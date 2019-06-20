Грузия в очередной раз доказала, что для нее политика и все остальные стороны общественной жизни неразделимы. Во всяком случае, на парламентском уровне это было доказано сегодня, когда в Тбилиси должна была открыться сессия Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой является представитель России депутат Сергей Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Для участия в этом мероприятии в столицу Грузии прибыли около 100 делегатов из 25 стран. Торжественный прием гостей состоялся днем раньше в бывшем президентском дворце, ныне дворце государственных церемоний. Был выражен определенный протест, прошла организованная прозападными силами небольшая акция, оппозиция сделала несколько заявлений с осуждением властей из-за приглашения на сессию ассамблеи российского депутата. Последовали соответствующие объяснения от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» о том, что Гаврилов — председатель ассамблеи, и не пригласить его было невозможно, что он не нарушал закона Грузии «Об оккупированных территориях». Да и сам Гаврилов в беседе с грузинскими журналистами (настроенными, надо отметить, вовсе не доброжелательно) признавался в любви к Грузии, говорил, что здесь его родина, убеждал, что в абхазской войне не участвовал. Но… не поверили, слова пропустили «мимо ушей» и продолжали накалять обстановку.

(сс) Kodru Сергей Гаврилов

Причем негативный тон угрожающих заявлений «прозападных» сил в дальнейшем поддержали и многие представители правящей партии. В частности, первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили в сердцах написала, что ей больно видеть представителя страны-«оккупанта» на трибуне, которую занимает председатель парламента Грузии. И удостоилась похвалы не только от общественности, но и от оппонентов «Грузинской мечты».

Ситуация обострилась после того, как участники ассамблеи 20 июня утром явились в парламент Грузии, где в течение 2 дней должна была проходить непосредственно сессия Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне неуклонно накалявшейся обстановки как внутри законодательного органа, так и за его пределами, было принято решение о прекращении заседания и его продолжении в другом месте. Но судя по ситуации, сессия может вообще не состояться.

Инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения». Российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикерата и не позволили продолжить заседание…

ИА REGNUM Бывший кандидат в президенты от ЕНД Григол Вашадзе у парламента

Раздавались не самые доброжелательные, порой непристойные возгласы и звучали требования, чтобы российские «оккупанты» покинули парламент и Грузию. Делались и такие оценки, что Россия «без всяких танков и оружия» взяла здание парламента.

В защиту российской делегации попытались выступить лишь депутаты от «Альянса патриотов», но их малочисленность и слабый протест особого влияния на протестующих не возымели и лишь подлили масла в огонь. Зазвучали призывы к отставке председателя парламента и наказанию тех, кто пригласил в Грузию представителей «оккупанта».

А за стенами парламента собрались представители неправительственных организаций и гражданские активисты, которые пришли сюда со «специальными» антироссийскими лозунгами и выражали негодование в адрес Гаврилова и российского президента Путина и требовали, чтобы «оккупанты» немедленно покинули парламент и Грузию. Но на акции у здания парламента НПО и активисты гражданского сектора не успокоились. После отъезда делегатов ассамблеи они переместились к гостинице «Рэдиссон», тут же, на проспекте Руставели, и параллельно словесному выражению протеста забросали яйцами окна гостиницы, в которых виднелись силуэты делегатов. Одним из этих силуэтов мог быть силуэт российского депутата Гаврилова.

ИА REGNUM У здания парламента, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, мобилизованы оппозиция, гражданские активисты и полиция

Отклик со стороны правительства на эти события оказался несколько неожиданным, но вполне соответствующим требованиям оппозиции. Со специальным заявлением выступил лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. В тон обвинениям, прозвучавшим из уст соратников экс-президента Саакашвили, он назвал недопустимым, чтобы представитель «страны-оккупанта председательствовал на каком-либо форуме в парламенте Грузии», и назвал случившееся процедурной ошибкой.

«Полностью разделяю откровенное возмущение наших сограждан в связи с развернувшимися в парламенте Грузии событиями. Недопустимо, чтобы в парламенте Грузии представитель страны-оккупанта руководил каким-либо форумом. Как мне сообщили, это была процедурная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, организаторы не учли, на что обязательно последует соответствующее реагирование. Я уже поговорил с председателем парламента, выразил ему мою строгую позицию, и, конечно, по моей рекомендации, это заседание должно быть немедленно прекращено», — написал в своем обращении Иванишвили.

За словами лидера аналогичные оценки случившемуся стали один за другим высказывать и другие члены правящей партии, начиная от председателя парламента и лидера большинства и заканчивая рядовыми депутатами. Все в один голос подчеркивали, что депутат от «страны-оккупанта» не должен был вступать в парламент Грузии и тем более занимать кресло председателя парламента и вести заседание. Содержание заседания никакого значения при этом не имело.

Если уж присутствие депутата от «страны-оккупанта» оказалось таким неприемлемым не только для ярых антироссийских сил в лице соратников Саакашвили (а бывшие и нынешние давно доказали, что они заодно и остаются одной силой с одной целью), но и для властей Грузии, почему тогда они заранее не учли этого момента и не предотвратили подобное развитие событий? Не нынешняя ли власть пригласила в Тбилиси участников Межпарламентской ассамблеи? Не она ли выбрала местом проведения форума парламент? Не ей ли было известно, кто возглавляет организацию и что может за всем этим последовать? В итоге развернувшихся в стране событий в очередной раз пострадал лишь международный имидж Грузии. А может, и не пострадал вовсе? А наоборот, еще больше «окреп» в глазах «западных партнеров», так как грузинские политики сумели так «стойко» противостоять представителю «оккупанта», а общественность сумела так громко и на весь мир еще раз осудить Россию?!

ИА REGNUM Бывший кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили после окончания акции протеста у здания парламента

На срыве сессии оппозиция не остановилась. Сегодня вечером у здания парламента Грузии состоится очередная акция протеста, на которой, как уже заявляют лидеры «Европейской Грузии», «Национального движения» и гражданские активисты, они не только опротестуют приезд российской делегации, но и потребуют отставки нынешнего правительства Грузии.

Подобные кульминационные моменты для «Грузинской мечты» создавались не раз, и каждый раз ее лидеру удавалось тем или иным путем вывести свою партию из «неудобной» и находящейся на грани провала ситуации. Сумеет ли правящая партия справиться с выпавшей на нее «неприятностью» на этот раз? И поможет ли ей резко антироссийская риторика, прозвучавшая в заявлениях в ответ на протест оппозиции? Покажет время. Ряд аналитиков уже высказывает предположение, что срок, отведенный на правление «Грузинской мечте», истекает, и внутри страны и за рубежом усиленно ищут ей замену.