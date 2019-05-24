В Кимжу, деревню Мезенского района Архангельской области, одну из красивейших деревень России, пришла добрая весть. Министерство культуры РФ опубликовало «Техническое задание на доработку научно-проектной документации на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Одигитрии»». Заказчик в лице Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ объявил конкурс по разработке «проектных решений по восстановлению исторического иконостаса, …благоустройства территории с восстановлением церковной ограды и инженерных сетей, …внутреннего электрооборудования и электроосвещения, …наружного освещения территории церкви, …внутренней системы охранно-пожарной сигнализации, …системы оповещения и управления эвакуацией» на сумму 3 млн. 019 тыс. рублей 51 копеек. Срок исполнения — 25 ноября 2019 года.

Владимир Станулевич Центральная улица Кимжи — одной из красивейших деревень России

Ранее Одигитриевскую церковь по контракту с Минкультом РФ реставрировало ЗАО «Росреставрация», но не довело процесс до конца. Не был смонтирован громоотвод, обшивка цоколя церкви и чистовой пол.

Как сообщала Архангельская областная инспекция по охране памятников истории и культуры в письме фонду исторического наследия «Император»: «На ваш запрос в прокуратуру Архангельской области связанный с сохранением объекта культурного наследия… федерального значения «Церковь Одигитрии»… сообщаем следующее:

Инспекция держит на контроле критическую ситуацию, возникшую в связи с неисполнением… закрытым акционерным обществом «Росреставрация» своих обязательств по сохранению памятника … «Церковь Одигитрии». Тема необходимости принятия срочных мер, направленных на завершение ремонтно-реставрационных работ… по инициативе губернатора Архангельской области И. А. Орлова стала предметом обсуждения во время посещения Архангельской области министром культуры Российской Федерации В. Р. Мединским 02 мая 2017 года».

В 2018 году сайт правительства Архангельской области сообщил о развитии ситуации: «По словам Анны Ивченко, руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, в 2018 году выделено 410 тыс. рублей, и благодаря этому изготовлены и установлены дверные колоды, выполнено устройство цокольного перекрытия храма и молниезащиты» (1).

И вот спустя 2 года объявлен конкурс на проектирование завершения возрождения церкви. Вряд ли осуществление проекта будет включено в оргфинплан Министерства культуры РФ на 2020 год, только если на 2021 г., но и это уже хорошо.

В своей долгой жизни церковь Кимжи несколько раз выделилась среди церквей Русского Севера. Во-первых, ее целиком построили из лиственницы. Во-вторых, в разгар гонений на раскольников в первой половине XVIII века кимжане смело водрузили на свою Одигитрию восьмиконечный старообрядческий крест. Почти 60 лет церковные и светские власти знали об этом, но считали, что лучше не замечать такое нарушение закона. В третьих, она из немногих мезенских церквей, на чей ремонт жертвовал Иоанн Кронштадский. Пинега знает множество таких церквей — святой щедро жертвовал на малой родине, а на Мезени — редкий случай. Наконец, мало где православная община в годы советской власти открыто выступила против закрытия церкви, а в Кимже выступила. Священник поплатился за это десятью годами лагерей. Но через год кто-то донес, что богослужения продолжаются, и последовали уже расстрелы.

Одигитриевская церковь строена из лиственницы

Н. А. Окладников, мезенский историк: «…название реки и деревни произошло от первопоселенца этих мест Кима. Жители этих мест говорили: «Тут Ким жил»… По другой версии, название как реки, так и деревни произошло от финно-угорского слова «киима», что означает токовище. Кимжа со всех сторон окружена лесами, богатыми дичью, а глухарей и тетеревов в этих местах всегда водилось великое множество, и когда у этих птиц наступал брачный период, в мае — июне, их клекот был слышен за много километров. Саамское же толкование Кимжи в переводе на русский язык звучит как «река, у которой много следов» (2).

Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епархии: «По устному преданию, занесенному в памятную церковную книгу, первым насельником описываемого прихода был один крестьянин со своим семейством из селения Немнюги Пинежского уезда, поселившийся в начале XVI в. при реке Кимже в двух верстах от впадения ее в Мезень и построивший здесь для себя небольшую часовню. По тому же преданию, в 1600 г. население Кимженского выселка возросло уже до 60 человек мужского пола, устроивших в начале XVII в. церковь с колокольней в честь иконы Божией Матери именуемой Одигитрия, с приделом во имя преп. Зосимы и Савватия Соловецких. Эта церковь сгорела от молнии, но имущество ее было спасено. В это время жители Кимженского селения имели при своей церкви отдельный причт, так как в актах от 1700 г. упоминается священник Кимженской волости Лука.

