31 мая в большинстве стран мира отмечается День без табака, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году с целью привлечь внимание населения планеты к вредным последствиям от курения табака для здоровья человека. Социологи считают, что с 1970-х годов стабильный рост продолжительности жизни японцев во многом обеспечивала целенаправленная борьба с табакокурением.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В годы войны и первые послевоенные годы в связи с социальными трудностями курение быстро распространилось в Японии, и год от года число курящих росло. В 1970 году, по данным Японской табачной корпорации, в стране курило 77,5% мужчин и 15,6% женщин. Иностранцы, в то время достаточно редкие в Токио и других городах страны, называли Японию «раем для курящих». О них даже заботились, в подлокотниках кресел кинотеатров, например, монтировались пепельницы для окурков, предлагался большой выбор карманных пепельниц, неожиданно ставших весьма популярными японскими сувенирами для иностранных туристов.

Взгляды на курение табака в Японии стали меняться после публикации в американских медицинских изданиях статей о том, что курение является причиной ряда смертельно опасных заболеваний, в том числе и онкологических. Выводы из этих статей в популярной форме и с приведением примеров из японской врачебной практики стали публиковаться в ведущих японских газетах с многомиллионными тиражами. В редакциях газет стали формироваться группы из 2−3 журналистов, специализирующихся на проблемах медицины в стране. Во многом благодаря этому в Японии развернулось движение «За здоровый образ жизни», за массовое участие в физкультурных мероприятиях и, конечно, за отказ от вредных привычек.

О своих правах на чистый воздух вспомнили и некурящие. В конце 1970-х годов, 40 лет назад, они объединились вокруг журнала за «Право некурящих дышать чистым воздухом». Журнал стал главным изданием, поднимавшим проблему «пассивного курения», отрицательного влияния вдыхания табачного дыма на здоровье некурящих. На страницах журнала была предложена идея разделения курящих и некурящих в разных помещениях, которая позднее стала главной темой при обсуждении проблем курения в японских газетах.

Tokumeigakarinoaoshima Газетный киоск. Осака

Во многом благодаря «мягкому давлению» в СМИ на курящих, их число постепенно начало сокращаться. Доля курящих мужчин с 77,5% в 1970 году в стране снизилась до 70,2% — в 1980 году и до 60,5% — в 1990 году. Темпы сокращения доли курящих в Японии заметно, почти в два раза, увеличились после учреждения ООН Дня без табака. Конкретно у мужчин она снизилась до 53,5% в 2000 году, до 38,9% в 2009 году и 32,2% на март 2018 года.

У женщин кривая доли курящих на графиках была далеко не однозначной. В 1980—2000 годах был застой в сокращении их доли. Социологи объясняют это перегибом в феминистском движении японок, особенно среди девушек, стремлении даже в курении быть как мужчины. Но это было преодолено, процент курящих японок с 13,7% в 2000 году сократился до 8,4% в 2018 году.

По прогнозам, за ближайшие 10 лет общая доля курящих мужчин и женщин в Японии снизится с 19,5% на 31 марта 2019 года до 12,0%.

Однако ущерб от табакокурения всё еще большой. Об этом свидетельствуют материалы специальной исследовательской группы при министерстве здравоохранения и социального обеспечения Японии. По оценке группы, в 2015 финансовом году связанные с курением финансовые потери составили 2,05 трлн иен (18,4 млрд долл.). При этом большая их часть приходится на бюджетные покрытия. Выплаты за медицинские процедуры и операции составили 1,26 трлн иен, из них на лечение онкологических заболеваний превысили 500 млрд иен.

