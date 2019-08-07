Югославский авангард — санитарный кордон против Западной Европы
Адам Ранджелович (сост., перевод). Антология югославского авангарда. 1921−1926. Т. 1. М.: Опустошитель, 2019
В сборник вошли сочинения, относящиеся к раннему периоду балканской версии авангарда. В значительной степени он связан с журналом «Зенит», поэтому первый из трех томов настоящей «Антологии» охватывает все пятилетие его существования. Составитель книги, писатель и исследователь авангарда Адам Ранджелович (Белград, Сербия), поставил своей целью познакомить читателя с
Зенитизм в первую очередь представлен текстами Любомира Мицича (1895−1971), издателя и одного из авторов «Манифеста» движения. Согласно «Манифесту»,
Соавторами Мицича по «Манифесту» выступили знаменитый экспрессионист Иван Голль и Бошко Токин.
В «Антологии» в числе других текстов Бошко Токина (1894−1953) даны его «фильм» «Аляска» и стихи:
А Бранко Ве Полянски (1898−1947) и Драган Алексич (1901−1958) знакомят читателей со своим собственным видением дадаизма. Бранко воспринимал его как «санитарную борьбу против интеллектуального туберкулеза» и призывал: «Нельзя ценить никого из Западной Европы» (из «свода законов государства Дада-Йок»). В свою очередь Драган оценил его следующим образом в стихотворении «Дада»:
Вот только ясны ли тексты самих балканских авангардистов? Или это и есть предельная ясность?
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».