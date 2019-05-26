Итак, 18 мая 2018 г. Суд общей юрисдикции общины Аван и Нор Норк г. Еревана освободил из-под ареста первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента Республики Армения (далее РА) Роберта Седраковича Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Арцахской Республики (ранее называвшейся Нагорно-Карабахской Республикой) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Сие «дерзкое» неповиновение народного судьи Давида Григоряна воле вождя «бархатной революции» (имеется в виду государственного переворота апреля-мая 2018 г. в Армении) у Никола Пашиняна вызвало его «праведный» гнев. Уже на следующий же день Н. Пашинян призвал граждан страны 20 мая т.г. с раннего утра блокировать все входы и выходы судов Армении. «Утром в 08:30 блокируем все входы и выходы зданий судов республики так, чтобы никто не смог войти внутрь. В 12:00 я выступлю с речью в режиме реального времени», — обратился к своим сторонникам «народный премьер» через Facebook. При этом он, комментируя решение суда об освобождении из-под ареста Роберта Кочаряна, заявил, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции, который направлен на изменение судебной системы и установление в этой сфере народной власти». Примечательно, что в обоснование неотложности принятия подобного решения он сослался на следующее: «Могу привести лишь один пример: насколько можно быть уверенным в том, что сегодняшняя судебная система способна провести объективное следствие по тому же делу 1 марта (имеет в виду столкновение 1 марта 2008 года митингующих, не согласных с итогами выборов президента РА в феврале 2008 г., с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены — А.Г.), при том, что десятки противоправных действий исполнительной власти были реализованы с дозволения действующей судебной системы». Таким образом, мы стали свидетелями разворачивающегося в Армении крайне опасного явления. Так, уже целый год Н. Пашинян и Ко мобилизовали все свои информационные ресурсы (в том числе щедро финансируемые соросовскими общественнными организациями) и через десятки интернет-порталов создавали информационный фон о якобы насильственном свержении вторым президентом РА Робертом Кочаряном «конституционного строя Армении не предусмотренным Конституцией РА способом». И вдруг, уважаемый читатель, надо же такому случиться, что решением судьи первой инстанции Давида Григоряна было приостановлено производство по уголовному делу Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна, бывших начальника Главного штаба МО РА Сейрана Оганяна и заместителя министра обороны РА Юрия Хачатурова и направлено в Конституционный суд Армении. Такого поворота событий, когда судья принимает самостоятельное решение, руководствуясь при этом законом, и не становится тупым инструментом в осуществлении политической вендетты, личной мести со стороны самого «народного премьера» — это событие в диковинку даже в условиях «Новой Армении», то есть Армении после государственного переворота апреля-мая 2018 г. Как в этом Николу Воваевичу не усмотреть проявление невиданной дерзости, кощунства, прямой вызов устоям его демократического единовластия? О мой бедный армянский народ, до чего же мы дожили?! Решительности нашему «народному премьеру» не занимать (естественно, не на поле боя), и его реакция не заставила себя долго ждать. Он незамедлительно выступил в прямом эфире с разъяснениями своего призыва по блокированию всех судов Армении и гневно заявил (с выражением лица, отражающим то ли страх, то ли решительность, а скорее сочетающим оба этих компонента): «Армянский народ воспринимает судебную власть как пережиток старой коррумпированной системы, где постоянно плетутся и осуществляются заговоры против общества». Отметим, уважаемый читатель, что на досрочных выборах в национальное собрание РА, которые состоялись 9 декабря 2018 г., из зарегистрированных 2 млн 573 тыс.579 избирателей в голосовании приняли участие 48,99% избирателей. При этом за альянс «Мой шаг», руководимый Николом Пашиняном, свои голоса отдали 884 тыс.456 избирателей, или 34,37% от их общего числа. В этих условиях выступать от имени армянского народа, при этом безапелляционно, к месту и не к месту, думаю, что не позволено и «народному премьеру».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Limegirl Роберт Кочарян