Отмечается, что выплаты за лечение заболеваний, вызванных пассивным курением, составили 330 млрд иен и в основном были связаны с цереброваскулярными нарушениями, включая инсульт, примерно 71,5 млрд иен. По свидетельству членов группы, выявилось, что финансовые потери от курения наблюдаются и в смежных с медициной секторах, например в расходах по уходу. Общая стоимость услуг по уходу за больными с вызванными курением недугами достигла 260 млрд иен. (The Mainichi Shimbun, 08.08.2018)

(сс) MIKI Yoshihito Скорая помощь. Япония

«Мягкое» давление на курящих усиливается

Для японцев учреждение ВОЗ Дня без табака стало хорошим поводом лишний раз подводить итоги мероприятий по борьбе с табакокурением уже под знаменем уважаемой международной организации. Столкновения интересов курящих и противников табака происходили на бытовых площадках. Бесспорные научно обоснованные аргументы в пользу того, что табак — это зло, предоставлялись ВОЗ, например, публикацией результатов медицинских исследований о связи курения с вероятностью онкозаболеваний или анализа причин возникновения пожаров. Курящие единственным контраргументом выдвигали личное право распоряжаться своим здоровьем.

Шла борьба здравого смысла с подобным подходом. Число курящих, как было показано выше, стабильно сокращалось. Постепенно и противники табакокурения осознали, что и у них есть права. Правда, пока не юридические, но достаточно весомые. Японские авиакомпании начали отмечать, что пассажиры на транстихоокеанских международных линиях предпочитают полеты самолетами компаний США, в которых введен запрет на курение при полете. Японские компании начали искать компромиссное решение. Вначале ввели места для курящих в хвостовых рядах кресел салона, правда, позднее были вынуждены пойти на полный запрет. Это в японских СМИ расценивалось как победа сторонников запрета табака. Хотя на внутренних рейсах в Японии курение разрешалось еще несколько лет, несмотря на то, что полет не превышал 2−3 часов.

Курильщики в Японии шаг за шагом вытеснялись из сферы общественного питания. Например, в семейных ресторанах воскресных дней, а постепенно и в других заведениях общественного питания пепельницы убирались со столов, и появились таблички с просьбой курить в специально отведенных местах. Не только в помещениях, но и на железнодорожных платформах и даже в парках курить разрешалось только в специально указанных и даже огороженных местах.

Мелкий бизнес быстро реагировал на запросы курильщиков. В перерывы на обед и специально вводимыми администрациями расписаниями времени перекуров, у офисных зданий в Токио стали парковаться автобусы с табличками «Для курящих».

Но всё это проходило без административного вмешательства. Только в начале 2000-х годов местные органы власти Японии начали принимать свои постановления против пассивного курения в рамках рекомендаций ВОЗ по мероприятиям «За здоровый образ жизни» и отказа от вредных привычек. Первым такое приняла администрация токийского района Тиёда в 2002 году. Затем сепаратно подобные постановления были приняты и во многих других районах Токио.

James Heilman Место для курения

Курение — это демонстрация неуважения к обществу

В 2000-х годах японские социологи начали отмечать существенные изменения в подходах японцев к курению, от снисходительно безразличного к довольно отрицательному — китанай. Дословно «грязнуля», но, скорее всего, подразумевается как личность «непристойного» поведения, не уважающая общество и коллектив. Учитывая это, местные власти стали активнее вводить свои запреты на курение. Как правило, запрет на курение вводился в школах, больницах, круг организаций расширялся. Постепенно политические партии во время кампаний по выборам в местные органы власти стали включать в программы и пункты о своих планах борьбы с курением.

Можно отметить, что на выборах губернатора столицы Японии летом 2016 года победу одержала Юрико Коикэ, в свое время заметная политическая фигура в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, даже занимавшая пост министра обороны, но вышедшая из ЛДП по ряду причин. Сформировав собственную партию, предвыборную кампанию она проводила под девизом «Токио для токийцев», и борьба с пассивным курением входила в нее. На выборах Ю. Коикэ уверенно победила кандидата от ЛДП. Под ее патронажем началась подготовка документа, регламентирующего меры по сокращению пассивного курения на всей префектуре, который был принят осенью.

