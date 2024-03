Игровая серия Wolfenstein держится особняком среди других шутеров и имеет своё неповторимое «лицо». Wolfenstein — это сплав из динамичного экшена, глуповатого прямолинейного юмора и мрачного антиутопичного мира, которым правят нацисты. Новая часть с подзаголовком Youngblood обещала приумножить эти составляющие и добавить к ним возможность уничтожать тысячи нацистских солдат в компании друга. Правда, красивые заявления разработчиков остались по большей части лишь красивыми заявлениями.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Схема Парижского метро и основные локации Youngblood

Первая часть крайне богатой на игры серии Wolfenstein вышла ещё в 1981 году. В 1992 с выходом Wolfenstein 3D проект обрёл своего бессменного протагониста — Уильяма Бласковица, неубиваемого квадратноголового уничтожителя нацистов. А уже в 2014 году при помощи усилий шведской студии Machine Games и релиза The New Oder серия обрела второе дыхание. Игра вышла более динамичной, кровавой и кинематографичной, чем все предыдущие вместе взятые. В отдельные моменты игровые заставки ничем не уступали актуальным киноблокбастерам, а интригующий сюжет заставлял не отходить от экрана монитора в течение десятка часов.

Сюжет «нового» Wolfenstein начинался с того, что бравый американский солдат Би-Джей Бласковиц впадал в кому в 1946 году — прямо во время штурма замка известного немецкого генерала. В себя он приходит уже в 1960-м. Война окончена, нацистская Германия правит миром, а улицы заполонили вражеские солдаты, укомплектованные по последнему слову техники Третьего Рейха. Как быть раненному солдату, потерявшему всё за 16 лет комы? Конечно же, взять в каждую руку по автомату и отправиться в карательное путешествие по Европе с целью вернуть всё на круги своя.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Главное меню игры

Таким игрокам и запомнился современный Wolfenstein: с его бесконечными кровавыми перестрелками, солдатскими шутками и десятком необычных игровых ситуаций (от штурма немецкой лунной базы до актёрского кастинга на фильм о жизни Бласковица). Подкрепил успех игры и скорый выход дополнения The Old Blood, а позже и сиквела The New Colossus. И вдруг Machine Games решаются на неожиданный эксперимент — сделать не полноценное продолжение популярной серии, а кооперативный спиноф с микротранзакциями и ролевыми элементами.

Сюжетно Youngblood продолжает The New Colossus. Прошло 19 лет, за это время у Бласковица и его жены Ани появились дочери-близнецы. Именно Софи и Джесс полностью посвящена новая игра. Однажды их отец бесследно пропадает, и даже ФБР не может обнаружить прославленного охотника на нацистов. Единственная зацепка ведёт в Париж — также оккупированный силами врага. Тогда повзрослевшие девочки решают объединить усилия и спасти отца — благо дочери Бласковица в кровожадности и «боевом безумии» ничем не уступают Би-Джею.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Джесс Бласковиц

Раз героев теперь двое, то под их взаимодействие заточен и весь игровой процесс. У Софи и Джесс общая шкала здоровья — если умирает одна из девушек, то обе теряют «сердечко». Если это произойдёт три раза, то вы проиграли и извольте начинать уровень с самого начала. Таким образом, теперь нужно следить не только за собой и своими действиями, но и постоянно контролировать состояние сестры.

Эта идея неплохо работает в кооперативе с живым человеком, но отвратительно реализуется в одиночной игре. Искусственный интеллект, управляющий сестрой всегда будет где-то застревать, промахиваться и падать, крича о помощи. В прохождении обычных уровней это не так сильно бросается в глаза — поднять Джесс (или Софи) можно в считанные секунды, а справится с большинством врагов можно и в одиночку. Но в схватках с боссами (а особенно с финальным) бесполезный напарник не раз заставит игрока краснеть от гнева. Он не умеет прятаться за укрытиями и не обладает даже намёком на инстинкт самосохранения — придётся постоянно лезть под град пуль, чтобы не потерять заветную общую жизнь.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Меню кастомизации оружия

Вызывает вопросы и дизайн уровней. Все двери и электронные системы теперь открываются только одновременным нажатием двух рычагов. Понятное решение с точки зрения кооперативного прохождения. И достаточно спорное с точки зрения логики: неужели нацисты всюду ходят парой и даже ящики с припасами открывают с двух рук?

