Эта новость прошла почти незамеченной в СМИ, хотя значение произошедшего сложно переоценить. В первой декаде июня 2019 года Госкомитет КНР по развитию и реформам пригласил к себе на беседу представителей ряда ведущих международных корпораций. В том числе Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc., финская электронная компания Nokia Corp.

Julien Harneis В руднике. Конго

По ходу встречи им дали понять, что если они будут придерживаться американской санкционной политики по отношению к Китаю, у них могут возникнуть проблемы с доступом к сырью и стратегическим материалам.

Фактически Пекин не просто озвучил ультиматум, он использовал стратегию непрямых действий, ставя оппонентов перед простой дилеммой: бизнес или политика. Так как примерно 90% мирового экспорта редкоземельных металлов (РЗМ) экспортирует Китай, а они служат основой по меньшей мере 40 основных технологических направлений (микропроцессоры, солнечные панели, производство сталей, промышленных магнитов, камер, ракет, ветровых турбин, изделий военного назначения и так далее), то он может (и будет) пересмотреть планы экспорта и состав его получателей.

Хотя торговая война сейчас ведется только между КНР и США, не стоит забывать, что 9/10 потребляемых редкоземельных материалов Россия также закупает на мировом рынке (хотя свои хорошие запасы тоже имеются, но почему-то не разрабатываются). Тем самым стоит оценить перспективы ее дальнейшего развития, в том числе геополитические и военные.

Julien Harneis Горное дело в Конго. Добыча вольфрамита и кассерита

По данным Геологической службы США, общий объем разведанных запасов РЗМ на планете в 2012 году оценивался в 110 млн тонн, из которых 55 приходятся на Китай. Далее идут: страны СНГ (19 млн т), США (13 млн т), Индия (3,1 млн т) и Австралия (1,6 млн т). Во всех прочих странах — 18,3 млн т. Есть еще предварительно хорошие данные по КНДР, но по ним нет достоверной информации.

На первый взгляд, Поднебесная занимает существенное (48%), но не абсолютно доминирующее место. Однако анализ фактического производства и потребления говорит об обратном. Из 137 тысяч тонн годового производства 130 тысяч рынку предлагает Китай, потребляя для собственных нужд 84 тыс. из них.

А самое главное, Пекин в течение прошедшего десятилетия резко активизировал масштабы геологоразведки, как на своей территории, так и везде, где наука прогнозирует возможность наличия месторождений. Результат не заставил себя долго ждать. Только в грязевых отложениях на океанском дне в 1150 морских милях к юго-востоку от Токио обнаружено месторождение объемом около 16 млн тонн редкоземельных минеральных оксидов.

В том числе крайне необходимый для развития потребительской электроники иттрий, диспрозий, тербий и европий. Большие запасы колумбита-танталита (чипы и элементная база радиоэлектроники) найдены в Демократической Республике Конго. Вольфрам, литий, касситерит и кобальт обнаружены в Руанде. И много где еще.

Dnn87 Литий

Дефицит, особенно в стратегических областях, всегда стимулирует стремление лидеров взять под контроль максимально большое количество источников. К примеру, если ранее Франция и Британия намеревались предоставить полную независимость, скажем, Новой Каледонии, Полинезии, Уоллиса, Футуны, островам Питкэрн, островам Норфолк, Новому Южному Уэльсу, островам Кука и Ниуэ, то после ознакомления с итогами геологоразведки этот вопрос полностью снят. Потому что там (в территориальных водах или хотя бы в экономической зоне) нашлось много всего полезного и редкого, что совершенно недальновидно выпускать из своих рук.

Закономерным следствием происходящих процессов является обострение экономической экспансии Китая, США и ЕС (прежде всего, Германии и Франции) с целью установления контроля над новыми залежами. К примеру, история с насыпанием китайцами островов в архипелаге Спратли имеет целью сдвинуть границу суверенной территории КНР сильно к юго-востоку Южно-Китайского моря. Потому что на его дне нашлись запасы не только нефти с газом, но все тех же редкоземельных металлов, владение которыми создает предпосылки политического доминирования на планете.

В результате началось формирование двух площадок, борьба за контроль над сырьевыми запасами пока еще ведется преимущественно в рамках чисто экономических способов, но эскалация противостояния способна легко привести конкурентов и к прямому военному столкновению.

Julien Harneis В руднике. Конго

Первым районом возможных войн не такого уж и отдаленного будущего является Центральная и Южная Африка. Руками местных группировок Израиль, Япония, Китай и США уже раздувают гражданскую войну в Конго. Да и обострение жестокого противостояния тутси и хуту в Руанде произошло далеко не в последнюю очередь из-за залежей вольфрама, лития, касситерита и кобальта, найденных на землях тутси.

Для местных такие игры заканчиваются примерно как в Бурунди, полностью разорившейся вследствие гражданской войны. Зато корпорация Thyssen-Krupp получила возможность практически беспрепятственно и очень дешево вывозить РЗМ.

Впрочем, на Черном континенте хотя бы существует видимость государственных границ и национальных правительств. Тогда как в юго-восточной части Тихого океана полезные запасы находятся либо сразу в нейтральных, либо в давно и прочно спорных водах, что сильно повышает соблазн подмять их под себя как раз с помощью силы. И шансы Китая тут оказываются самыми высокими.

Теоретически что-то ему противопоставить могут разве что японцы, но по масштабу флота они от Поднебесной уже сильно отстают. О бывших владычицах морей — Британии и Франции — говорить не приходится совсем. На данный момент обеспечить военную защиту своего доминирования на море они не в состоянии. Так что драка за новый передел мира уже не за горами. Вопрос только в сроках и составе коалиций.

Ecosystema.ru Колумбит-танталит

Каким боком все сказанное выше касается России? Как минимум по двум пунктам. Во-первых, хотя совокупное потребление РЗМ в РФ невелико — около 2 тыс. тонн в год — а внутренние запасы внушительны, их фактическое расположение и характер пород в большинстве случаев делает внутреннюю добычу в большинстве случаев нерентабельной. Тем самым предопределяя критичность зависимости отечественного производства от внешних закупок. В первую очередь, в Китае.

Во-вторых, ближайшим источником РЗМ для России является Казахстан, но там на них уже начинают активно разевать роток не только китайцы, но и французы, израильтяне и американцы. Если Поднебесная свою экспансию стремится проводить преимущественно мирно, то европейские товарищи имеют богатые традиции властвования через разделение, в том числе вооруженным путем.

А нам гражданская война там зачем? Особенно с перспективой роста исламского радикализма и прихода туда черных бармалеев. Впрочем, добровольно отказываться от игры за Африку и Океанию также выглядит не слишком дальновидно. Словом, мир стоит на грани большой драки за редкоземельные ресурсы, а разрушение механизмов международного сдерживания вооруженных конфликтов со стороны США перспективу относительно мирной конкуренции за РЗМ только ухудшает.