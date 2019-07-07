Степанакерт начинает оттеснять Баку и Ереван
Из Нагорного Карабаха стали поступать позитивные новости. Конфликтующие Баку и Ереван подтверждают, что на линии фронта установилось относительное затишье и удалось провести обмен пленными.
Является ли это результатом договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи глава МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне, сказать сложно. Потому что итоговые заявления министров не внушали оптимизма. Достаточно вспомнить, что говорил Мамедъяров, по словам которого «все эти 15 лет мы видим одни и те же идеи, тот же мирный план», а заодно отмечал, что «между нами остаются достаточно серьезные разногласия». Напомним, что накануне вашингтонской встречи глав МИД Азербайджана и Армении на линии фронта наблюдалась повышенная напряженность, что говорило о том, что какая-то из конфликтующих сторон, а, может быть, и обе вместе использовали технологию силового давления друг на друга. Помимо того, эта встреча почти совпала с выводом азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз» по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) на турецко-греческую границу, что оценивается Баку и его некоторыми западными партнерами, включая США, как «вклад в энергетическую безопасность Европы».
Забегая немного вперед отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости выразил «большую надежду на усилия США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ» и на «личные усилия Трампа» в деле «справедливого и мирного урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны и в соответствии с нормами международного права». Однако во время встречи в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и президент США, и государственный секретарь уклонились от подключения к проблеме нагорно-карабахского конфликта. В отличие от того, как это делала до сих пор Москва в лице президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Стало очевидным, что методика действий азербайджанской дипломатии на карабахском направлении носит прямолинейный и неперспективный характер. Поэтому складывается устойчивое впечатление, что иждивенческий подход Баку к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ последним порядком поднадоел и Азербайджану дали понять, что пора самому что-то предпринимать в процессе урегулирования конфликта.
Что касается Еревана, то он ведет интригующую игру с Нагорным Карабахом. На днях Степанакерт посетил с визитом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, где провел переговоры со своим коллегой Масисом Маиляном и был принят президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Но вначале небольшая вводная. Мнацаканян считается опытным дипломатом, что предполагает использование им логики, с помощью которой он раскрывает или затемняет содержание переговоров. Это в свою очередь позволяет экспертам сделать свои выводы. Теперь о конкретике. «Я даже не заметил, как пролетели эти 3 часа, — заявил Мнацаканян после беседы с Саакяном. — А это показывает серьезность нашего диалога, то, что мы полностью вовлечены в процесс взаимного осведомления, консультаций и совместной работы». И далее: «Это говорит о нашем намерении вовлечь Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM ) в процесс урегулирования и укрепить у властей страны чувство собственности». Притом министр отметил «необходимость непрерывного диалога с властями Арцаха».
Никол Пашинян с момента прихода к власти в Армении не раз встречался со своим азербайджанским коллегой Алиевым и вел переговоры по карабахскому урегулированию, но без Степанакерта, хотя заявлял, что считает его стороной конфликта. Такие же многочасовые переговоры, но в старом формате, проходили и между главами МИД Азербайджана и Армении. Когда сейчас Мнацакянян говорит о «необходимости непрерывного диалога с властями Арцаха», это означает, что ранее такого диалога не было, а Степанакерт считали нужным информировать о чем-то, вероятно, в общих чертах. Интрига тут в том, почему именно после Вашингтона Мнацакянян заговорил о необходимости «непрерывного диалога» со Степанакертом? Обозначим один деликатный момент, указывающий на самостоятельную позицию Нагорного Карабаха. После переговоров с Мнацаканяном его карабахский коллега Маилян, как указывает АрмИнфо, заявил следующее:
Принцип «восстановления территориальной целостности Арцаха» нивелирует все возможности Еревана в дальнейшем вести какой-либо диалог с Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в прежнем формате. Добавим, что по некоторым данным Азербайджан вроде бы согласен с некоторыми пунктами Мадридских принципов, дающие возможности установить формулу 2+3+2 или 3+2+2. Взамен предлагается временный или переходный статус для Нагорного Карабаха, легализующий его нынешнее состояние, без прямого подчинения Баку, возобновление политических, экономических отношений с Арменией, открытие коммуникаций. Плюс миротворческая операция, демилитаризация и гарантии со стороны стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, закрепленные резолюцией Совбеза ООН. И если раньше Баку обвинял Ереван в стремлении «заморозить статус-кво», то теперь Степанакерт может стать проблемой для Баку.
А еще и для Еревана. Поскольку происходящее свидетельствует о том, что Степанакерт собирается сам разыгрывать свои карты, затрудняя в дальнейшем маневры Пашиняна на карабахском направлении и предлагая некогда существовавший формат переговоров Баку — Степанакерт — Ереван. Версий относительно того, чем вызван такой ход событий, множество, сейчас мы не будем их рассматривать. Отметим лишь, что, как считают многие специалисты, ситуация в регионе стала серьезно меняться. Нагорный Карабах получает шанс приобрести, возможно, не окончательную, но определенную международным соглашением субъектность. А Пашиняну нужно заниматься исключительно проблемами Армении. Работы у него немало.