Руководители японских компаний и фирм, естественно, поддерживали борьбу с курением на всех ее этапах. Первоначально она осуществлялась внутренними корпоративными мерами, приказами и утвержденными правилами поведения. Их положения курильщикам трудно было оспаривать, поскольку они вводились как меры по укреплению здоровья сотрудников, как курящих, так и тех, кто не курит, путем мер по ограничению пассивного курения. Но в ряде случаев прямо говорилось, что целью ставится повышение производительности труда путем сокращения «перерывов на курение», которые ведут к снижению производства, поскольку нарушают трудовой ритм курильщиков. Газета The Yomiuri Shimbun (12.11. 2018) приводила в этой связи результаты обследований американского Института здравоохранения и контроля за производительностью. Согласно им, в США так называемые «потери времени» на производстве, когда сотрудники или рабочие не заняты, составляют около 76 часов в год среди курильщиков, что в 1,8 раза выше показателя среди некурящих.

Не кури на ходу

Это же наблюдалось и на японских предприятиях, вызывая справедливое недовольство некурящих, отмечали японские СМИ. Некоторые компании и фирмы пытались снизить конфликтность обстановки предоставлением некурящим дополнительных дней оплачиваемого отпуска. Пресс-секретарь одной из таких компаний заявил, что это делается для компенсации «разрыва в рабочих часах между некурящими и курильщиками, у которых есть перерывы на курение», а также «для поощрения сотрудников добровольно бросить курить». Были и другие примеры. Руководство довольно крупной фармацевтической компании объявило о намерении изжить курение на работе к 2020 году. Оно начало с того, что сотрудникам, успешно бросившим курить, стали выдаваться жетоны, которые можно использовать в кафетерии компании.

Отсутствие четкой правовой регламентации часто приводит к трудно разрешимым коллизиям. Внимание СМИ привлек случай, когда в апреле нынешнего года служащий администрации префектуры Осака получил выговор за неоправданно продолжительные перерывы на курение. В 2008 году администрация префектуры запретила курение в здании. Сотрудник выходил на улицу без разрешений, подозрительно долго, якобы для перекура.

Кардинально решить проблему выравнивания положения курящих и некурящих на производстве может только полный запрет курения в рабочее время, считает профессор японского Института гигиены труда и окружающей среды Хироси Ямато. Он указывает, что «запрет курения способствует повышению производительности и выгоден бизнесу, а поэтому число компаний вводящих запрет будет расти».

Согласно данным опроса среди 10 000 японских компаний, проведенного в сентябре 2017 года банком Teikoku Ltd., 22,1% респондентов заявили, что у них полностью запрещено курение на рабочих местах. Но всё чаще отмечаются случаи, когда администрации компаний, фирм и учреждений избегают найма курящих на работу. А это достаточно более сильная мера, чем общепринятое в борьбе с курением указание конкретных мест для курения, и здесь возможны нарушения правовых норм, считает обозреватель газеты The Yomiuri Shimbun (13.05.2019).

Эта газета и другие СМИ приводят ряд конкретных фактов таких действий. Страховая компания объявила о том, что с 2020 финансового года (начинается с 1 апреля) не намерена принимать на работу выпускников вузов, которые курят. А сотрудники компании вплоть до лиц, занимающих высокие должности, должны подписать документ, в котором говорится, что они «не будут курить в рабочее время».

nesnad Патруль со знаком «Курение запрещено»

Фармацевтическая компания с мировой репутацией Pfizer Japan Inc. проявила более осторожный подход и, прежде чем вносить изменения в свою практику найма, сначала проконсультировалась с юристами. И только получив ответ, что нарушений законов нет, она в марте месяце прекратила нанимать работников среднего звена, которые курят, и намерена в будущем не принимать курящих выпускников медицинских учебных заведений.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения также проанализировало такую практику найма. Хотя компаниям запрещено дискриминировать заявителей по признаку пола или инвалидности, министерство определило, что такой запрет не распространяется на курильщиков. По словам юриста Юдзиро Ёсимура, специализирующегося на трудовых вопросах, «компании имеют право на «свободу найма» и будут своими мерами, особенно если общественное мнение на их стороне, побуждать курильщиков воздерживаться от курения в рабочее время». Однако он предупредил, что «компании и фирмы могут перегнуть палку, если их правила будут распространяться на личное время сотрудников, а не только на рабочее время» (The Yomiuri Shimbun, 13.05.2019).

