



wikipedia.org Добрый Пастырь. Мавзолей Галлы Плацидии

Сегодня, 4 августа, на богослужении читается отрывок XV главы послания к Римлянам апостола Павла:

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию».

«Сильные» и «бессильные» здесь не имеются в виду исключительно физически здоровые и инвалиды. Скорее обобщающе: умные и не очень, смелые и трусливые, терпеливые и нервные. «Сильные» должны понимать, что многие люди являются рабами не столько «по документам», сколько из-за своей отсталости, страхов, подозрений. Избавить человека от бесполезного груза, нанесенного собственной глупостью, ошибками, неспособностями, очень сложно. От сильных ожидается, что они станут «угождать» своим слабым товарищам до пробуждения в них добра и внутреннего благустройства, до приведения чувств их, мыслей, да и всей жизни в порядок. Примером того приводит «написанное прежде».

Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875 г

Писания, прежде писанные, учили умных и понимающих, что написано и о чем сказано, людей терпению и надежде. С таким же терпением и надеждой теперь следует отнестись к тому, что если для вас чаяния исполнились, стали явлены, открыты, то для многих еще нет. Люди многие по сию пору пребывают во тьме невежества из-за превратного понимания содержания Благой Вести, понимая ее как новый закон, выданный им взамен старого. Ведь чем для верующих людей являются священные книги? Этот простой, на первый взгляд, вопрос окажется не столь простым, если мы получим не один ответ, от первого попавшегося верующего человека, а сравним ответы многих. Мы увидим значительный разброс во мнениях.

Настолько значительный, что если мы представим себя на месте человека, который совсем «с луны свалился» и понятия не имеет ничего ни о Писаниях, ни о религиях, то такой условный человек, наслушавшись мнений, составит свое мнение о том, что все эти люди исповедуют совершенно разные вещи, порою прямо противоположные. В то время как у нас такое положение дел считается «огромным богатством православной традиции». Да уж, как много понапихано в этот ящик с богатствами, можно полсотни религий с нуля начать. На самой же заре появления Закона Божьего, как мы все помним, Моисей, вернувшись с горы, где им и был получен Закон, разбил скрижали, на которых тот был начертан (Исх. 32:19). Понимая, видимо, что если людям с таким низким уровнем сознания сейчас дать закон, когда они еще не наплясались перед идолом, то они тотчас начнут и вокруг скрижалей выплясывать так же, как недавно еще выплясывали вокруг тельца. Создав и соорудив культ закона, сделав его своим идолом.

Что в итоге, между прочим, и случилось. Чтобы такого далее не случалось, Павел просит набраться терпения, работать с людьми тщательно, не просто рассказать им, как надо креститься, класть поклоны и брать благословение у батюшки, а прежде «сжечь тельца» (Исх. 32:20), который не внешний, но в них самих прочно обосновался, требуя все свести к культу, и далее делать все, чтобы культ обрастал самым разнообразным «богатством традиции», и кроме как на культ, ни на что иное больше бы не фокусировалось человеческое сознание. Все это задача «сильных» людей, угождение которых «слабым» состоит не в потакании слабостям последних, да пусть себе, чем бы дитя ни тешилось, крест надел, в храм пошел, кривая выведет. А в том, чтобы обучать их, делать тоже «сильными», то есть людьми сознательными, непугливыми, способными нести Благую Весть дальше, утверждая ее своими делами и в своих словах.

Рембрандт. Моисей, разбивающий скрижали Завета. 1659 г

Для понимания того, что именно эта задача и есть главная, Павел напоминает, что «и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня». Здесь перевод в целом верный, но, наверное, правильнее понимать так: «Позор позорящих Тебя обрушился на Меня». На Христа в Его отношениях с людьми навалилась вся превратность их «следования закону». Все невежество, которое законом было лишь усилено, при отсутствии людей, которые бы осмелились вернуть закон в первозданное состояние, разъяснить людям исконное его наполнение. Потому, что любое слово вымолвленное, может тотчас наполняться толкованиями, все дальше и дальше уводящими содержание от исконного смысла.

«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса», — аргументирует Павел, говоря, что такая работа будет соответственной Божьему терпению и Его способности утешать, вразумлять через терпение, не удовлетворяясь промежуточными результатами, а доводя любое дело до совершенства. Совершенство же и заключено в том, чтобы «быть в единомыслии между собою». Если же пастырей качество их паствы не заботит, а впечатляет (либо, наоборот, разочаровывает) лишь количество «пришедших сегодня на службу», то «позор позорящих» Отца оседает на их плечах.