С 1 июня в Минобороны Белоруссии появилась военно-учетная специальность «Организация связи с общественностью». Такое решение принято в соответствии с постановлением министерства № 7 от 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подготовку офицеров по новой вус 808 800 будут проводить на военных кафедрах и военных факультетах белорусских учреждений высшего и среднего специального образования. Среди вузов значатся минский Белгосуниверситет, а также Витебский и Гродненский госуниверситеты.

Специалисты по связям с общественностью («пиарщики») сосредоточатся на формировании позитивного образа белорусской армии вовне, тогда как офицеры по воспитанию и информации будут заниматься тем же, чем и политруки в Советской Армии. Важность поставленных перед ними задач актуализировалась в связи с «дедовщиной» и коррупционными скандалами в рядах «силовиков».

Самым резонансным за постсоветский период случаем «дедовщины» стала гибель солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре «Печи». По официальной версии, солдат повесился сам, доведённый до отчаяния издевательствами и поборами сослуживцев. По делу проходило несколько сержантов, несколько офицеров лишились своих должностей, однако расследование уголовного дела и вынесение обвинительных приговоров не улучшило подмоченную репутацию белорусских «ваяров».

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В начале сентября 2018 года за одну неделю в белорусской армии было зафиксировано два суицида. Минобороны и Следком проводили проверку, итоги которой общественность рассматривала в контексте «дела Коржича». Не является секретом закрытость «силовых» структур, что даёт повод предполагать, сколько потенциально резонансных фактов не стали достоянием общественности.

Весной сего года в Белоруссии разразился громкий скандал: 4 мая КГБ проинформировал о взятии с поличным при получении взятки на $146,8 тыс. заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Арестованный был взят под стражу, Лукашенко активно комментировал инцидент, и с его слов следовало, что бывший начальник Службы безопасности президента давно был под подозрением, поэтому его и перевели в Совбез.

Из первых уст: Лукашенко: экс-зам Совбеза Белоруссии — взяточник

Mvd.gov.by Андрей Втюрин

В свою очередь госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, которого Лукашенко не первый год усиленно двигает на пост генсека ОДКБ, по скандальной теме отмалчивается и предпочитает рассказывать о «культивировании национального языка». Параллельно националистические издания продвигают версию об аресте спешно снятого с должности замгоссекретаря Совбеза в привычном для себя русофобском жанре: якобы Андрей Втюрин поплатился за то, что обсуждал с послом России — спецпредставителем президента РФ Михаилом Бабичем — будущее Белоруссии без Лукашенко. Самые смелые комментаторы даже утверждали, что готовился путч и к этому как-то был причастен старший сын бессменного руководителя Белоруссии — помощник президента по национальной безопасности («смотрящий за силовиками») Виктор Лукашенко.

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Так или иначе, но Коржич мёртв, а Втюрин сидит. Оба молчат, но по разным причинам. Происходящее как-то надо объяснять не столько белорусским солдатам и офицерам — в этом и раньше не испытывали особой потребности, ограничиваясь короткой командой. Объяснения нужны любопытствующим из-за пределов казармы, и вот им как раз и будут предложены «авторитетные» мнения комментаторов, подготовленных по новой вус 808 800.

В последние годы политическое руководство Белоруссии усилило контроль за информационным пространством республики и предприняло ряд пропагандистских акций в российских СМИ. Такая деятельность сопровождалась политическими репрессиями вплоть до уголовного преследования инакомыслящих, а также попытками повысить профессионализм пропагандистского аппарата.

В апреле 2018 года Александр Лукашенко обратил внимание на состояние пропагандистского аппарата, предупредив в духе Станислава Говорухина: «Дальше работать по-старому нельзя». Он также прокомментировал деятельность «восточных информационных агентов» (из России), заявив: «Если придет время, наступит такая необходимость — я с этими иноагентами разберусь в течение суток».

Okras Александр Лукашенко

В сентябре 2018 года Александр Лукашенко назначил начальником главного идеологического управления своей администрации Ольгу Шпилевскую. Её предшественник Всеволод Янчевский (сделавший головокружительную карьеру благодаря Виктору Лукашенко) оставил после себя не лучшее наследство, однако на эту должность не нашлось лучшего «идеолога», чем директор Национального пресс-центра.

В декабре Лукашенко признался, что в Белоруссии созданы группы по мониторингу интернета. Они помогали спецслужбам изучать настроения в обществе и выявлять «болевые точки», однако не могли претендовать на большее. По итогам прошлого года в целом на информационном фронте власти Белоруссии не только проиграли борьбу сетевым изданиям, но оказались абсолютно беспомощными перед Telegram-каналами. Среди них особо выделились «Незыгарь» (почти 200 тыс. участников на конец 2018 года) и относительно молодой канал «Бульба престолов» (появился в декабре 2018 года, набрав за неполный месяц около 2,4 тыс. участников).

В марте 2019 года был создан государственный «Белорусский институт стратегических исследований» (БИСИ), призванный заменить Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при администрации президента. Новая структура, полностью скопировав название давно действующей в Вильнюсе оппозиционной структуры, стала местом трудоустройства далёких от стратегического анализа персон и своеобразным собесом для тех, под кем зашаталось кресло. Возглавил госБИСИ доктор юридических наук Олег Макаров — бывший начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совбеза Белоруссии.

Вскоре после нового назначения Макаров заявил, что «в Белоруссии в принципе нет опыта стратегического анализа», поэтому «институт создан для того, чтобы осуществлять стратегический анализ» или «делать аналитику аналитики». В помощь ему были приданы пропагандисты из Белтелерадиокомпании (Юрий Прокопов) и зампред номенклатурного объединения РОО «Белая Русь», правая рука отставного пропагандиста Геннадия Давыдько, защитившая диссертацию по «Белой Руси» и там же трудоустроенная Татьяна Шендик. ГосБИСИ планирует сотрудничать с внештатными пропагандистами.

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Усиление силовых структур Белоруссии пропагандистами свидетельствует, с одной стороны, о запоздалом внимании к важному участку работы. С другой стороны, тревожные факты о состоянии вооружённых сил постсоветской республики и других «силовых» структур указывают на возможность использования подготовленных в вузах пропагандистов для кампаний дезинформации не только белорусской, но и зарубежной общественности.