Единственную при президенте Российской Федерации академию зачем-то нагрузили странным наименованием. Она и Академия народного хозяйства, хотя от народного хозяйства как понятия давно отказались из-за связи с коммунистической идеологией (правда, появился новый обычай летоисчислять с дореволюционной России).

Арифмометр

Она и Академия государственной службы, хотя есть и еще академии видов госслужб. Например, Военная академия Генштаба ВС РФ — для обучения, подготовки и повышения квалификации высших и старших офицеров ВС, других министерств и ведомств, руководителей и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений. Есть и Дипломатическая академия при МИДе РФ, хотя дипломатическая служба является разновидностью госслужбы (РАНХиГС и Дипакадемия гордятся тем, что их выпускницей является В. Матвиенко, председатель Совета Федерации. Правда, первую академию спикер оканчивала тогда, когда академия была еще при ЦК КПСС, а во второй она — президент Ассоциации выпускников). Есть и Академия внешней торговли, обязанная по своему уставу оказывать услуги органам госвласти и местного самоуправления.

Mil.ru Увольняемые в запас офицеры Балтийского флота получили дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной службы

Короче говоря, вспоминается фильм «День радио» и военный корабль «Композитор Юрий Шостакович». Но дело не только в названии, хотя как судно назовешь, так оно и поплывет. Допустим, став крупнейшим университетом Европы, РАНХиГСу удастся полностью обеспечить потребности «народного хозяйства» и государственной службы к 2020 году, как это следует из программы его развития, утвержденной правительством. Но есть вопрос попроще. К правительству: оно учредило академию. Как руководить таким монстром? Ни одна теория управления не гарантирует успеха в руководстве даже ближайшими подчиненными, если их больше девяти. Здесь же в подчинении ректора В. Мау одних только проректоров — одиннадцать должностей. Плюс финансовый директор. Еще десять директоров институтов, деканы четырех факультетов, сто восемнадцать кафедр и еще много чего.

Можно ли ректору разобраться со ста восемнадцатью годовыми кафедральными отчетами? Ситуация, как в Государственной думе с законопроектом о федеральном бюджете с приложениями к нему на двадцати тысячах страницах. Все сделают вид, что успели прочитать и осмыслить, поэтому потом сознательно проголосовали.

Конечно, всё, что сказано выше, — авторские гипотезы. Зато есть такой факт: на сайте академии нет информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2018, 2017, 2016, 2015 годов. А это прямое нарушение постановления правительства — учредителя РАНХиГСа. Грубое нарушение законодательства. Семь лет назад правительство Российской Федерации утвердило программу развития академии до 2020 года. К этому году государственные затраты вместе с внебюджетными источниками должны вырасти с 4,8 млрд рублей до 14,8 млрд рублей. Что это за внебюджетные источники и почему в их составе платные услуги академии как государственного бюджетного учреждения другим государственным бюджетным учреждениям? Для чего этот круговорот бюджетных денег и расточительство драгоценного «рабочего» времени профессорско-преподавательского состава?

WL959 Здание РАНХиГС в Москве

Например, и в этом году академия за деньги регионального бюджета будет методически сопровождать деятельность органов государственной власти Тюменской области с целью повышения их эффективности. Знает ли об этом В. Мау и губернатор Тюменской области? Потому что в этом методическом сопровождении очень много странностей. Первая странность заключается в том, что органам госвласти Тюменской области потребовалась платная помощь специалистов из академии не в организации работы по достижению национальных целей развития и в реализации нацпроектов, а в другом. В области возникла острая потребность в знаниях

«а) о противодействии манипуляциям в переговорах и б) в управлении персональной управленческой сферой в условиях перегрузок и хаоса».

Вся страна живет нацпроектами, подводит итоги первого года их реализации. Логично предположить, что раз таков тематический заказ, то в Тюмени процесс осуществления нацпроектов привел управленцев в состояние необходимости противостоять манипуляциям в переговорах, видимо, с федеральным центром, откуда идут финансовые ресурсы и указивки. И надо теперь «интенсифицировать и гармонизировать деятельность и достичь полноресурсные состояния».

Вторая странность обнаружилась в том, что об эффективности госуправления озаботился не губернатор, не правительство области, не мэры или депутаты заксобрания, а… областной Институт усовершенствования учителей. Именно это учреждение закупило услуги московской академии и именно этому учреждению правительство области будет обязано своей эффективностью (теперь это учреждение называется ТОГИРРО— Тюменский областной государственный институт развития регионального образования). В уставную деятельность такие тематические услуги московской академии никак не вписываются. В 2016 году ТОГИРРО за 3 477 495 рублей выкупило у РАНХиГС методическое сопровождение деятельности органов государственной власти Тюменской области. В 2017 году — у него же — за 2 523 500 рублей — методическое сопровождение деятельности органов государственной власти Тюменской области по теме «Технологии разработки эффективных управленческих решений в органах государственной власти». В 2018 году за 3 307 371 рубль — методическое сопровождение по теме «Технологии современного менеджмента в формировании и реализации стратегии развития региона». На сайте госзакупок более подробной информации об услугах академии В. Мау, оказанных в 2016—2018 годах, нет. Про «хаос» в госуправлении в Тюменской области стало известно только в 2019 году (госзакупка № 31907817045).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Третья странность заключается в том, что РАНХиГС при Президенте РФ, при всей ученой и научной щепетильности, пиетету к научному словарю, оказались совершенно не принципиальны ни цели, ни методы, ни проблематика, заявленные в техническом задании госзаказа ТОГИРРО. И всего за 1,3 млн рублей академия согласилась оказать какие-то услуги, прикрытые темой техзадания «Технологии современного менеджмента в формировании и реализации стратегии развития региона». Такой пример того, как надо народнохозяйствовать и госслужить.

За последние годы РАНХиГС заработала несколько миллиардов рублей на такого рода заказах, собирая их, что называется, по копеечке. За 96 тысяч рублей она помогла Ленобллесу повысить квалификацию в знании особенностей административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. За 400 тысяч рублей, осознавая свою исключительность и безапелляционность, разработала стратегию социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Город Стародуб» на период до 2030 года — и сразу же — план мероприятий по ее реализации. И тоже до 2030 года. Дескать, стратегию лучше нас никто не напишет, а у чиновников мозгов не хватит составить план реализации стратегии. Два в одном: и урок преподаст академия, и домашнее задание сама выполнит. За 275 тысяч рублей Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации помогла средней школе № 258 Колпинского района Санкт-Петербурга организовать и провести программу по профилактике употребления алкоголя и психоактивных веществ у школьников 7−8-х классов. Видимо, теперь в этой школе больше не ругаются матом. Услуги оказывались ОГБУЗ «Белгородское Бюро Судебно-Медицинской Экспертизы», ГБУ «Жилищник Гагаринского района» Москвы, Центру гигиены и эпидемиологии в Тульской области»и многим другим. Примерно по шести тысячам госконтрактов.

Деловая хватка академиков проявилась в одном примечательном заказе, о котором мы раньше написали. Напомню. За стратегию развития дорожного хозяйства Российской Федерации до 2030 года (с планом ее реализации) «Дорогами России» было заплачено 111 миллионов рублей. Через год выделено еще 120 миллионов, чтобы кто-то объяснил, как эту стратегию реализовывать.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Требуются взносы, господа!

Помощь пришла оттуда, откуда и ждали, — из НИУ «Высшая школа экономики» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В советники взяли Академию, предложившую советы за меньшую сумму — 114,5 миллиона рублей. Академическое хотение помочь быстро закончилось (или его и не было?), поскольку в научной элите были очень популярны малайзийские идеи. И эта Академия за миллион долларов США переуступила право на консультирование российских дорожников PEMANDU Associates Sdn Bhd (Малайзия, Куала-Лумпур).

Вернемся к программе развития Академии. Что государство получит к 2020 году? Заявлено: сформированная в Академии система образования будет сопровождать руководителя и специалиста на всем протяжении их профессиональной деятельности. В России будет создана единая система подготовки глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов с целью решения задачи инновационной трансформации российской экономики и общества. Указанная система будет охватывать практически всю территорию страны. Единый корпоративный дух выпускников Академии позволит по-новому выстраивать горизонтальные коммуникации органов государственной власти, необходимые для разработки и реализации крупных проектов.

До окончания 2019 года осталось не так уже много времени. Доживем. Посмотрим.