В разработке Youngblood помимо Machine Games принимали участие Arkane Studios, поэтому в левел-дизайн перекочевала часть механик из Dishonored. Если на пути попадаются слишком сильные враги, значит, обойти их можно по вентиляции, секретному подземному ходу или по балконам соседнего здания. Разработчики раз за разом пытаются подтолкнуть игрока: «Фантазируйте, экспериментируйте, ищите новые решения». Но в действительности чаще всего оказывается, что прямой путь самый простой, действенный и короткий для прохождения. Плюс, обходя врагов с фланга рискуешь пропустить одну из лучших частей игры — кровавую баню нацистам.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Система выбора персонажа и снаряжения

Это замечание касается и боевой вариативности. При желании игрок может вообще не вступать в прямую конфронтацию с врагом, а прокрасться мимо него при помощи специального навыка. В состояние невидимости можно входить лишь на короткий период, но этого достаточно, чтобы обойти врага сзади или перебежать из одного укрытия в другое. Но эта функция никак не подталкивает игрока проходить уровни в стелс-режиме: здесь нет никаких достижений за бесшумные убийства или проскальзывание мимо противников. Да и после роликов, в которых сёстры Бласковиц заявляют о своей любви к убийству нацистов, сложно поверить, что они захотят прятаться от глаз врага.

А ещё сражаться напрямую с врагами проще и правильнее из-за того, что за их убийство начисляются очки опыта. Да, Wolfenstein теперь — это гибридная RPG наподобие новых Far Cry или Borderlands. У заданий появились уровни, а у врагов — полоски жизни и брони. Поэтому соваться на сюжетные задания нет никакого смысла, пока не пройдёшь с десяток побочных — иначе будет слишком сложно и неинтересно. За прокачку уровней одной из сестёр также начисляются очки способностей. Их можно потратить на увеличение уровня здоровья, брони или изучение специальных навыков, вроде использования тяжёлого вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Меню кастомизации также появилось у оружия и доспехов. Каждый автомат можно пересобрать по собственному желанию, увеличивая урон, меткость или скорострельность. Апгрейды брони же носят исключительно декоративный характер. Теперь к ней можно прицепить одноглазый шлем или же выкрасить в цвет французского триколора. Никаких геймплейных изменений это не принесёт, но весело разнообразит кооперативную игру и подчеркнёт индивидуальность каждого из персонажей.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Джесс и Софи Бласковиц

Сюжет же в Youngblood существует «для галочки» и служит катализатором кооперативной мясорубки. Игровых роликов в проекте всего пять или шесть, а назвать запоминающимся ни один из них язык не повернётся. Хотя в самом начале игры все же есть сцена, отлично показывающая дух проекта и характеры главных героинь. В нём сёстры Бласковиц впервые выходят на задание, испытывая сильное волнение: ни одна из девушек ещё ни разу в жизни не убивала живого человека. В итоге план героинь идёт насмарку и одна из них случайно разносит выстрелом голову нацистского солдата на маленькие кусочки. Сёстры ликуют, при этом их рвёт, они смеются и выкрикивают фразы вроде: «Мозг этого нациста попал мне в рот, фу!».

Героини получились достаточно яркими и при этом абсолютно бесхитростными. Они глуповатые, прямолинейные и невероятно инфантильные. Они несмешно шутят, странно подкалывают друг друга и вечно выдают фразы вроде «Круть!» или «Нифига себе!». На протяжение игры они никак не развиваются и не приходят к интересным умозаключениям. При этом управлять ими и слушать их детские перепалки весело — сёстры Бласковиц не пытаются быть взрослыми персонажами, они просто девочки со страстью к сражениям.

Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood Уровень из оригинальной Wolfenstein, воссозданный в Youngblood

Фанаты оригинальных Wolfenstein остались недовольны героинями, заявляя, что Джесс и Софи — дань феминизму. Мол из-за этого они получились фактически всесильными и не слишком симпатичными внешне. Но игра совсем не вызывает такого ощущения. Девушки оставляют приятное впечатление, совсем не отталкивают и более чем органично вписываются в общую безумную концепцию серии. Да и в их родство с Би-Джеем верится безоговорочно.

Да, Wolfenstein: Youngblood — это действительно спиноф, а не полноценная новая часть популярной серии. В ней появились новые герои, новые игровые механики и изменился общий подход к повествованию. Большинство этих нововведений вызывает крайне спорные чувства: либо они не работают, как должны, либо не нужны сами по себе.

Но при всём этом комплексно Youngblood — весёлая игра, неплохо развлекающая игрока. Пожалуй, покупать её для одиночного прохождения не стоит, лучше подождать более качественного продолжения основной серии. А вот любителям кооперативных приключений проект может прийтись по вкусу. Ему пока далеко до стандарта Borderlands или Left 4 Dead, но свою долю безумных приключений он обязательно принесёт.