Вместо сгоревшей, по грамоте архиепископа Афанасия от 20 декабря 1700 г., данной по просьбе священника Кимженской волости Луки и церковного приказчика Захарки Минина от 10 декабря того же года, начата постройкой новая церквь Одигитриевская, об одном престоле, строившаяся по бедности прихожан очень медленно и освященная в 1763 г. десятским священником Лампожненской слободки Симеоном. Одновременно с церковью устроена была и колокольня на пяти столбах. Над кровлей возвышался большой шестигранный шатер и над ним глава с восьмиконечным крестом. Церковь эта построена почти вся из лиственничного леса, отличающегося особой прочностью, а потому существует до нашего времени… Иконостас двухъярусный; иконы, особенно во 2-м ярусе, старинные…» (3).

Старообрядческий крест

Н. А. Окладников: «В 1709 году, вскоре после окончания строительств церкви, лампоженскому священнику Семену Борисову была послана «память» архиепископа Рафаила с требованием «в Кимженской волости новопостроенной церкви всего строения и на главах поставленных крестов досмотреть и записать в самую истинную правду, какова та церковь и кресты построены против указу и против данной Архиепископом благословенной грамоты, и той новопостроенной церкви всему строению и крестам учинить чертеж с подписанием…». Выдача этой «памяти» была вызвана тем, что на новопостроенной Кимженской церкви кресты были поставлены не четырехконечные, а восьмиконечные (старообрядческие), о чем стало известно архиепископу, что и повлекло за собой настоящее расследование.

Выполняя предписание архиепископа, священник Лампоженского прихода Семен Борисов составил описание вновь построенной Одигитриевской церкви и нарисовал ее изображение. В архиерейский духовный приказ, священник Борисов в сопроводительной отписке сообщает: «…а той новопостроенной церкви всего строения и на главах помещенных крестов досмотрел и записал и чертеж учинил в самую истинную правду». В своем сообщении в архиерейский духовный приказ священник Борисов дает следующее описание новопостроенной церкви: «Церковь теплая, о пяти главах, на главах кресты осмоконечны».

К 1802 году восьмиконечные кресты на церкви были заменены на четырехконечные, об этом свидетельствует опись 1802 года, где сказано: «церковь шатровая о пяти главах, а кресты четырехконечныя» (3). Это же подтверждает опись 1824 года: «Оная церковь о пяти главах, кресты четырехконечны ветхи, чешуя ветхая же» (4).

Святой Иоанн Кронштадский жертвовал на ремонт церкви

Н. А. Окладников: «Кимженские крестьяне на собранном ими 30 апреля 1895 года сельском сходе решили, что церковь нужно срочно ремонтировать, и, ссылаясь на свою бедность, обратились к епархиальному начальству с просьбой выдать им сборную книгу на один год для сбора пожертвований на ремонт церкви. Сбор средств и материалов для ремонта Одигитриевской церкви был организован не только среди прихожан Кимженского прихода, привлекались к участию в этом деле прихожане других приходов Мезенского уезда и даже жители соседних уездов… Принял участие в этом деле также настоятель Кронштадтского Андреевского собора Иоанн Сергиев (Кронштадтский). В марте 1901 года он пожертвовал на ремонт церкви 199 рублей 75 копеек, а в декабре того же года — 100 рублей. В июле 1902 года он же пожертвовал 100 рублей на ремонт священнического дома в Кимженском приходе» (5).

Владимир Станулевич Церковь Одигитрии (1763 г) в деревне Кимже, Мезенского района Архангельской области

10 лет лагерей за «препятствование закрытию церкви» и расстрел за «тайные богослужения»

Н. А. Окладников: «В 1935 году по обвинению в «контрреволюционной агитации» в с. Кимже были арестованы священник Кимженского прихода Гольчиков Василий Осипович… председатель церковного совета приходской церкви Кузнецова Домна Владимировна… и в с. Дорогорском прихожанин местной церкви Сахаров Федор Матвеевич … Гольчикова В. О. обвинили в «создании контрреволюционной группировки», а также в том, что «устраивал нелегальные сборища церковников, вел антисоветскую агитацию среди крестьян о тяжелой жизни при Советской власти» и «организовал массовое выступление крестьян против закрытия церкви в Кимже». Кузнецову Д. В. обвинили в том, что вместе со священником Гольчиковым В. О. «организовала массовое выступление крестьян против закрытия церкви в Кимже», а Сахарова Ф. М. — в том, что «препятствовал закрытию церкви в с. Дорогорском». По постановлению особого совещания НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) СССР 21 сентября 1935 года Гольчиков В. О. и Сахаров Ф. М. были заключены в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) на три года, а Кузнецова Д. В. — выслана в Северный край на три года…

