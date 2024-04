Иван Шилов ИА REGNUM

Жесткий ответ МИД Азербайджана

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на открытии так называемых панармянских игр в городе Ханкенди Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявил, что «Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Армении». МИД Азербайджана в ответ на слова армянского премьера о принадлежности Армении Нагорного Карабаха, в настоящее время находящегося под оккупацией вооруженных сил Армении, выступил с жестким заявлением, в котором было отмечено, что «премьер-министр Армении озвучил совершенно далёкие от реальности популистские заявления, что демонстрирует степень его неосведомленности о происходящем в регионе и мире в целом, а также его слабости как политика». «Несмотря на то, что его заявления в основном были предназначены для внутренней аудитории, это не даёт ему никаких оснований призывать к аннексии Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью многолетних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе обсуждениями, прошедшими в ходе последних встреч между Азербайджаном и Арменией. Это также является сильным ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подобные высказывания политического руководителя Армении, абсолютно чуждые предмету многолетних переговоров, не соответствуют призывам самой Армении к «исключительно мирному разрешению конфликта». Выступление Пашиняна в Ханкенди раскрыло его истинное лицо», — говорится в заявлении. И далее: «Ответственность за всю напряжённость в регионе, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей, ставших жертвами политики этнических чисток, нанесение удара по урегулированию конфликта мирным путём и сложившуюся таким образом обстановку всецело лежит на Армении».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Баку направил ноту протеста Болгарии

В связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова шестого и седьмого августа в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и проведенными там встречами с «представителями» незаконного сепаратистского режима, посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи в МИД этой страны противоположной стороне была вручена нота протеста. В министерстве иностранных дел Азербайджана отметили, что незаконный визит депутата Симеонова, известного своей проармянской позицией, является третьим по счету. В 2016 году после неразрешенного визита в регион, он был внесен в «список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории». «Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям», — сообщили в министерстве.

Валерий Симеонов

Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана, сообщило министерство обороны Азербайджана. Согласно информации, группа миротворцев азербайджанской армии, действующая в составе миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в соответствии с планом в порядке ротации вернулась в Баку.

Обнаружен упавший в Каспий МиГ-29

Вечером 8 августа было установлено место падения в Каспийском море самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего ранее крушение во время ночного учебно-тренировочного полета, сообщает минобороны Азербайджана. В результате неотложных мер, принятых соответствующими госструктурами и службами, а также привлечения к поискам турецких специалистов, некоторые фрагменты самолета были извлечены из воды. Ведется подготовка к подъему с морского дна основной части самолета.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

Баку отказался от кредита для Южного газового коридора

В своем выступлении на совещании, связанном с социально-экономической сферой, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сделал несколько неожиданное для многих заявление: в гарантированном кредите в размере 750 млн долларов, выделенном Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA) для Южного газового коридора (ЮГК), нет никакой необходимости, сообщает Haqqin.az. ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2». Проект уже на стадии завершения, многие прогнозировали, что его реализация обойдется бюджету страны не в один миллиард. Почему же Баку отказался от кредита? Шарифов объяснил это просто. Ввиду ненадобности правительство ранее отказалось от первого пакета кредитования в размере 2 млрд долларов. Это было связано как с удешевлением проекта, так и с принятыми правительством мерами. Но в июне 2018 года ЗАО «Южный газовый коридор» привлекло синдицированный кредит в размере 750 млн долларов под гарантии MIGA на проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одним из компонентов ЮГК. Синдикация предусматривала привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных ресурсов в размере 500 млн долларов и 215 млн евро. Однако в получении этого кредита, как выясняется, тоже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК ЗАО получило свободный денежный поток, благодаря чему и может быть обеспечено финансирование проекта.

Проект TANAP получил еще одну награду

Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), благодаря различным инициативам и достижениям в области охраны окружающей среды, был удостоен еще одной международной награды — The Green World Awards 2019 от The Green Organisation (Великобритания), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на консорциум TANAP. TANAP недавно был удостоен также американской премии The Communitas Award и британской международной премии CSR Excellence Award. Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом Южного газового коридора, составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.

Баку увеличил экспорт газа в Турцию

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Азербайджан экспортировал 769,90 миллиона кубических метров газа в Турцию в мае 2019 года, что на 28,04% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (601,30 миллиона кубических метров), передает Trend со ссылкой на отчет, размещенный на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции. Доля страны в импорте газа в Турцию в мае 2019 года составила 28,72%, против 19,98% в мае 2018 года, говорится в отчете. Согласно отчету, в мае 2019 года Турция импортировала 2,81 миллиарда кубометров газа, из которых 2,207 миллиарда кубометров пришлось на долю трубопроводного газа, а 473,19 миллиона — сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения: в мае 2018 года Турция импортировала 3,008 миллиарда кубометров газа, из которых 2,454 миллиарда кубометров пришлось на долю трубопроводного газа, а 554,63 миллиона — СПГ. Отметим, что Турция импортирует газ из Азербайджана по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку — Тбилиси — Эрзурум). У Турции контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Завершились съемки сериала о Муслиме Магомаеве

Kleinburd.ru Муслим Магомаев

Сербский и российский актер Милош Бикович, воплотивший образ Муслима Магомаева в сериале о легендарном азербайджанском исполнителе, объявил о завершении съемок кинопроекта, сообщает Trend Life. «Вот и закончились съёмки проекта «Магомаев». Муслим Магомедович, честь имел. Спасибо Вам за ваше по-детски чистое сердце и творчество, наполненное страстью», — написал Бикович в Instagram. Актер также выразил благодарность всем, кто работал над этой картиной. Напомним, что Первый канал (Россия) приступил к съемкам сериала «Магомаев» о великом музыканте, легендарном исполнителе в начале октября. Роль Магомаева исполнил Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко, актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие. Режиссер — Олег Асадулин. Ожидается, что 1 сезон сериала «Магомаев» стартует осенью 2019 года на Первом канале России. Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя Тамара Синявская, которая, по словам продюсеров, лично корректирует воспоминания о реальных событиях и датах, замечает несоответствия в моментах, о которых сценаристы попросту не могли знать.

Анна Нетребко прилетела в Баку поздравить свекровь с юбилеем

Manfred Werner Анна Нетребко

Звезды мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко и ее супруг, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, прилетели в Баку, сообщает Trend Life. Супружеская чета прибыла в столицу Азербайджана, чтобы поздравить маму Юсифа Эйвазова с юбилеем. «Поздравляли мамочку с юбилеем! Здоровья тебе, счастливых лет, прекрасного настроения! Спасибо за то, что ты в нас вложила, за то, что привила очень важные жизненные принципы и очень важные качества, которыми должен обладать человек! Был очень счастлив видеть свою большую, любимую, красивую семью — братьев, сестёр, тётушек, очень скучали», — написал певец в Instagram, поделившись семейными фотографиями с торжества. «С 75-летним юбилеем дорогая Шафига ханум! Здоровья Вам, энергии и многих счастливых лет! Ваша русско-азербайджанская семья Вас любит», — отметила на своей странице Нетребко. Наряду с этим в сторис Instagram Нетребко поделилась несколькими кадрами вечернего Баку, которые, вероятнее всего, сделала во время прогулки по городу.