аспергера.
Британский философ и политик Джон Стюарт Милль (1806−1873) был в данном случае счастливым исключением. Он действительно не по годам рано показал свои таланты. Впрочем, мыслитель себя юным гением не считал. Просто его отец, экономист и историк Джеймс Милль (автор ставшей популярной в те годы «Истории Индии»), стремился не терять времени даром, а потому рано приступил к образованию сына.
В «Автобиографии» (1873) мыслитель признавался:
Первыми самостоятельно прочитанными ребенком книгами были басни Эзопа и «Анабасис» Ксенофонта. Несколькими годами позднее, когда ему исполнилось восемь, Джон стал изучать латынь.
Вскоре подросток сам стал преподавать ранее усвоенный материал младшим братьям и сестрам. По собственному признанию,
Впрочем, было бы ошибкой предполагать, что ребенку-вундеркинду легко давались знания, а в дальнейшем он мог не менее легко творить собственные сочинения, работать в периодической печати или участвовать в политике, чему были посвящены последующие главы мемуаров.
Начиная с «Системы логики» (1843), у Милля выработался определенный принцип «составления книги», на котором он подробно остановился в конце «Автобиографии».
Так что не только дар вундеркинда создал Милля, а труд. Не зря другому великому ученому Томасу Эдисону приписывают фразу:
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».