Уважаемый читатель, не скрою, что в течение минувшей недели я потратил очень много времени с целью ознакомления, по возможности, с максимально большим потоком информации, аналитических статей, интервью относительно беспрецедентных действий Никола Пашиняна, о которых было изложено выше. Напомню, что он уже год является главой исполнительной власти РА, более того, имеет 70,43% голосов в национальном собрании Армении. Это напоминание к тому, что Никол Воваевич, обладая столь внушительными рычагами власти в случае отказа от присущего ему популизма и мало-мальской адекватности к занимаемой им должности, мог реализовать любую законодательную инициативу, принять любой закон по реформе судебной системы. Я вовсе не оговорился, отметив, что за год, так как прежний состав парламента Армении, в котором у Н. Пашиняна не было большинства, после государственного переворота, никогда не торпедировал ни один из законопроектов, представленных на рассмотрение НС РА фракцией псевдореволюционеров «Выход», лидером которой был Н. Пашинян. Вне всяких сомнений, что власть предержащим «Новой Армении» ничто не мешало взвешенно подойти к вопросам реформирования судебной системы, совершенствование которой вполне закономерный процесс для любого государства, а уж тем более для стран с молодой демократией. Так что же побудило «народного премьера» пойти на столь отчаянный, уголовно наказуемый шаг, который, вне всякого сомнения, в государстве с более-менее состоявшейся судебной системой сделал бы дебютом своей работы открытый судебный процесс над руководителем исполнительной власти страны, который, призвав сограждан к блокированию судов, по сути парализовал их работу, препятствовал отправлению правосудия, что является уголовно наказуемым преступлением. Но это тема другого анализа.

А сейчас вспомним историю из недавнего прошлого. Так, 10 июля 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании азербайджанского правительства при обсуждении деятельности правительства за первое полугодие 2018 г., заявил, что армянский народ повторяет его слова, как-то:

«Я заявил с трибуны ООН, что в Армении был режим коррупционной хунты. Сейчас это повторяет армянский народ (как и Пашинян, Алиев отождествляет Никола Воваевича с армянским народом, и впрямь единомышленники — А.Г.)… Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть. Здесь была и наша роль (подчеркнуто мной — А.Г.). Не хочу сейчас это раздувать (не поспоришь, благородно не подставлять единомышленника — А.Г.)».

President.az Ильхам Алиев

Думается, что Алиев вовремя остановился, так как достаточно внимательно проанализировать отдельные выдержки из выступлений «народного премьера» Армении, чтобы прийти к выводу о том, что, читая выступления Н. Пашиняна, временами складывается впечатление, что они написаны в кабинетах апшеронских политиков. Иначе мы не стали бы свидетелями того, как они смакуют перлы, к примеру, из обращения Н. Пашиняна к народу 20 мая т.г. Невольно напрашивается вопрос — а что же такого, близкого сердцу апшеронских политиков, поведал «народный премьер» в этом своем выступлении. «Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Усматриваю в этой деятельности признаки государственной измены. Как премьер-министр Армении, верховный главнокомандующий вооруженными силами, прибегну к самым жестким мерам для предотвращения подобных заговоров» (то есть в конце предложения Никол Пашинян подтверждает, что он и не сомневается в наличии «подобного заговора» — А.Г.), — заявил «народный премьер». Надо предположить, что он усмотрел заговор в видеоролике министерства обороны Азербайджана, выпущенном в медиа-пространство по десяткам телеканалов и интернет порталов апшеронского султаната накануне широкомасштабных военных учений, стартовавших 20 мая т.г. (видимо, соросовские грантоеды подсказали Николу Воваевичу, что там проглядывается армянский след). Так вот, на видеоролике есть кадры с изображением азербайджанских солдат, которые выстроились в надпись: «Наша цель — Шуша, ждите нас». Согласитесь, что здесь армянский след «налицо», только на всё это следует посмотреть глазами соросовских грантоедов. А может, «народный премьер» усмотрел заговор «конкретных сил» в самой Арцахской Республике «с целью развязать новую войну» в презентации новой книги азербайджанского актера и режиссера Бахрама Багирзаде, на днях изданной для детей под «миролюбивым» заглавием «Иреван для детей». В этой книге муаллим Бахрам весьма своеобразно откликается на призыв Никола Пашиняна, прозвучавший 11 апреля т.г. не где-нибудь, а с трибуны ПАСЕ (знай наших): «Чрезвычайно важно, что нам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым удалось начать конструктивный диалог (надо полагать, именно по результатам этого диалога и раскрылся «заговор» неких только ему и Ильхаму Алиеву известных «конкретных сил» — А.Г.), но я уверен, что он должен проходить не только между лидерами, но и между обществами. Важно, чтобы мы готовили наши общества к миру, а не к войне». Бахрам Багирзаде не мог не внять призыву Никола Воваевича и 23 мая т.г. презентовал свой опус, выдержку из которого представим на суд уважаемых читателей: «Пришло время воздать должное нашим предкам и с уважением к их великим деяниям рассказать правдивую историю об их Родине — древнем городе Иреван, созданном их трудами и талантами!» Напомним читателям, что годом основания Еревана-Эребуны считается 782 год до н.э., и основан был Эребуни царем Урарту Аргишти I. Каким образом он мог быть предком Бахрама Арифоглыевича, выражаясь близким его сердцу языком, большой-большой секрет. Но непреложным фактом остается то, что с самого раннего возраста азербайджанским детям прививается чувство вражды к армянам и Армении, формируется в их сознании восприятие армянина как оккупанта и врага. Собственно, ничего нового в этом нет, это не первый год реализуемая азербайджанскими властями государственная политика. Достаточно вспомнить, что в феврале 2018 года Ильхам Алиев, выступая на VI съезде правящей партии «Йени Азербайджан», заявил: «Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться». Видать, стратег Н. Пашинян, изучив эти факты из речи своего азербайджанского коллеги, прозорливо раскрыл в них «за всем этим заговор с целью развязать новую войну» (но почему-то не Азербайджаном, а «заговорщиками» с армянской стороны — А.Г.)…», усмотрел в этой деятельности признаки государственной измены», повторюсь, не со стороны апшеронских ястребов, а со стороны «конкретных сил» в Арцахской Республике. Что же всё это означает? Абсолютная неадекватность в восприятии угроз национальной безопасности, нависших над Арменией и Арцахом со стороны воинственно настроенных высоких политиков апшеронского султаната. А может, это тщательно запланированная стратегами Запада политика, реализуемая Николом Воваевичем и Ко, в основном состоящей из разного рода соросовских выкормышей и агентов влияния, конечная цель которой — разрыхление основ армянской государственности подтачиванием незыблемых основ единения и братства армянского народа, проживающего в двух армянских государствах — Республике Армения и Арцахской Республике. Увы, сказанное мной не есть преувеличение, более того, подобные оценки не лишены основания. Так, 17 мая 2019 г. интернет портал News.day.az опубликовал статью Зульфугара Ибрагимова под весьма красноречивым заглавием «От Карабахского клана Пашиняна может спасти только Азербайджан». Согласитесь, уважаемый читатель, что само заглавие убедительно свидетельствует об особо сердобольном отношении азербайджанских властей к особе Никола Воваевича. Ведь общеизвестно, что News.day.az является одним из многочисленных рупоров алиевской пропаганды. С чего бы это проявление такой заботы о судьбе «народного премьера» Армении, которого берется спасать Азербайджан. Вот что нам ведает в своей статье муаллим Зульфугар:

«Карабахский клан на самом деле гораздо сильнее, чем думали добравшиеся наконец до власти в собственной стране ереванцы».

about-planet.ru Степанакерт. Нагорный Карабах

Откуда автору статьи известно, о чём думали добравшиеся до власти «ереванцы», думается, не праздный вопрос. Второе, заметим, что милый сердцу азербайджанской элиты первый президент РА Левон Тер-Петросян является уроженцем Алеппо, а Никол Пашинян родился несколько ближе к Еревану, в Иджеване. Слова азербайджанского автора вовсе не безобидный пассаж, так как они преследуют вполне конкретную цель — вбить в подсознание читателей понятие «два армянских народа», опасное определение, которое тиражировал и сам Н. Пашинян в своем обращении от 20 мая т.г., заявив: «Есть конкретные силы, которые пытаются внести раскол между двумя армянскими народами». Обратим внимание на подобное определение, которое фактически ставит разницу, разъединяет единый армянский народ. Причем это не есть осечка устной речи, так как его выступление заранее было положено на бумагу. Причем вызывает огорчение, что вышеотмеченная статья в News.day.az не без основания начинается с издевки на сей счет: «Известна притянутая за уши концепция «двух армянских государств». Но сегодня пришлось впервые услышать такую несуразицу, как два армянских народа». Что называется, дожили до того, что даже азербайджанским журналистам формулировка «два армянских народа» воспринимается как несуразица. Для полноты картины о реакции азербайджанских властей на последние действия Н. Пашиняна приведем выдержку из интервью востоковеда Дмитрия Верхотурова интернет порталу «Москва-Баку» от 22 мая 2019 года, которое, на мой взгляд, является непредвзятым анализом героических потуг «народного премьера» на пути к реализации «второго, главного этапа бархатной революции». А главное, это интервью отражает неангажированную позицию эксперта-востоковеда. Итак, на вопрос корреспондента «Москва-Баку»: «Ведь Пашинян уже год у власти. Почему же он был вынужден пойти на такие меры? Собирать толпы и не пускать судей к своим рабочим местам. Глава государства ведет себя так, как будто он все еще в оппозиции?» Этому вопросу последовал следующий ответ: «Похоже, у него пошатнулся авторитет. Не забывайте, что Пашинян — популист. Он пришел к власти именно на волне популизма (не исключено, что его привели к власти с миссией расколоть армянский народ на «два армянских народа», а популизм им был использован как инструмент захвата власти — А.Г.). И ему до сих пор нужны как раз именно такие вот конфликты, в ходе которых он может мобилизовать поддержку масс, выступить в роли вождя. Он подкрепляет таким образом свои позиции».

nyghtowl Юстиция

Вызывает озабоченность и другое обстоятельство — полное совпадение оценок «народного премьера» и властей Азербайджана. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретный пример. Так, 20 мая т.г. небезызвестный интернет портал Minval, az, который является рупором И. Алиева, опубликовал статью политического обозревателя Тофигиханум Фазил кызы, печатающей статьи под псевдонимом Нурани, под заглавием «Пашинян в панике: Азербайджану следует быть готовым к любому сценарию». Вот что она, в частности, пишет в своей статье:

«Но имеет право на жизнь и версия, что «карабахцы» действительно могут спровоцировать на линии фронта «горячий сценарий» (Н. Пашинян называет это «заговор с целью развязать новую войну» — А.Г.), а так как расклад сил (и это еще мягко сказано) не в пользу Армении, то закончится он очередными потерями для Еревана (согласно Н. Пашиняну, «возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны» — А.Г.)… Но, так или иначе, очевидно, что сегодня на линии фронта высок риск провокаций. А на политическом поле Армении просто нет внятных и влиятельных политиков, с которыми можно не просто встречаться и жать руки, но и есть шанс действительно продвинуть переговоры» (ай, ай, как жестоко и несправедливо сказано и какая черная неблагодарность. Неужели Тофигаханум не знает, что 30 сентября 2018 г. в беседе с журналистами Н. Пашинян хвалил ее патрона, отметив: «Он (Ильхам Алиев — А.Г.) оставил впечатление образованного человека»).

Никол Воваевич не мог не знать, что сей «образованный человек» героизировал Рамиля Сафарова, который зарубил топором спящего офицера армянина Гургена Маргаряна, или отметил военными наградами азербайджанских садистов, военнослужащих, которые распространили в социальных сетях, как в дни четырехдневной апрельской войны 2016 года они с радостью на лицах глумились над трупом армянского солдата (езидского происхождения) Кярама Слояна, которому отрезали голову и устроили впоследствии фотосессию. Видимо, критерии образованности человека у Никола Воваевича в корне отличается от общепринятых. Возвращаясь к статье Тофигиханум, поведаем, что же она сказала далее:

«И это значит, что Азербайджану надо просто быть готовым к любому повороту событий. В том числе и к необходимости «молниеносной операции» по освобождению Карабаха, и нагорного, и равнинного. Потому как тотальная политическая неадекватность Еревана просто не оставляет другого выхода».

Mod.gov.az Военные учения армии Азербайджана

Да, тяжело осознавать, что в столь взрывоопасной ситуации, которая сложилась в армяно-азербайджанских отношениях, на арцахско-азербайджанской границе, руководство «Новой Армении» вместо консолидации нации ищет заговорщиков в Арцахской Республике. Чем это не тотальная политическая неадекватность, конечно, отнюдь не в понимании Тофигаханум. Неадекватность, которая может подтолкнуть азербайджанских ястребов «к необходимости молниеносной операции по освобождению Карабаха».

У читателей, естественно, может возникнуть вопрос: а как же среагировали на призыв Н. Пашиняна наши партнеры из ЕС И США? Прямо скажем, весьма своеобразно. Причем настолько своеобразно, что их оценкам удивились даже нейтральные к Азербайджану и Армении масс-медиа. Оценивая реакцию Запада на действия «народного премьера», многие СМИ отмечают, что реакция Запада на действия Н. Пашиняна (речь о его призыве к заблокированию зданий всех судов — А.Г.) оказалась противоречивой. Так, по их интегральной оценке Вашингтон и Брюссель выступили по сути с одобрением — они не стали прямо хвалить Н. Пашиняна за блокирование судов, но выразили ему полную поддержку в проведении так называемой судебной реформы. Отмечается также, что легкому порицанию Пашиняна подвергли только докладчики из ПАСЕ и представитель Европейской народной партии из Европарламента. Со своей стороны считаю важным обратить особое внимание на поразительную оперативность в озвучивании заявлений о своем содействии реформированию судебной системы, с которыми спустя буквально считанные часы после объявления Н. Пашиняном своих намерений на этот счет выступили отдельные деятели. Так, 21 мая т.г. посол ЕС в РА Пётр Свитальский заявил:

«Я сегодня могу подтвердить, что Евросоюз официально готов поддержать глубокие и всеобъемлющие реформы судебной системы, предоставив техническую и финансовую помощь. Я раскрою скобки: речь идет о предметной финансовой поддержке. Мы воспринимаем вчерашнее заявление премьер-министра как очень сильное обязательство, мы ничего не навязываем («кто бы в этом сомневался?» — А.Г.), но правительство Армении должно знать, что оно может рассчитывать на нашу помощь» (сайт Армянской службы радио Свободная Европа/Свобода).

dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

Примечательно также и другое «совпадение», что в тот же день был опубликован ежегодный доклад Еврокомиссии о происходящих в Армении процессах и отношениях ЕС-Армения в период июня 2018 года по май 2019 года, в котором, в частности, отмечается: «Армения активизировала свои усилия по укреплению и расширению партнерства с Евросоюзом, последовательно признавая ту важную роль, которую ЕС может сыграть в плавной реализации повестки реформ страны». Надо полагать, что в числе главных инструментов по «плавной реализации реформ» были блокирование и захват здания национального собрания РА 2 октября 2018 года в день, когда НС РА приняло поправки в закон «О регламенте национального собрания», поправки, которые исключали бы возможность роспуска парламента в случае торпедирования его работы. Заметим, что в соответствии с принятыми поправками в этот закон, если заседание парламента не может состояться из-за отсутствия кворума или в случае, когда создаются препятствия для участия в нём депутатов, то предлагалось приостановить заседание и продолжить его после того, как эти препятствия будут устранены. То есть законопроект обеспечивал парламенту продолжение работы при отставке премьер-министра, тем самым блокировав планы Никола Воваевича провести внеочередные выборы национального собрания РА. Не приходится сомневаться, что в арсенале «плавной реализации реформ» свое достойное место имело сатанистское хамство, или, мягко выражаясь, своеобразное прочтение демократии и соблюдения прав человека сторонниками «народного премьера», которые на фасадах зданий и улиц по месту проживания депутатов национального собрания из правящей Республиканской партии Армении вывешивали траурные плакаты, оповещающие о кончине того или иного депутата. И это кощунство происходило на глазах у детей и родителей, соседей по дому депутатов национального собрания. Вот оно — духовное и политическое убожество главарей государственного переворота в Армении, которых так трепетно оберегают наши западные партнеры.

Marcin Konsek Национальное собрание Армении

Так, продолжая тему предстоящей реформы судебной системы, заметим, что сию долгожданную затею «народного премьера», судя по незамедлительной реакции, с нетерпением ждали в Международном центре переходного правосудия, действующем в США. Как передает Армянская служба радио «Голос Америки», уже 22 мая т.г. директор этой службы Анна Мириам Рокателло развернула бурную просветительскую работу по популяризации правосудия переходного периода. Так, в своем интервью она напомнила о том, что правосудие переходного периода помогает обществу после установления законной власти в стране (стало быть, прежние власти Армении были незаконны, то есть незаконными были парламентские выборы 2 апреля 2017 года, и вовсе не беда, что их законность была подтверждена авторитетными международными организациями, в частности ПАСЕ и ОБСЕ, уже не приходится говорить, самим Николом Воваевичем, который с руководимой им фракцией «Выход» вроде бы никаких нареканий насчет законности НС РА не высказывал — А.Г.) или по окончании войны обратиться к прошлым преступлениям. В контексте Армении мы имеем дело с ситуацией, когда страна хочет укрепить основы демократии (в частности, посредством блокирования зданий судов, захвата здания НС РА, перекрытия улиц в ходе несанкционированных митингов — А.Г.) и реформировать государственную систему». Воистину вызывает умиление заботливое, трепетное отношение госпожи Рокателло к нашему Николу Воваевичу. Судите сами:

«Я не думаю (госпожа Рокателло — А.Г.), что Армения опоздала в этом отношении (речь о внедрении правосудия переходного периода — А.Г.). Наоборот, я думаю, что было бы преждевременно ожидать этого от премьер-министра сразу после смены власти. Ему нужно было сначала объединить правительство и заручиться поддержкой в парламенте (не может не радовать и одновременно не озадачить факт появления заокеанского адвоката гегемонов государственного переворота апреля-мая 2018 г. в Армении — А.Г.). Даже сегодня для реализации этой задачи требуются серьезные усилия — работа, годы работы».

Поддержать свою шефиню поспешил старший эксперт Международного центра правосудия переходного периода Рубен Каррансан, который в спешном порядке уже прибыл в Армению (или на подлете) с благородной миссией помочь в разработке программы переходного правосудия. Свою помощь он предваряет разделением армянского общества на «черных» и «белых». Да. Всё еще живуче подлое правило человеческих отношений — принцип «разделяй и властвуй» (лат. Divide et impera), который по некоторым источникам был принят на вооружение еще македонским царем Филиппом аж в IV веке до н.э., отцом Александра Македонского (если верить в достоверность письма великого немецкого поэта Генриха Гейне, который об этом утверждал в своем письме из Парижа 12 января 1842 года). Далее Каррансан продолжает: «Первое, что нужно сделать — это избавиться от судей и прокуроров, которые связаны с коррупцией. Для этого необходимо создать процесс, справедливость и прозрачность которого не вызывает сомнений».

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Я специально столь подробно излагал эти отнюдь не оригинальные азбучные истины, с которыми не может не согласиться любой здравомыслящий гражданин Армении, чтобы в очередной раз подтвердить следующее. Вся технология оболванивания обремененных повседневной заботой обычных граждан Армении построена на простых механизмах, а именно: населению всё время говорят о неоспоримых истинах, созвучных их чаяниям и потребностям, простым естественным желаниям. Одновременно с этим впрыскивают в их подсознание их главную мысль, укореняют в сознании граждан постулат о том, что виной всех невзгод и трудностей, бедственного положения являются заранее назначенные продажные и коррумпированные чиновники, пережитки прежних властей. При этом, как правило, обходят стороной главную беду сегодняшней Армении — полную неадекватность «народного премьера» и его команды занимаемым им государственным должностям, абсолютное незнание ими элементарных основ государственного управления. И данный факт создает благодатные условия для разного рода коррумпированных чиновников, которым обмануть своих некомпетентных руководителей — раз плюнуть. Следуя по этой наезженной колее, Каррансан предупреждает население Армении о коварстве чиновников, проявляя при этом свою «глубокую озабоченность»:

«Я понимаю дилемму премьер-министра Пашиняна: невозможно осуществить правосудие переходного периода (то есть старт начала осуществления правосудия переходного периода — это заранее оговоренный и уже свершившийся факт — А.Г.), избежав сопротивления тех, кто виновен в совершении преступлений (то есть господином Каррансоном виновные уже назначены, а на основополагающее положение гражданского права, презумпцию невиновности, ему наплевать — А.Г.). Они будут отчаянно сопротивляться, использовать имеющиеся у них деньги, они будут использовать учреждения, которые находятся под их влиянием — для борьбы с обвинителями и следователями (вот откуда черпает Никол Воваевич постулаты своих, правда, из раза в раз повторяющихся, пламенных речей — А.Г.). В случае Армении может иметь место и факт «захвата государства», то есть факт оккупации государства бывшими властями (этот посыл в подтверждение «опасений» Н. Пашиняна «о заговоре вокруг Карабаха и госизмене» — А.Г.). Это не уникальный случай, такие случаи имели место и в других странах, с новыми властями которых мы также сотрудничаем».

Хочу, чтобы уважаемый читатель правильно бы меня понял. Я всецело поддерживаю последовательную и непримиримую борьбу с коррупцией и любыми нарушениями закона, но я не принимаю тактику, когда Республику Армения представляют в качестве этакой крайне коррумпированной страны, создают зловредный имидж страны-изгоя, заранее назначают виновных. При этом и близко не подходят к внедрению в Армении современных, оправдавших себя на практике технологий, которые объективно сводят к минимуму коррупционные риски в системе государственного управления. Взять хотя бы «Smart"-технологии, о которых ранее уже приходилось писать. Нет, Николу Воваевичу, такой подход не нужен, ведь его главная цель — создание «законных» оснований для осуществления политической вендетты, для установления своей незыблемой авторитетной власти. Однако и это тема отдельного анализа.

Primeminister.am Выступление Никола Пашиняна о судебно-правовой системе

Думается, что незамедлительная реакция П. Свитальского, Анны Мириам Рокателло и других представителей стран-партнеров из ЕС и США красноречиво свидетельствуют о том, что наши партнеры еще задолго до Н. Пашиняна были проинформированы о будущем развитии событий в Армении. Событий, которые кукловоды Запада осуществят с помощью Никола Воваевича. И именно обладая этой информацией, заранее проработали формы своей поддержки «технической», «финансовой», «экспертной» и другими благовидно звучащими действиями. Нам же следует констатировать непреложную истину: «цветные революции» на Украине, в Киргизии и Грузии, которые являются слагаемыми американской государственной стратегии построения «глобальных Балкан от Косово до Синьцзяна», ныне небезуспешно получают свое развитие в Армении. При этом отметим, что поводыри главарей государственного переворота в Армении тщательно учли все недоработки, имевшие место при осуществлении «Революции роз» в Грузии в 2003 году, «Оранжевой революции» в Украине в 2004 году и Евромайдана (с ноября 2013 г. — по февраль 2014 г.), «Революции тюльпанов» в 2005 году в Киргизии. Достаточно вспомнить душещипательные откровения экс-президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили в эфире радиостанции «Эхо Москвы», которые он озвучил 8 августа 2018 года. Я считаю, что Никол Пашинян находится на правильном пути. Единственное, что необходимо ему сделать — это изменить систему. Сегодня его приказы выполняются старыми главами правоохранительных органов, но кто дает гарантии, что они не поднимут против него бунт? Далее, по словам Саакашвили, Пашиняну необходимо было сразу распускать действующий парламент (да простит батоно Михаил своему революционному собрату, что Никол Воваевич несколько запоздал с этим делом — А.Г.): «Еще ничего не потеряно. Всё остается в силе. Пашинян должен сменить правоохранительную систему, так как успех новоизбранного премьера Армении очень важен для нас (примечательно, что Саакашвили говорит о себе любимом во множественном числе, что же, вполне закономерно для человека, лишенного гражданства Грузии и 28 июня 2018 года заочно приговоренного к шести годам лишения свободы по делу избиения в 2005 году депутата грузинского парламента Гегашвили, уже не приходится говорить о нём как о гражданине Вселенной, которому запрещен въезд в Украину до 2021 года — А.Г.). Мой личный совет Пашиняну учиться на наших ошибках (надо отдать должное закулисным кукловодам государственного переворота в Армении, которые, несомненно, извлекли надлежащие уроки из «ошибок» Саакашвили — А.Г.), а не на своих, потому что потом будет плохо (следует полагать, что Саакашвили наконец-то осознает сво персональную ответственность за создание условий, при которых провозглашение Абхазией и Южной Осетией независимости стало объективной необходимостью — А.Г.). От успеха Пашиняна сегодня зависит наш успех (видимо имеет в виду дальнейшее финансирование диверсионных групп фондами Сороса в странах по периметру границ Российской Федерации — А.Г.)». Конечно, в этом интервью не обошлось и без выпада в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. «Я абсолютно уверен в том, что президент России готов сдвинуть Пашиняна с поста премьер-министра в ближайшее время», — заявил дельфийский оракул наших дней, он же экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Заметим, что с выводами относительно возможных действий президента России батоно Михаил в очередной раз сплоховал, выражаясь проще, — опростоволосился. И это от незнания политики, проводимой президентом В.В.Путиным в отношении стратегических союзников России. Благо, что высшее политическое руководство России неоднократно заявляло о своей искренней любви и доброжелательном отношении и к Армении, и к армянскому народу. Оно также четко обозначило критерии своего отношения к сменяющим друг другу властям Армении, их руководителям. Оно достаточно честно, а самое главное, исходит из интересов Республики Армения, армянского государства, а также 2,5-миллионной армянской диаспоры в России. Суть ее, на мой взгляд, достаточно прозрачна и объективна, а именно: Россия воспринимает армянское руководство в той мере, в какой его политика отражает чаяниям всего армянства и, вполне понятно, не противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации, то есть когда действия руководства Армении не в противоречии с обязательствами РА, принятыми в рамках договоров о членстве в ОДКБ и ЕАЭС.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

В заключение позволю себе поделиться с читателями своими тревожными выводами относительно событий, на мой взгляд, ожидаемых в ближайшем будущем. Так, по моему убеждению, отсутствие какой-либо вразумительной программы социально-экономического развития Армении, хотя бы на ближайшие пять лет, проводимая властями республики губительная для существования двух армянских государств политика разделения армянского народа на «два армянских народа», провокационные попытки поиска властями РА «заговора вокруг Карабаха и госизмены», которые Николом Воваевичем объясняются тем, что некоторые представители «этой коррумпированной системы используют свои личные связи для пропаганды против правительства и премьер-министра», приведут к разрушению основ армянской государственности, неизбежно подтолкнут Азербайджан к развязыванию «молниеносной операции по освобождению Карабаха, и нагорного, и равнинного».

