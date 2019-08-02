



Fakt.pl

Поляки часто бывают безрассудными. В таких случаях польские журналисты, описывающие ту или иную ситуацию, когда их соотечественники вредят самим же себе, находят ей объяснение в знаменитой идиоме jakoś to będzie, которую на русский язык можно перевести так — «как-то будет». Иначе говоря, стоит ввязаться в авантюру, а там жизнь сама вырулит.

Не сказать, чтобы это безрассудство считали чем-то хорошим. Так, на днях польская газета Rzeczpospolita вспомнила о «как-то будет» в связи с ростом аварий из-за участившихся случаев вождения в пьяном виде. «Уланская удаль в сочетании с традиционным «как-то будет» представляет собой смертельное сочетание польских национальных традиций в случае водителей, — отмечает издание. — Да, Наполеон должен был радоваться тому, что поляки, сражающиеся по его приказу, даже под явным влиянием крепких напитков, представляли гораздо большую боевую ценность, чем французы (это одно из объяснений французской идиомы «пьяный как поляк»). Вопрос, однако, в том, целесообразно ли развивать эти традиции». А портал Wirtualnemedia. pl в свою очередь подчеркивает, что следование принципу «как-то будет» приводит к закредитованности поляков, напоминая, что, «согласно опросу «Почему поляки впадают в долги», проведенному IMAS International в ноябре 2018 года, 17% респондентов признались: заключив контракт, они надеялись, что «как-то будет».

Станислав Грохольский. В корчме

Этому выражению посвятили свое исследование ряд польских публицистов, опубликовавших книгу «Как-то будет. Счастье по-польски». По словам одного из соавторов Беаты Хомонтовской, поляки привыкли иметь дело с тяжелыми обстоятельствами, быть несчастными. Но независимо от того, насколько все плохо, они справляются. Как подчеркивает Хомонтовская, польский образ жизни не создан для счастья, общество не способно жить в стабильной обстановке: «Обычная жизнь слишком скучна. Мы не можем с этим справиться, нуждаемся в приливе адреналина. Мы всегда должны бороться и быть активными, чтобы достичь наших целей, таких, как независимость». Иначе говоря, без опасности Польша не Польша. При этом «как-то будет» не является чем-то пассивным. Оно говорит о том, что надо действовать, не беспокоясь о последствиях, это достижение невозможного, стоит рисковать, а не бояться. Может быть потому польская диаспора насчитывает сегодня около 20 миллионов человек — половину населения Польши. Как иронично замечал польский певец Войцех Млынарский, «везде хорошо, где нас нет, но мы повсюду». Действительно, отмечает ВВС Travel, есть доля правды в том, что поляки умеют начать все заново и выстроить новую жизнь.

Правда, исповедуемый обществом принцип «как-то будет» являлся и является головной болью для властей Польши. Уж очень поляки любят спорить, особенно о политике и истории, когда речь заходит об отношении к тем или иным знаковым событиям. И не только спорить. Можно вспомнить, какую головную боль доставляли польские шляхтичи своему центральному правительству и Санкт-Петербургу после подписания Вечного мира 1686 года, установившего границу между двумя странами. Несмотря на договор, приграничная шляхта нередко совершала набеги на имения русских соседей. Российская империя долго не решалась на ответные меры, беспокоясь, что к власти в Варшаве придут антироссийские силы. Однако, как пишет российский историк Максим Анисимов, эти опасения не оправдались. «На быстрые экспедиции русских военных отрядов вглубь территории Речи Посполитой для захвата и вывоза в Россию отдельных шляхтичей, совершавших нападения на русские владения, как и для вывода обратно русских беглых, реакции практически не было, не считая формальных жалоб некоторых польских официальных лиц, — подчеркивает он. — Петербург рассчитывал, что такие карательные экспедиции вразумят буйную шляхту и в отношении России она перестанет вести себя вызывающе… Шляхта восприняла эти набеги на свои владения спокойно — не возмутившись, но и не испугавшись… Силовые действия России против них оказывались привычными для шляхтичей, которые могли и проиграть, но могли и ответить русским форпостам и отрядам тем же».

Артур Гроттгер. Шляхтич

А является ли польское «как-то будет» братом русского «авось»? «Польское jakoś to będzie описывает скорее «шляхетскую» фантазию, героизм вопреки обстоятельствам, — рассказал ИА REGNUM специалист по России, обозреватель польского журнала Do RzeczyМачей Печиньский. — Это не пассивная надежда на то, что, может быть, получится (как в случае «авось»), только активная «воля к приключениям», пусть даже опасным (даже лучше, если они опасны!). Это связано с пресловутым «гонором» — в отрицательном (с точки зрения русских) смысле этого слова». Впрочем, в России «авось» не сказать чтобы имел однозначную коннотацию положительного толка. Во многих случаях его понимали как случайность, на которую нельзя полагаться, ассоциировали с дурным и неожиданным везением, незаслуженно привалившей удачей. Как говорит русская пословица, на Бога надейся, а сам не плошай. Похоже, под «Богом» здесь как раз и видится «авось». И в целом мы в России живем скорее по другому принципу: запрягаем медленно, но зато ездим быстро.