В 1937 году по обвинению в «контрреволюционной агитации» в с. Кимжа были арестованы прихожанин Кимженской Одигитриевсой церкви Федорков Иван Михайлович (3 ноября) и старообрядцы Крупцова Анна Александровна… Митькины Иван Александрович и Иван Васильевич… в с. Дорогорском прихожанка местной церкви Тярасова Анисья Федоровна… Митькин И. В. и Тярасова А. Ф. были признаны активными участниками «контрреволюционной группировки церковников», а Федорков И. М. и Митькин И. А. — просто ее участниками. Кроме того, Митькин И. В. обвинялся в том, что поддерживал связи со старообрядческими священниками, после закрытия церкви организовал церковную общину и в его доме совершались тайные богослужения. Тярасова А. Ф. обвинялась также в том, что в ее доме находили приют ссыльные священники и совершались тайные богослужения, организовала выступление верующих за открытие церкви в с. Дорогорское. По постановлению особой тройки УНКВД (Управления Народного Комиссариата Внутренних дел) от 8 октября 1937 года Тярасова А.Ф. заключена в ИТЛ на десять лет. По постановлению того же органа от 20 ноября 1937 года Федорков И. М. и Митькин И. А. также заключены в ИТЛ на десять лет, а Митькин И. В. приговорен к расстрелу и 22 ноября того же года расстрелян. Крупцова А. А. постановлением особой тройки УНКВД 2 января 1938 года также приговорена к расстрелу и 27 февраля того же года расстреляна» (6).

Колокола возвращаются

Сайт администрации муниципального образования «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» Архангельской области: «21 июля, в престольный для кимжан праздник Прокопьев День… Кимжа фестивалила!

Почётными гостями и участниками праздничной программы в Кимже были заслуженная артистка России, представительница известного рода кимженских меднолитейщиков Дерягиных — Алла Сумарокова…

Вместе со своим родственником Андреем Николаевичем Чудиновым, москвичом с кимженским корнями, Алла Сумарокова преподнесла родной Кимже бесценный подарок — шесть колоколов общим весом 312 кг, отлитых в Каменск-Уральском специально для Одигитриевской церкви.

Алла Николаевна давно жила заветной мечтой о том, чтобы на восстановленном, отреставрированном Кимженском храме зазвучали, наконец, колокола, как бывало в далеком историческом прошлом. Своей задумкой она поделилась в свое время с Андреем Чудиновым, и он это доброе начинание с радостью поддержал, взяв на себя всю финансовую сторону вопроса… Андрей Николаевич… торжественно вручил Евдокии Репицкой, председателю ТОС «Кимжа», дарственную, в которой было написано: «Семья Чудиновых передает в дар ТОС «Кимжа» шесть колоколов общим весом 312 кг для установки их на колокольне Одигитриевской церкви в деревне Кимжа Мезенского района Архангельской области» (7).

Алла Сумарокова из рода Дерягиных

Основным занятием Дерягиных было производство колокольчиков для оленей, которые покупали ненцы. В метель только по звуку колокольчика можно было найти оленя. Но иногда поступали большие заказы на церковные колокола.

Н. А. Окладников: «Славились в Кимже мастера медных литейных дел Дерягины, сыновья и внуки старейшего мастера этих дел — Дерягина Василия Алексеевича, который прославился изготовлением медного литья в первой половине XIX века. Изделия из медного литья, изготовленные кимженскими мастерами Дерягиными, имеются в Мезенском краеведческом музее, среди них поддужный колокольчик, коновальская бляха, поясное кольцо (женское ненецкое украшение на одежду), подвески к ненецким женским шапкам. В Музее деревянного зодчества в Малых Корелах, где хранятся медные колокола северного литья, есть колокол, отлитый кимженским мастером. На этом колоколе выполнена следующая надпись: «1884 года мастер Петр Дерягин» (8).

А. Н. Давыдов, архангельский этнограф: «Известны колокола, отлитые «по обету». Приведем рассказ Д. А. Буторина, потомственного помора из Долгощелья, воспроизводящий события, случившиеся где-то в конце XIX в. У четы ненцев в течение семи лет рождались одни девочки, и отец, крещённый ненец по прозвищу Северко, дал обет церкви св. Петра и Павла в дер. Сояна, в которой он венчался, что если родится мальчик, то он пожертвует церкви колокол. Через 10 месяцев после обета родился мальчик. Северко продал стадо оленей и поручил мастерам Дерягину и Мелехову из дер. Кимжа отлить колокол. В 1907 г. колокол был отлит и повешен на колокольню церкви св. Петра и Павла» (9).

Н. А. Окладников: «Есть предположение, что медь на Кимжу доставлялась с цилемских медных рудников, расположенных на Цильме — притоке р. Печоры, где с конца XV века добывали не только медь, но и серебро… На цилемских рудниках работали мезенские крестьяне. Обычно привезенную медь с помощью зубила дробили на мелкие кусочки, которые складывали в медный горшок и плавили в печи. Расплавленную медь специальной ложкой разливали по формам. Колокола отливали в земляных формах по специальной модели. Литейная мастерская в Кимже — редчайшее явление для крестьянской среды. Существует предание, что искусство медного литья занесли в Кимжу старообрядцы из Выговского старообрядческого общежительства, что в Карелии, где отлично было поставлено литье медных икон — складней. А Кимжа, как известно, была одним из центров старообрядчества на нижней Мезени» (10).

Передачей колоколов в 2018 году дело не закончилось. 21 июля 2019 года они будут подняты на колокольню Одигитриевской церкви деревни Кимжа, и деревня оживет колокольным благовестом.

Примечания: