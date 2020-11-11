В начале мая текущего года началась долгожданная военная операция Сирийской арабской армии и ее союзников против джихадистского анклава в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. Причины ее проведения лежат в намерении сирийского правительства восстановить контроль над всей территорией страны и фактическом невыполнении Анкарой заключенного 17 мая 2018 года в Сочи соглашения между Россией и Турцией о создании Идлибской демилитаризованной зоны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Onedio.com Сирийская армия

Турция не исполнила обязательства по этому соглашению: не обеспечила вывод радикальных джихадистских группировок из зоны деэскалации и вывод из района тяжелого и среднего вооружения так называемых «умеренных» боевиков. Линия соприкосновения сирийских военных и исламистов превратилась в зону постоянного конфликта. И если в первые месяцы после 17 сентября 2018 года джихадисты ограничивались лишь обстрелами, то уже в ноябре 2018 года они перешли к проведению операций наземными силами.

В связи с этими событиями хочется заглянуть в будущее и сделать прогноз развития событий по вопросу восстановления территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

На март 2019 года, по данным портала Syrian Civil War Map, сирийское правительство контролировало 62% территории страны, 28% территории находилось под контролем Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США и их союзниками по международной коалиции. Поддерживаемые США боевики в районе Эт-Танф — 4,6%. Террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 2,8%. Официально поддерживаемые Турцией боевики — 2,6%. В этих данных не учитывались оккупированные сирийские Голаны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган в шеренге

С учетом начала военной операции по освобождению Идлиба и прилегающих к нему районов потенциально в ближайшее время сирийское правительство может вернуть себе территорию, которую занимает террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд протурецких группировок. Это составляет приблизительно 3% от всей территории Сирии.

При этом есть серьезная проблема — позиция Турции. Чтобы полностью покончить с боевиками, необходим полный вывод турецких войск с территории САР. Кроме наличия наблюдательных постов турецкой армии вдоль всей Идлибской демилитаризованной зоны, Анкара силами своих военных и подконтрольных исламистских групп оккупирует часть территории на севере Сирии.

leonardo d'ottavi Руины в Идлибе

Действия Турции в городах Африн, Азаз, Аль-Баб и других населенных пунктах на севере провинции Алеппо, а также в районах соседней провинции Идлиб потенциально направлены на отделение их от остальной части Сирии. Есть основания полагать, что Турция заинтересована в ассимиляции населения некоторых районов САР, особенно тех, где проживают туркоманы, тюркоязычные граждане страны.

Турецкое военно-политическое руководство продвигает идеи неоосманизма и стремится распространить свое влияние на регионы, которые ранее входили в состав Османской империи. Здесь уместно вспомнить, что около 400 лет Сирия была частью этой империи и получила независимость только после Первой мировой войны. В ходе встреч в рамках Астанинского формата Анкара неоднократно заявляла о приверженности принципу территориального единства САР, однако пока ее слова расходятся с делом.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Решающая роль в разрешении территориального вопроса на севере и северо-западе Сирии принадлежит России. С учетом отношений Анкары и Москвы, которые постепенно принимают характер стратегических, возможен частичный и даже полный вывод турецких войск с сирийской территории.

В данной ситуации исключительно важен прямой диалог турецкого и сирийского руководства. В этом направлении появились положительные сдвиги. Недавно президент Сирии Башар Асад заявил, что состоялись две встречи сирийской делегации с руководителем разведывательной службы Турции MIT Хаканом Фиданом. Башар Асад также сказал, что он готов к встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом при условии уважения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности.

(сс) Ed Brambley Алеппо. Сирия

Всё гораздо сложнее с теми регионами САР, в которых присутствуют военные США и возглавляемой ими международной коалиции. Начнем с региона Эт-Танф. Он находится на юго-востоке провинции Хомс. Место выбрано неслучайно, Эт-Танф расположен в эпицентре сирийско-иорданско-иракского треугольника.

В регионе находится военная база США. Известно, что на базе есть и военнослужащие Великобритании. Вокруг базы объявлена 55-километровая запретная зона, в том числе бесполетная. Пересечение ее границы влечет открытие огня на поражение. Подконтрольная США и их союзникам группировка боевиков носит название «Магавир Аль-Таура», ее численность в конце 2018 года составляла около шести тысяч человек.

Mtdata.ru Беженцы

В этом же районе находится лагерь беженцев Рукбан. В настоящее время организован постепенный выход беженцев из лагеря в районы, подконтрольные сирийскому правительству. До начала процедуры эвакуации там насчитывалось около пятидесяти тысяч беженцев.

