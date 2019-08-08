14 августа в Сочи состоится встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани. В таком формате они проведут саммит уже в четвертый раз. Первая встреча состоялась летом 2016 года в Баку, вторая — осенью 2017 года в Тегеране. Третья встреча проходила в рамках саммита «каспийской пятерки» в августе 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейдар Алиев

Это значит, что система отношений в «сложном», как считают многие западные эксперты, треугольнике «Москва — Баку — Тегеран» приобретает устойчивый характер. Очевидно и то, что стороны определили нацеленность на долгосрочное совместное взаимодействие. Речь в первую очередь идет, конечно, о таких сферах, как энергетика, транспорт, развитие логистической инфраструктуры в коридоре «Север — Юг», что в принципе может сформировать новую интеграционную систему в регионе с необычными географическими параметрами. В частности, реальным становится появление транспортного коридора «Россия — Персидский залив». Но вопросы развития и расширения торгово-экономического сотрудничества между тремя странами лежат на поверхности, хотя этот фактор многим на Западе «щекочет нервы».

Alireza numberone Порт Чабахар. Иран

Проблема в другом. В треугольнике «Москва — Баку — Тегеран» что Москва, что Тегеран по разным причинам и по-разному подвергаются со стороны США и их западных партнеров режиму санкций. Помимо того, Россия и Иран находятся в альянсе на сирийском направлении, что объективно толкает две страны к сближению, обозначая два важных геополитических пояса на евразийском пространстве: на севере — Москву, на юге — Тегеран. Баку оказывается в промежуточном и наиболее сложном положении, так как при определенных условиях США станут склонять его к присоединению к антииранским санкциям. Во всяком случае, там не скрывают того, что американцы оказывают на них давление на этом направлении с целью «ослабления иранской экономики».

Поэтому нельзя исключать, что и Азербайджан станет подвергаться прессингу и ему рано или поздно придется делать определенный политический выбор, а в случае возможного использования США против Ирана военных компонентов решать и другие проблемы. Вот почему на предстоящей встрече в Сочи лидеров России, Ирана и Азербайджана сторонам вряд ли удастся работать по сценарию «экономика отдельно, политика отдельно». Хотя тематика предстоящих переговоров пока еще не озвучена, не вызывает сомнений то, что она, прежде всего, будет включать в себя освоение новых транспортных коридоров, создание общего энергетического пояса, выход на южный коридор «Шелкового пути» через проект «Север — Юг». В то же время понятно, что для реализации таких проектов необходима стабильная политическая ситуация в регионе.

Вот почему стороны обязательно проведут обмен мнениями по этому поводу, особенно в свете обозначаемых Вашингтоном угроз для Тегерана. Главное тут будет в выявлении общих интересов для России, Ирана и Азербайджана, возможностей проведения согласованной политики в условиях сложной международной и региональной обстановки. Дело в том, что инициатива проведения таких трехсторонних встреч принадлежит Баку. Она возникла вскоре после подписания венских соглашений по иранской ядерной программе, когда ситуация вокруг Ирана стала складываться благоприятно и его стали выводить из режима санкций. Тегеран для Москвы и Баку становился выгоднейшим партнером.

Владимир Путин, Хасан Рухани, Ильхам Алиев. Тегеран. 2017

От того, как будут теперь развиваться события и удастся ли Баку дальше успешно проводить политику баланса не только между Москвой и Тегераном, но и Западом, зависит геополитическая перспектива «тройки», будет ли она дрейфовать в сторону формирования регионального союза или станет разваливаться на двусторонние отношения. Пока же с большой долей вероятности можно утверждать, что на сочинской встрече лидеры трех стран постараются сыграть по максимуму. Но ключевое значение всё же остается за Азербайджаном, его возможностями сохранять баланс или нейтралитет в противостоянии между Западом и Россией с Ираном. Общение лидеров трех государств в Сочи может многое прояснить в этом отношении.