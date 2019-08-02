Несколько лет у нас на глазах происходит нешуточная война вокруг темы так называемого «семейного насилия» в России. Борются две группы общественников — феминистские и родительские организации — представляющие две противоположные позиции.

Зинаида Серебрякова. За завтраком (фрагмент)

Одна: в России царит ужасающее и растущее год от года насилие по отношению к женщинам, и нам требуется немедленно принять новый закон — «О семейно-бытовом насилии» (СБН) — на чем, к тому же, настаивает Совет Европы.

Другая позиция: тема эта сильно преувеличена, проблема лежит не в юридической плоскости, обществом манипулируют с помощью фейковой «статистики», причем вовсе не для защиты женщин (которые достаточно защищены имеющимися статьями УК), а для беспардонного влезания в семьи со стороны заинтересованных лиц и НКО и уничтожения самого института семьи.

Вопрос о статистике, а именно к ней апеллируют «защитницы женщин», оказался в этой битве краеугольным.

«Защитницы женщин» тиражируют пугающие цифры убитых мужьями жен — обычно называется 14 тыс. в год (только что появилась цифра 16 тыс.), давят на психику аудитории сообщениями, что каждые 40 минут (вариация — каждые 20 минут) от рук мужей и сожителей погибает одна женщина. За несколько лет подобная пропаганда, не подтверждаемая документально (заметим, феминистки уверяют, будто статистики этих преступлений нет, но они ее «знают»), приобрела для многих статус истины.

Однако активисты РВС решительно опровергают сам тезис об отсутствии статистики, приводя открытые данные Росстата о том, что от всех преступлений (а не только в семье!) в год погибает 8−9 тыс. женщин. Также есть обнародованные данные ГИАЦ МВД за 2015 год, что от рук мужей погибло 304 женщины, а вовсе не 14 000 (см. пересечение строки 2.1 и столбца «Женщины» в нижеприведенной таблице).

Сравнительная характеристика статистических показателей о насильственных преступлениях, совершаемых членами семьи (ЧС [1])

(формы ГИАЦ МВД № 578, кн. 30, 2015)

Только что в нашу редакцию пришло письмо от члена Совета Федерации от г. Севастополя Ольги Леонидовны Тимофеевой (члена Комитета СФ РФ по международным делам).

Ольга Леонидовна, участвуя в мае 2019 г. в мероприятии Международного Комитета Красного Креста (МККК) «Гендерный баланс и гуманитарная работа», оказалась свидетелем выступления Анны Ривиной, директора и учредителя созданного в 2015 году Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», члена Консорциума женских неправительственных организаций, работающего на иностранные гранты. Антисемейный пафос доклада и агрессивные утверждения о якобы невиданном размахе семейного насилия в России, как и приводимые А. Ривиной цифры (те самые 14 000, пущенные когда-то в жизнь М. Писклаковой-Паркер из Центра АННА (НКО-иностранный агент — прим. ИА REGNUM ) удивили Ольгу Леонидовну. А еще более удивило то, что на заданные вопросы об источнике этих шокирующих цифр докладчица не могла ответить.

Mpgu.su Конференция «Гендерный баланс и гуманитарная работа»

Не поверив утверждению Ривиной, что в России нет статистики подобных преступлений, и возмущенная тем негативным образом, который усиленно создается нашей стране подобными выступлениями на высоком международном уровне, сенатор, выйдя с мероприятия, написала официальный запрос министру внутренних дел В. А. Колокольцеву с просьбой предоставить криминологическую характеристику преступлений, сопряженных с насилием:

в отношении членов семьи;

в отношении женщин в целом;

в отношении женщин со стороны членов семьи.

Сейчас, когда СМИ и социальные сети буквально захлестнула массированная атака с требованием принятия закона о СБН, атака с применением явно манипулятивных технологий, член Совета Федерации О. Л. Тимофеева переслала нам ответ на свой запрос министру МВД (есть в распоряжении редакции).

Ответ обширный и требует изучения. Однако уже в начале этого ответа мы видим совсем другую цифру, существенно меньшую не только «ривинской», но и «росстатовской»: количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений меньше 4000 (в 2016 г. — 3851, в 2017 г. — 3417, в 2018 г. — 3260)! Подчеркиваем, речь об общем числе особо тяжких преступлений с применением насилия в семье, а не только убийств и не только женщин!

То есть за три года число тяжких и особо тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось более чем на 25%. Это поразительно большая цифра, которую надо еще обсуждать с криминологами и социологами. Разбираться надо не только с отдельной статистикой, но и с разночтениями в этих вопросах между ведомствами. Как вообще могут быть разночтения, если по данным составам существует только одно место, где ведется первичный учет и подсчет противоправных действий, — это ГИАЦ МВД?

С интересом приступаем к этой работе, требующей привлечения специалистов. Пока же отметим следующее.

Даже при беглом взгляде на официальный ответ МВД, видно, что утверждение заинтересованных лиц и уполномоченных по правам человека о том, что перевод ст.116 (пресловутый «закон о шлепках») из УК в КоАП привел якобы к росту семейной преступности, — ложно. Напротив, наблюдается устойчивое падение числа соответствующих преступлений. Видно и в целом серьезное противоречие представленных цифр тем, которыми «кошмарят» общество. МВД (к сожалению, без подробностей) сообщает, что общее количество насильственных преступлений против женщин продолжает снижаться.

Обещаем читателям провести дальнейшее журналистское расследование с привлечением подробной статистики и специалистов, могущих ее прояснить. Поскольку за прискорбной путаницей, вольно или невольно внесенной в вопрос о «семейном насилии» бюрократической уклончивостью одних и использованием черных пиар-технологий другими, тема эта приобрела нездоровый и даже опасный характер.

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