



Сергей Кайсин ИА Красная весна

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Степанакерте на площади Возрождения, приуроченное к церемонии открытия Всеармянских игр, на которые прибыли армяне со многих стран мира, широко анонсировалось им самим. Он заявлял, что получает возможность гостям и карабахцам, «глядя им в глаза», представить свою политическую повестку и видение будущего страны.

Но помимо того, Степанакерт как площадка для политической акции был избран Пашиняном еще и потому, что в Республике Арцах (Нагорном Карабахе) набирает обороты избирательная кампания по выборам президента этой страны. Как отмечал один армянский информационный портал, «Пашинян в Степанакерте становился первым лидером Армении, который выступает в Степанакерте после всеармянского движения «Миацум» в начале 1990-ых, когда шла борьба за воссоединение Армении и Арцаха». И для всех представляли повышенный интерес его «карабахские тезисы». Дело в том, что в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по оценке чрезвычайного и полномочного посла, экс-министра иностранных дел Арцаха Армана Меликяна, «образовалась пауза». По его словам, этот процесс завершен, и «Пашиняну придется выступить с новыми инициативами или, по крайней мере, сделать определенные шаги в переговорном процессе по Арцаху».

Ранее в интервью «Радио Азатутюн» Пашинян говорил следующее: «Когда я был избран премьером Армении, я заявил, что для решения карабахского вопроса необходим вариант, который будет приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Это в какой-то степени было беспрецедентное заявление, так как ни один руководитель Армении не говорил, что решение должно быть приемлемо также для азербайджанского народа». В этой связи многие армянские эксперты пытались найти «ключ» к высказанной «креативной формулировке», которая при логичном расщеплении предполагает самые разные ходы, которые, по идее Пашиняна, могли бы продвинуть новый переговорный формат. Но какой, если уже существует и действует по своему графику и своей повестке Минская группа ОБСЕ? После ознакомления с главным «тезисом» Пашиняна, высказанным им на митинге в Степанакерте, вырисовывается следующая сценарная картинка. Он заявил, что «Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Армении» и «революция должна быть продолжена в Армении, Арцахе и среди всего армянства». Теперь уже необходимо расшифровывать эту формулировку, состоящую из двух частей.

Primeminister.am В Степанакерте Никол Пашинян провел встречу с Бако Саакяном

Первая: «Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Армении». Тогда логично предполагать, что парламент Армении должен провести соответствующий акт о присоединении Нагорного Карабаха. До сих пор позиция армян Нагорного Карабаха состояла в обретении ими полной независимости. Азербайджан требует в качестве первоочередных мер вывод армянских вооруженных формирований из Нагорного Карабаха и других «оккупированных» территорий, а также возвращения беженцев к местам своего проживания. Возможно, Пашинян предполагает, что Баку пойдет на размен: ему возвращают семь районов, а он признает факт присоединения Степанакерта к Армении, но в границах 1991 года, хотя Нагорный Карабах никогда не был частью Армянской ССР. К тому же подобные действия с точки зрения международного права считаются насильственной аннексией чужой территории. Так что Пашинян на этом направлении открыто идет на обострение ситуации. Другое дело, если такая комбинация устроит Азербайджан, что представляется маловероятным.

С этим напрямую связан второй «тезис» Пашиняна: «Революция должна быть продолжена в Арцахе». Нынешнее руководство Нагорного Карабаха, вложившее немалый потенциал в становление государственности, не принимает политики Пашиняна. Он, понимая это, пытается через «революцию» устранить его от власти, парализовать ее действия. Но найдут ли поддержку такие «тезисы» со стороны политически чувствительных арцахцев, способных отличать пустоту и блеф от правды? В регионе назревают опасные события.