Не хотелось бы, чтобы у нашего уважаемого читателя сложилось впечатление, что все западные партнеры в лице политических деятелей, экспертов, которые в рамках «Real politics» или же в силу своих наблюдений и анализов очарованы Николом Воваевичем, находятся в заблуждении или блаженном неведении о происходящем в Армении. Да, следует признать, что властитель душ обезволенных нуждой граждан Армении, одержимых революционным порывом старшеклассников и студентов вузов, а также простых честных граждан Армении, с помощью кураторов и технологий, тщательно продуманных стратегами Запада, широко применяя постулаты теории цветных революций, сумел обмануть многих граждан РА. Поэтому приведу весьма интересное высказывание директора по специальным исследованиям международной организации Freedom Hause Нейта Шенккана, который прокомментировал призыв Никола Пашиняна о блокировании входов в здания судов на территории Армении, которое он сделал в Twitter: «Опасность в постреволюционной Армении всегда заключалась в том, что Пашинян, не имея возможности быстро или устойчиво преобразовать страну, скатится к популизму, который привел его к власти. Так и случилось». Признаемся, что, к счастью и в экспертной среде западных аналитиков еще не перевелись честные люди.

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян. 17 апреля 2018 г

От себя добавлю, что Пашинян уже скатился к опасному популизму, чреватому угрозой потери армянской государственности, а также большим кровопролитием в неизбежной войне, которую развяжет Азербайджан против Арцахской Республики. Увы, ослепленные ненавистью к прежнему руководству Армении, нынешние власти РА во главе с новоявленным «узурпатором» Николом Пашиняном так и не поняли смысла предостережения третьего президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна, которое он озвучил в интервью Арцахскому телевидению 9 мая 2019 года. Задумаемся о том, что, в частности, сказал в своем интервью третий президент Армении С.А. Саргсян, говоря о слагаемых победы в боях за освобождение Шуши 9 мая 1992 года: «Хотя во время этого (имеются в виду бои за освобождение Шуши — А.Г.) многие из наших парней погибли, более десятка, но полностью был разгромлен боеспособный батальон (речь об азербайджанском батальоне — А.Г.). Второе обстоятельство — это то, что в Азербайджане в это время просто шла внутриполитическая грызня, неразбериха, и это тоже нам очень помогло (подчеркнуто мной — А.Г.)».

Невольно задаешься вопросом: происходящая в наши дни в Армении внутриполитическая грызня, инициируемая Николом Пашиняном, неразбериха, что это — следствие недомыслия и неадекватности или прямая политическая диверсия.

Вместо послесловия. Не хотелось завершать статью на грустной поте, и к моей радости под рукой оказалась красочно изданная брошюра под заглавием «10 лет ЗАО «Южно-Кавказская жележная дорого». Вчитываясь в статистику, характеризующую деятельность ЗАО ЮКЖД, которая является 100% «дочкой» ОАО РЖД, невольно воодушевляешься достижениями этого славного коллектива железнодорожников за последние 10 лет. Быть может, такое восприятие успехов ЮКЖД обусловлено моими деловыми, добрыми взаимоотношениями с начальником Армянской железной дороги (с 1972 по 1991 гг.) Амабарцумом Агасиевичем Кандиляном, большим патриотом СССР, или же близостью с прославленным азатамартиком Араратом Хримяном, который с 2000 по 2008 годы был генеральным директором ЗАО «Армянская железная дорога». К сожалению, лично не был знаком с А.Б. Кузнецовым и Ш. Н. Шайдулиным, но знаю об их добром вкладе в развитие ЮКЖД. И наконец, моя радость во многом обусловлена рабочими, дружескими отношениями, которые сложились с генеральными директорами ЗАО «ЮКЖД» Виктором Ивановичем Ребцом и Сергеем Геннадьевичем Валько — высококлассными специалистами железнодорожного транспорта. Именно благодаря их профессионализму и заинтересованной работе последние 10 лет динамика нежелательных транспортных событий снизилась в 6 раз, в инфраструктуру и подвижной состав инвестировано 110 млрд драм, погрузка увеличена на 30%, средний вес поезда — на 490 тонн, установленная скорость возросла в 2,3 раза. Словом, работа ЗАО «ЮКЖД» — ярчайший пример эффективного российско-армянского сотрудничества. Увы, власть предержащие Армении не сочли возможным на государственном уровне отметить праздник наших славных железнодорожников ЗАО «ЮКЖД». Им разве что хватило ума в революционном порыве направить в полночь сотрудников Комитета госдоходов Армении в сопровождении силовой поддержки спецназа в офис ЗАО ЮКЖД и устроить там «маски-шоу». С болью и горечью приходится воскликнуть «О времена! О нравы!» (O tempora! O mores!) и выразить надежду, нет, уверенность, что эти порочные нравы в скором времени останутся в прошлом.