Надо заметить, что я потерял уже написанную рецензию на этот музыкальный спектакль, поэтому придётся восстанавливать её по памяти, вряд ли это сделает её лучше… Автору оперы, впрочем, повезло ещё меньше. Имя его было потеряно на 200 лет! Чтобы позже стать «обязательным». Шлягером, хитом, клише, поводом для самовыражения. Какая драматичная история забвения и канонизации через пару веков. Оказалось, что Пёрселлом написано более 30 томов произведений. Из которых подавляющее большинство слушателей знают только «Дидону и Энея». Сразу заметим, куда можно пойти тем, кто жаждет углублений: Конен В. Д. «Пёрселл и опера». Название книжки говорит само за себя. Или лекция Михаила Мугинштейна…

Денис Боеревич Музыкальный театр. «Дидона и Эней». Режиссёр Игорь Витковский

Вернёмся в зал. Надо заметить, что меня пригласил друг. Было жарко, но бесплатно. Я был почему-то на нервах. Пот стекал по моему лицу. У меня почти началась паническая атака. Захотелось выйти в сад. А ещё и смотреть трагедию. Какой уж тут катарсис? И всё ужасно громко. И если говорить о самых серьезных недостатках этой работы, то они были в том, что нельзя было выйти из зала, кроме как сквозь сцену. Что, возможно, оживило бы действие, но всё-таки было бы признаком дурного тона. А его и так хватало… Пришлось сидеть до конца. В чём была причина такого режиссерского решения? Активно использовался единственный коридор, по которому актеры приходили и уходили. Куда в конце в замечательном финале исчезает (постаревшая, насколько я понял) героиня, которая поёт свою арию, почти что шамкая беззубым старушечьих ртом. Впрочем. Я мог и ошибаться в интерпретации финала. Но мне понравилось.

Про что вообще эта история? Если честно, сам чёрт ногу сломит. Тут вам и отголоски шекспировских ведьм, и, что ещё более важно, как считают исследователи, отсылки к реальным монархам… Тонкие намёки на реальных исторических героев. Короче говоря, всё запутано. Пару недель назад я общался с африканкой из тех краёв, которая рассказывала, что живущие на месте Карфагена и в самом деле до сих пор в это всё верят… Миф про неслучившуюся любовь в наши дни, разумеется, воспринимается и сам по себе в этой опере. Никто не пытается понять, кроме докторов искусствоведения, к каким историчесикм реалиям отсылает текст. И намного ли миф упростился в либретто. Да это и неважно. В пределе барочная трагедия легко сводится к блатному романсу. Он уехал на па-а-а-роходе белом, ему приказал то небесный пахан, а она одна у окна (три аккорда) свою жизнь погуби-и-и-л-а-а… Кстати, было бы интересно послушать оперу в жанре «русский шансон». Понятно, что история любви всегда про невозможность счастья. Так ли важно, что там конкретно мешает «возлюбленным». Вражда семейств? Рок? Боги? Президенты? Война? Революция? Неизлечимая болезнь? Упавший с крыши кирпич? Уголовный кодекс? Короче говоря, а счастье было так возможно. Одна и та же шарманка. Что во дворце, что во дворе…

Хотя, безусловно, перед нами самая громкая опера сезона. Ибо в небольшом зале музыканты и певцы не скупились на децибелы. И стоит сказать, что перед нами именно музыкальный театр. И это интересно и любопытно, поскольку традиционная как раз опера (придворное развлечение) поражает воображение роскошью декораций и костюмов (и гонорарами исполнителей), здесь же не было ничего, кроме талантов молодых актёров. Опера писалась в оригинале тоже для молодых людей… Здесь же перед нами театр, в котором почти ничего нет, кроме таланта. Минимум света и декораций. Нарочитый лаконизм. Чуть напоминающий, например, о сценографии в спектакле «Царь Эдип», Теодора Терзопулоса, однако если у него актёры проходили особый тренинг, то здесь перед нами, скорее, был «выпускной экзамен», «монтаж аттракционов», «милые знакомые ребята». В чём нет ничего плохого. Так любят делать выпускные спектакли в театральных училищах, где каждый показывает, «что умеет». Интересно, что дебютирующий режиссер (из актёров) меняет либретто (насколько я понял) и включает больше античной поэзии, чем в варианте у Пёрселла… Почему? Наверное, потому что так хотелось. А почему хотелось? Ну хотелось. Какая разница — почему. В конце концов, когда вас приглашают в белый свет, никто не спрашивает ваше мнение о том, как он должен быть устроен. И что с того, что выхода здесь нет? Или выйти очень сложно? Впрочем, я отвлёкся. Простите. Что значит — музыкальный театр? Как его можно понимать? Вероятно, этот театр, где актёры умеют петь и играть, но не только. Это и место, где музыка и вокал обретают действие. Исследуются театральными методами. В том числе импровизацией. Где возможна иная трактовка классического уже произведения Пёрсела. Тут много попыток «обыграть», показать «решение», «придумать новое». Оценивать собственно музыкальное и певческое мастерство я не берусь. Да и не считаю это в данном случае самым важным… Наверняка, оперные критики в погонах найдут за что разгромить бедных подвижников музыкальных трагедий в пух и прах. Однако живость и молодость оправдывают всё.

Что мне лично интересно? Мне интересно увидеть личные драмы и личные способы существования актёров (людей), которые не могут спрятаться за «роли» или «костюмы», или «режиссуру», или «драматургию», или «декорации», или «музыку»… Однако вполне возможно, что для большинства зрителей вообще интересно другое. Почему бы не начать новый театральный сезон с этой работы, чтобы погрузиться в мир Пёрселла? Этот живой спектакль может стать ещё одной вариацией на вечный мифологический сюжет. Про который писал не только Бродский, а кто только не писал… Десятки опер. Множество режиссёрских решений. Целая куча аплодисментов. Миллион трагедий. Есть и такая. Крохотное, камерное пространство, безусловно, играет существенную роль в происходящем. Равно как живая музыка, которая переживёт нас всех. И в этом, вероятно, трагедия и радость всего происходящего. Посмотрите. Интересный спектакль. Уйти вы всё равно не сможете. Кроме как через сцену. Сцену вашей жизни.