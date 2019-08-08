О покойниках, как известно, принято либо хорошо говорить, либо ничего, кроме правды. Если покойник любил провоцировать общество, громко о себе заявлять, то значит хотел, чтобы его помнили и вспоминали. Потому, припомним несколько цитат из последнего интервью «Ленте. ру» Сергея Доренко. Издание в этой прошлогодней статье называет его столпом постсоветской журналистики, который менял не только журналистику, но и политику, влиял на общественное мнение. Близкий друг Бориса Березовского, в интервью он осудил все поколения россиян, их привычки иметь какие-то удобства, строить планы и жить в соответствии с ними. Как утверждал Доренко, к гибели Советского Союза привели именно они — он и его друзья. Причина — эстетические расхождения с отцами.

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«Кто нам может угрожать сегодня? Люди 84−87 годов рождения. Все остальные идут в …, потому что их нет. Потому что в 90-е люди не рождались. А с теми, кто родились, можно поладить. Те же, кому сейчас 34, мягко движутся к 40, когда у них будет по два хронических заболевания. У них на все осталось 6 лет. После этого найдем их в очереди в поликлинику, и они торжественно пойдут в… Но за эти 6 лет их надо аккуратно упаковать».

Любой здравомыслящий человек назвал бы эти высказывания бредом сумасшедшего. Не правда ли, веет фашизмом? Как можно находиться и жить в атмосфере, в которой тебя окружают несчастные люди, пытающиеся выжить? Видимо, журналист Доренко, или те, чьи мысли он доносил до общества, так и не поняли, что они злы и несчастны потому, что невозможно по определению быть счастливым в нездоровой среде, тем более той, которую сам и порождаешь. Ведь недаром в народе существует поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь». Нет больше такого журналиста. Он ожидал от технических инноваций формулы бессмертия, но ее до сих пор не нашли. Но факт остается фактом. До сих пор разгрести проблемы друзей и поклонников Березовского сложно. Будущие поколения россиян малочисленны. Даже при их малочисленности, чуть более четверти детей до 18 лет живут за чертой бедности.

Kremlin.ru Сергей Доренко

Работу по здравоохранению, от которой напрямую зависит численность россиян, и качество их жизни доверена Татьяне Голиковой. Но, судя по всему, вице-премьер ее с треском провалила. Не так давно Владимир Путин поинтересовался у нее, куда и почему исчезли доплаты врачам и медсестрам первичных организаций сферы здравоохранения. Президент отметил, что средства, которые государство выделяет на нацпроект «Здравоохранение», перестали работать, что ощущается в социальной сфере: в образовании и здравоохранении. «Это все куда-то потом съезжает», — отметил глава государства. Напомним, до 2024 года в нацпроекте «Здравоохранение» предусмотрен 1 триллион 367 миллиардов рублей, из них на первичное звено заложено 49 миллиардов рублей.

«Мы с Вами в 2005—2007 годах провели первую серьёзную реконструкцию, если можно так сказать, в первичном звене здравоохранения. То же самое повторили в 2010-м, 2011-м, 2012 годах. Меня беспокоит, что у нас происходит какой-то разрыв между усилиями, предпринимаемыми из федерального центра, хорошим, позитивным эффектом, и тем, что происходит после этого, разрыв между различными уровнями управления. …Мы и на заработную плату медицинских работников обратили внимание. И тогда доплачивали врачам, специалистам в первичном звене плюс 10 тысяч, среднему медицинскому персоналу, медсёстрам — плюс пять тысяч. Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги в этой «первичке», — говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи

Интересно, что Голикова о проблемах знает, о чем доложила Президенту в фактах и цифрах. Владимир Путин дал ей время на доработку ее предложений. Но, очевидно, все предложения, несмотря на высокие объемы денежных дотаций, упрутся в общие экономические проблемы. Голикова докладывала, что из-за низкой заработной платы люди уходят из медицинских госучреждений, не хватает кадров, хотя Президент ей до ее доклада напоминал о существовании закона о минимальном размере оплаты труда, и отмечал, что платят меньше — то есть закон нарушают, точнее, обходят, в том числе с помощью установления неполного рабочего дня. По сути, Президент указал вице-премьеру, что она не контролирует события в доверенной ей сфере. Поняла ли это Голикова? Видимо, нет, раз стала рассказывать о проблемах, о которых ему уже рассказал народ. Так стоит ли в этом случае ожидать дельных и, главное, работающих предложений от вице-премьера. Ведь, она забыла указать, что вся система здравоохранения сегодня заточена на коммерческие услуги, которые многим не по карману. Не по карману они бывают даже людям, считающим себя средним классом, потому как коммерческие услуги, как и сфера здравоохранения, заточены, в свою очередь, на выявление несуществующих болезней, то есть — на вытягивание денег из пациентов. И в доказательствах сей факт не нуждается — их сколько угодно можно найти в интернете в личных историях, порою — трагических.

Отдельно стоит сказать о диспансеризации, о которой упомянула Голикова, как о достижении. Диспансеризация только подтолкнет к большему коллапсу в сфере здравоохранения, ведь с выявленными проблемами со здоровьем, народ будет отправлен в «первичку» — в приписанные поликлиники. Там им помогут? Отчасти, возможно. В сложных ситуациях им выпишут направления в специализированные клиники, где они будут ожидать очередь на прием длиною в месяц. И сей факт тоже не нуждается в доказательствах. Зная это, станут ли специалисты, проводящие диспансеризацию, выявлять проблемы со здоровьем? Возможно! Но, в расчете, опять же, на пополнение коммерческих клиник новыми пациентами.

ИА REGNUM Поликлиника

Так что с таким здравоохранением стоит ожидать потери страной этих 26% детей, находящихся за чертой бедности. То есть, потенциально мы лишаемся 26% россиян к определенному периоду времени. Им совершенно точно недоступны коммерческие услуги и, с учетом их уровня жизни, можно предположить, что со здоровьем у них не все так хорошо, так как они лишены полноценного рациона питания!

Нельзя не обратить внимания и на другое, входящее в зону ответственности Голиковой, ведомство — Минтруд. Именно оно должно следить за соблюдением прав работников и отслеживать нарушения, связанные с выплатами заработных плат. Между тем, среди новостей министерства мы чаще можем видеть прогнозы о рынке труда.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов так отреагировал на новость о нищете 26% процентов сегодняшних маленьких россиян:

«Трагический парадокс заключается в том, что сегодня для обычной семьи, не причастной к государственным финансовым потокам, рождение второго и третьего ребенка означает скатывание на ступеньку вниз — к нищете. Именно к нищете — поскольку в обычной семье — на счету каждая тысяча рублей! Это к вопросу о стратегических путях развития страны. Они определяются не только прочностью госбюджета. Для сохранения здорового во всех смыслах общества нужно вкладываться в будущее. В рабочие места, в новые проекты… Массовая нищета — это залог хаоса и одна из важнейших угроз будущего».

Kremlin.ru Борис Титов

Надо ли напоминать, какие отдельные ведомства и институты в нашей стране сдерживают частные инициативы, почему не расширяются предприятия, почему исчезает малый бизнес? Зато очень часто в СМИ они включают заезженную Германом Грефом и Анатолием Чубайсом депрессивную пластинку о том, что роботы и искусственный разум породят еще большую безработицу. Напомню, формулу бессмертия так и не нашли, робот помирает раньше человека.

Без решения общего знаменателя вряд ли удастся выезжать за счет социальных расходов поддержки семей. Ведь невозможно всю жизнь жить на соцобеспечении, а потому населению нужно дать удочку — рабочие места с достойной заработной платой.