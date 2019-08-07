«Страшные истории для рассказа в темноте» заманивали зрителей в кинотеатры именем Гильермо дель Торо — признанного мастера по созданию запоминающихся и жутких чудовищ. В остальном же картина оставалась загадкой: ждать от неё современного скример-хоррора формата «Заклятия», мясного слэшера вроде «Пятницы 13-го» или чего-то самобытного? Как оказалось, «Страшные истории» в действительности совсем не страшные, а детское слово «ужастик» наиболее подходящим образом характеризуют новую картину дель Торо.

Цитата из к/ф «Страшные истории для рассказа в темноте». реж. Андре Овредал. 2019. США, Канада Пугало

Лента создана по книжной трилогии Элвина Шварца — писателя, изучающего фольклор и наиболее пугающих существ в мифологии различных народов и мест. По задумке, за хронометраж одного фильма зрители должны были познакомиться с целым рядом монстров, от которых кровь стынет в жилах. Благодарю этому «Страшные истории» сразу же встали в сравнительный ряд с «Ужастиками», которые также были сняты по книге (Роберта Стайна) и также пытались пугать зрителя целым набором чудищ разного уровня страшности. Но главное сходство этих картин в том, что обе они сняты скорее для детей, чем для взрослых любителей пощекотать нервы.

С первых кадров мы переносимся в США 1960-х годов и знакомимся с командой главных героев — стереотипных лузеров, которые хотят отомстить своим обидчикам в канун Хэллоуина. По всем правилам жанра подростки случайно оказываются «в страшном месте и узнают страшную тайну». Теперь все они становятся персонажами книги страшилок, которая пишет себя сама. У каждой истории может быть лишь один итог — смерть протагониста.

После этой завязки становится понятно, на какой фильм ты пришёл. Нет, это не «Заклятие», не «Мы» и даже не «Оно» (с которым у «Страшных историй» найдётся немало параллелей). Это очень ностальгическая и невероятно наивная картина для тех, кто соскучился по «семейным ужастикам» конца 90-х и начала 2000-х. На протяжении всей картины не покидает ощущение, что всё происходящее на экране тебе рассказывают ночью в детском лагере, подсвечивая фонариком в лицо, а рассказчик вот-вот скажет низким голосом: «Чёрной-чёрной ночью…».

Цитата из к/ф «Страшные истории для рассказа в темноте». реж. Андре Овредал. 2019. США, Канада Книга

После этого осознания фильм становится проще и приятнее смотреть. Да, «Страшные истории» не претендуют на звание эталонного хоррора, но при этом пробуждают детское любопытство и готовность окунуться в ночные приключения с заброшенными домами, призраками и страшилками про мертвеца, который потерял свой палец. Помогает в создании этих чувств и атмосфера Хэллоуина вместе с героями-подростками.

В команде центральных персонажей, конечно же, есть: симпатичная главная героиня, которую никто не понимает; красивый и храбрый любовный интерес главной героини; шут; напыщенная красотка и просто парень. Все типы героев понятны и давно известны. Причем в кинотеатре неоднократно люди договаривали реплики за персонажей — вот она, сила клише. Однако это не раздражает и не заставляет усомниться в работе сценариста. Это «ужастик» — именно такие герои здесь и должны быть.

С развитием сюжета становится очевиднее и главный плюс фильма — чудовища. Они не только пугающие и необычные, но и интересные. Порой кажется, что местным монстрам уделено недостаточно экранного времени: хочется подольше поразглядывать их дизайн и прочувствовать опасность от приближения. Отдельно стоит отметить, что местные чудища ничуть не уступают культовым персонажам фильмов дель Торо — Бледному Человеку из «Лабиринта Фавна» или призраку из «Багрового пика». При этом все они созданы максимально похожими на иллюстрации из первоисточника.

Цитата из к/ф «Страшные истории для рассказа в темноте». реж. Андре Овредал. 2019. США, Канада Чудовище

Но раскрытия в фильме им действительно не хватает. Если о гремучем человеке (который уж слишком похож на некроморфа из серии игр Dead Space) и пугале Гарольде мы знаем хотя бы минимум информации, то появление бледного монстра-обнимашки из истории «Сон» вызывает скорее вопросы. В чём его легенда? Как его зовут? По какой причине он появляется? У людей, знакомых с первоисточником, таких вопросов не возникнет, а российские зрители не смогут уйти без них, ведь книга выходит в нашей стране только в день премьеры фильма.

При этом в фильме почти нет скримеров. Все «страшные» моменты работают благодаря образам жутких существ и общей атмосфере безысходности. Вызывают ли они реальный страх? Пожалуй, нет, но держат в напряжении и заставляют застыть в кресле на особо «острых» эпизодах. От этого появляется первая и основная претензия к картине — совершенно непонятно, для кого она создавалась.

Взрослым здесь будет не страшно, всё слишком наивное и «причёсанное». При этом для детей фильм может показаться излишне жутким: монстры здесь уродливые и пугающие, а в возрастном рейтинге указано «16+». Подростки могут заинтересовать необычным проектом, но при этом у них перед глазами будут примеры более удачных фильмов в своих категориях: «Ужастиков» (для детей) или «Заклятия» (для взрослых зрителей). Это не делает фильм плохим, но сильно затрудняет процесс идентификации его жанра.

Цитата из к/ф «Страшные истории для рассказа в темноте». реж. Андре Овредал. 2019. США, Канада Неприятное зрелище

«Страшные истории для рассказа в темноте» — это жуткая сказка, играющая на чувстве ностальгии и отменном дизайне монстров. Пожалуй, проект понравится подросткам, не смотревшим «настоящих хорроров», и взрослым, ощущающим нехватку «той самой атмосферы страшилок из детства». В остальном это достаточно вторичное кино, которое без устали использует затёртые до дыр штампы. Если вы не смотрели «Оно» или «Очень странные дела», то «Страшные истории» добавят в вашу личную копилку историй о подростках, побеждающих зло, ещё один проект. Если нет — лучше ознакомиться с указанными выше произведениями.