В Кенозерье стоял пасмурный, беспросветный сентябрь. Поклонившись церкви в деревне Погост, мы с подростком, моим сыном Мишей, брели под дождем к музею Национального парка. Дирекция отдала под него деревенский амбар, не являющийся шедевром архитектуры. Ожидания, усугублявшиеся дождем, были без приятных неожиданностей. К амбару вел мостик через пруд, и мы, припомнив крестьянскую мифологию, могли бы догадаться, что переправа символизирует переход в другое пространство. Но романтике мешал дождь и сбивал с необычной волны. Да еще связка ключей нашего поводыря вышла из повиновения и спрятала единственный нужный ключ. Но вот дверь открылась, амбарные внутренности осветились. Мы попали в позапрошлый век! Все внутри оказалось крестьянским миром, во всем его множестве сторон. Вот обеденный стол, комод, тарелки, чугунки, горшки, самовар — это для насущных потребностей желудка. Вот лодка-долбленка — орудие крестьянского промысла, позволявшего на Севере с трудом сводить концы с концами. Посреди этой повседневности и борьбы за существование, в круге света, возвышались доски нескольких «небес» кенозерских часовен и большой крест. Вот что было в центре крестьянского мира — не зерно, не промысел, не скотина, а Бог и надежда на Его помощь в жизни на грани. Небеса неярко, как в часовнях, светились ликами — когда молитвы не на миру, а один на один. Да, перейдя мостик, мы оказались в другом измерении.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Небеса» из часовни Трех Святителей из деревни Немята. Экспозиция музея Кенозерского национального парка

Татьяна Кольцова, доктор искусствоведения, Архангельский областной музей изобразительного искусства «Небо» — это конструкция потолочного перекрытия, имеющая форму пологой усеченной пирамиды, радиальные грани которой возвышаются к центральному кольцу… Такие потолки состоят в основном из восьми, двенадцати или шестнадцати граней. Происхождение такой формы надо связать с появлением на Севере в XVII веке новых типов деревянных храмов… а также с желанием создать подобие купола в подражание каменным церквям… Купол христианского храма является символом неба… в верхних частях храма изображались только те сцены, которые происходили на небе… Каркас конструкции «неба» напоминает солнце с расходящимися лучами. Преобладающий фон небесных композиций — голубой, а на балках каркаса часто писали звезды, имитируя реальное небо… Иконографические программы… сводятся к нескольким основным вариантам: «Божественная литургия», «Небесное воинство», «небеса» с изображениями архангелов, апостолов и их варианты… Среди «небес» Кенозерья встречаются уникальные… На шестнадцати гранях потолка часовни в д. Немята под фигурами апостолов и святителей написаны сюжеты из Жизни Христа и Богоматери. Создается впечатление, что два ряда иконостаса (праздничный и деисусный) плавно переместились на «небо»…» (1).

Ирина Спажева, Санкт-Петербургский государственный университет «Уникальным является «небо» часовни Трех Святителей в Немяте. Таковым его делают шестнадцать многофигурных композиций, занимающих нижний регистр граней. Здесь представлены Двунадесятые праздники, сюжеты страстного цикла («Снятие с креста», «Уверение Фомы», «Положение во гроб») а также Ветхозаветная Троица… Поскольку настолько развернутый праздничный чин… не мог быть включенным в иконостас небольшой северной часовни, то его можно было разместить только на потолке» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Небеса» из часовни Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча. Кенозерский национальный парк

Татьяна Кольцова «Изображение на «небесах» духовных покровителей местных крестьян или заказчиков храмов — это, пожалуй, самая специфическая и удивительная деталь кенозерских росписей… Долго оставался загадкой дважды изображенный на «небесах» церкви Почозерского погоста преп. Иоанн Лествичник. Грань с его изображением есть в алтаре и в основной части храма… В 1880-е гг. устроителем новой церкви Происхождения Честных Древ Креста Господня стал «торгующий почозерский крестьянин» Иван Красков, святым покровителем которого и был преп. Иоаннн Лествичник» (1).

Ирина Спажева «Небо» четверика церкви Происхождения Честных Древ Христовых в деревне Филипповская на Почозере имеет уникальную особенность — на восточной грани с композицией «Распятие» помещен не живописный, а деревянный крест… Вырезанные из дерева фигуры Богоматери, Иоанна Богослова, Марии Магдалины, Логина Сотника… каждой (или двум) фигурам отводится отдельная доска…» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Небеса» и иконостас из часовни Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча. Кенозерский национальный парк

В XVIII—XIX вв. живописные работы в Кенозере выполняли олонецкие мастера, работавшие в живописных традициях Выговской старообрядческой пустыни. К их творчеству можно отнести «небеса» в часовне д. Зехново и алтаре Порженского погоста, деисусный чин иконостасов в д. Семеновская и Зехново, иконостас д. Рыжково. Все перечисленные произведения написаны «под старину»… в период царствования Николая I ужесточился контроль за иконописцами… писать иконы имели право только цензовые мастера с одобрения начальства, в противном случае они подвергались суду… «Небо» в деревне Тырышкино написал в первой трети XIX в. иконописец Владимирской губернии Стефан Козлов… Он обладал хорошим профессиональным рисунком, основанным на знании академических образцов…» (1). Татьяна Кольцова вв. живописные работы в Кенозере выполняли олонецкие мастера, работавшие в живописных традициях Выговской старообрядческой пустыни. К их творчеству можно отнести «небеса» в часовне д. Зехново и алтаре Порженского погоста, деисусный чин иконостасов в д. Семеновская и Зехново, иконостас д. Рыжково. Все перечисленные произведения написаны «под старину»… в период царствования Николая I ужесточился контроль за иконописцами… писать иконы имели право только цензовые мастера с одобрения начальства, в противном случае они подвергались суду… «Небо» в деревне Тырышкино написал в первой трети XIX в. иконописец Владимирской губернии Стефан Козлов… Он обладал хорошим профессиональным рисунком, основанным на знании академических образцов…» (1).

Ирина Спажева «Храм Христа Спасителя в Москве, расписанный в 1860—1880-х годах представителями Академии художеств, сыграл важную роль и в северорусской живописи… Создатели «небес» Веденской часовни в деревне Рыжково и часовни Сошествия Святого Духа в деревне Глазово за образец взяли росписи и иконы московского собора… Фигуры евангелистов на скамьях с символами над ними были буквально скопированы с аналогичных московских изображений» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Небеса» кенозерских часовен. Экспозиция музея Кенозерского национального парка

Татьяна Кольцова «В 2008 г. во время демонтажа «неба» в часовне в пос. Усть-Поча… на одной из граней была обнаружена надпись: «ПИСАНЫ СИИ НЕБЕСА В 1881 ГОДУ ЖИВОПИСЦОМ ФЕДОРОМ ЗАХАРОВЫМ ИОКОМ, УРОЖЕНЦОМ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБ, КАРГОПОЛЬСКОГО УЕЗДА МИШКОВСКОЙ ВОЛОСТИ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ КОНЕВО ОТ РОДУ 17 ЛЕТ МАСТЕ»… Необычным является решение заказчиков вынести на расписной свод не только фигуру святого, но и сюжеты из его жития. Житийный цикл состоит из семнадцати композиций, изображенных на семнадцати клеймах в нижней части граней… Не всегда художнику удавались рисунок и органичные пропорции фигур. Однако всем его образам присуща притягательная наивность… Немало часовен Кенозерья было украшено созданными им «небесами» и иконами: в часовнях д. Вощинино, Карпово, Минино и в церкви с. Бережная Дубрава… Реставрация «небес» — дело трудоемкое… Особую сложность представляет то, что «небеса» всегда хранились в условиях неотапливаемого храма… Деревянная основа многих граней значительно повреждена, иногда со следами гниения» (1).

Ирина Спажева «Сохранилось всего несколько «небес», выполненных по образцу западных гравюр. Автор «неба» Ильинской церкви Белозерска, датированной 1690-ми годами, взял за образец именно такие изображения… Западноевропейские иконографические источники выбирались часто случайно… успехом пользовались те издания, где количество изображений было максимальным, а фигуры были крупными и четкими. Этим объясняется популярность… Библии Густава Доре и Юлиуса Шнорра…» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Небеса» кенозерских часовен. Экспозиция музея Кенозерского национального парка

Татьяна Кольцова «Группа кенозерских небес — одна из самых представительных. Она объединяет пятнадцать комплексов XVIII — начал XIX в., происходящих из деревянных церквей и часовен… Основными заказчиками в Кенозерье были крестьяне. В соответствии со своими представлениями и средствами они и сформировали свой особый художественный мир часовни» (1).

Нам, даже воцерковленным, не дано понять жителей Кенозерья позапрошлого века, шепчущих, глядя на «небеса», молитвы в своих часовенках. Для этого надо быть с Природой и Богом без наших бытовых жизненных подпорок — один на один, с открытой душой и голыми руками. Мы всего лишь можем догадываться…

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