Переход на общегосударственный уровень

В 2003 году, обобщив опыт на местах, правительство приняло Закон об укреплении здоровья, в котором содержится настоятельный призыв к принятию мер по предупреждению пассивного курения. Только призыв, без конкретных мер. Положения Закона обсуждались в СМИ с учетом применения на практике на случай его пересмотра с предложениями о детализации содержания.

Проблема пассивного курения затрагивалась и в других законах. Например, в принятом в 2015 году пересмотренном законе «О промышленной безопасности и охране здоровья». Его положения, в частности, требуют от компаний принимать меры по защите некурящих от пассивного курения на рабочих местах. Это, по мнению обозревателя газеты The Mainichi Shimbun (08.08.2018), возможно в первую очередь полноценным запрещением курения на работе, а не выделением мест для курения, что грозит конфликтами.

Martin Abegglen Курение запрещено

В конечном итоге в июле 2018 года Закон «Об укреплении здоровья» был пересмотрен и принят в целях «проведения строгой политики по борьбе с курением в государственных учреждениях». По нему в школах, больницах и государственных учреждениях курение внутри зданий будет запрещено с лета 2019 года. В других государственных учреждениях должны быть оборудованы курительные комнаты. (The Asahi Shimbun, 13.10.2018). Готовился закон с учетом предстоящих летом 2020 года в Токио Олимпийских игр. В полной мере он вступит в силу в апреле 2020 года. По действующему соглашению между Международным олимпийским комитетом (МОК) и принимающей игры страной, последняя должна обеспечить их проведение под девизом «Олимпиада без курения».

В японских СМИ особой тревоги по этому поводу не отмечается. Положения закона вырабатывались с учетом соглашения с МОК. При этом требования к мерам защиты от пассивного курения в принятом законе во многом либеральнее уже действующих на местах мер. Лишь правительство префектуры Хоккайдо расценило требования закона как «неадекватные для Олимпиады без курения». Это тот случай, когда спортсмен, не взявший высоту в полтора метра, просит поднять планку на два метра. По результатам опроса министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, проведенного в 2016 году, доля курящих жителей Хоккайдо составляла 24,7% — самый высокий показатель из 47 префектур Японии. Более того, по данным самого правительства префектуры, на февраль 2017 года 61,2% точек питания не приняли никаких контрмер против пассивного курения (The Mainichi Shimbun, 16.08.2018).

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С появлением обоснованных научных данных о том, что табакокурение, или никотиновая зависимость, является асоциальным явлением, стоящим в одном ряду с наркоманией, и является причиной многих заболеваний, в японском обществе во многом стихийно с 1970-х годов началась борьба с курением как социальным бедствием. Важную просветительскую роль на первом этапе в ней играли средства массовой информации (СМИ). Движение за «Общество без табака» ширилось за счет местных общественных организаций, которые основной своей задачей ставили защиту детей и молодежи от приобщения к курению. В результате за одно поколение (25−30 лет) в Японии резко сократилась доля курящих в населении страны. Если в 1970 году на одного некурящего проходилось трое курящих, то в декабре 2018 года соотношение изменилось на обратное, на одного курящего было четверо некурящих.

Японский опыт борьбы с табакокурением богат и многосторонен. Он заслуживает тщательного и серьезного изучения. Возможно, что есть и научные обобщения по этой теме, но в наших СМИ ссылок на них не встречалось. Как практически нет публикаций в наших СМИ об исследованиях и оценках тенденций с табакокурением и в России.