Долгое время военные США препятствовали доступу в лагерь гуманитарных грузов и сотрудников ООН, а также не давали возможности беженцам его покинуть. Таким образом, они пытались создать некую легитимность своего присутствия в этой местности якобы для защиты мирного населения. Возможность эвакуации беженцев была открыта под сильным дипломатическим давлением ООН и России.

Yaplakal.com Османская империя на карте

Не стоит ожидать, что вооруженные силы США и их союзники покинут регион Эт-Танф в ближайшее время. Особенно с учетом обострения отношений с Ираном. По словам американских генералов, данный район Сирии важен с точки зрения противодействия усилению влияния Тегерана в регионе.

Второй регион страны, где находится военный контингент США, а также военные контингенты Британии и Франции, — это северо-восток Сирии, к востоку от реки Евфрат — 28% сирийской территории. В данной местности сосредоточено около 70% нефтяных месторождений страны.

В Вашингтоне в начале мая текущего года был представлен доклад под названием «Сирийский кубик Рубика». Это произошло на форуме, посвященном Ближнему Востоку, который проводил Центр новой американской безопасности (Center for a New American Security). Соавтор доклада — заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик П. Малрой.

Мик Малрой заявил, что Соединенные Штаты в Сирии находятся «не в плохой ситуации». У США в этой стране есть «очень способный партнер». Малрой имел в виду СДС, основу которых составляют вооруженные формирования сирийских курдов. Он также отметил, что территория, находящаяся под контролем СДС, богата нефтяными ресурсами и имеет пахотные земли для ведения сельского хозяйства.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны России Сергеем Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Генерал-майор вооруженных сил Британии Кристофер Гика недавно сказал, что за время борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) специалисты международной коалиции подготовили от десяти до двадцати тысяч бойцов для СДС. По словам генерала, есть планы довести количество подготовленных бойцов СДС до сорока тысяч.

В оборонный бюджет США на 2020 финансовый год заложена сумма в размере 550 млн долларов, которые предназначены для подготовки и развития местных сирийских военных формирований, 300 млн долларов пойдут на обучение и 250 — на пограничную безопасность в этой стране.

По мнению чиновников Пентагона, бюджет является отражением обновленной стратегии, которая констатирует победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В то же время есть вторая линия усилий, направленная на поддержание союзников США в данной стране и сохранении совместных достижений.

Таким образом, вооруженные силы США остаются на территории Сирийской Арабской Республики всерьез и надолго. Следующим шагом будет формирование квазигосударства Сирийский Курдистан под протекторатом США и их союзников.

(сс) Kurdishstruggle Курды

В складывающейся ситуации появляется общая тема для Дамаска и Анкары, так как проект Большого Курдистана предполагает создание курдского государства за счет части территорий Ирака, Сирии и Турции.

Военным путем вопрос восстановления контроля сирийского правительства на северо-востоке Сирии с учетом присутствия там войск США не решить. Любое применение регулярных сирийских войск вызовет мощный ответный ракетно-бомбовый удар со стороны США и их союзников по всей инфраструктуре страны.

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США В Пентагоне

Единственный вариант — это повышение издержек для иностранных военных от присутствия на сирийской территории до недопустимого уровня. Это возможно через организацию широкого протестного движения на оккупированных территориях и партизанских действий.

Значительная часть территории к востоку от реки Евфрат населена арабскими племенами, которые имеют свой уклад жизни, и даже при отце нынешнего президента Сирии Башара Асада Хафезе Асаде спецслужбы страны старались не конфликтовать с ними. Уверенный контроль над регионом получит тот, кто найдет подход к племенам. Пока же контроль СДС держится на штыках, включая поддержку стран американской коалиции.

Солдат армии США

Стихийные протесты на территории, подконтрольной СДС, вспыхивают повсеместно. В ходе недавних столкновений в провинции Дейр-эз-Зор местные жители сожгли блокпост СДС. Курдская полиция безопасности применила огнестрельное оружие и убила шесть гражданских лиц. Эта ситуация стала поводом для обращения МИД САР в ООН.

При оценке возможностей сирийского правительства по восстановлению территориальной целостности Сирии не учитывался сценарий крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке по линии США-Иран. Кроме того, не рассматривалась ситуации по возврату оккупированных Израилем сирийских Голан.

Эжен Делакруа. Арабы путешествуют. 1855

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что в ближайшее время сирийское правительство при условии достижения договоренностей с Турцией потенциально может вернуть свой контроль территории на северо-западе страны и, возможно, еще на севере страны. Под американской оккупацией находится 32,6% территории Сирии. На восстановление суверенитета Дамаска над регионами с присутствием войск США могут уйти долгие годы.