В Японии продолжают обсуждать возмутительные высказывания депутата нижней палаты представителей парламента Ходака Маруяма о допустимости военного решения искусственно созданной «проблемы северных территорий». То есть о том, допустимо или нет «отбить» русские Курильские острова силой, войной. Все призывающего к реваншу «слугу народа» вроде осуждают, даже на уровне правительства, а сам виновник скандала себя особенно проштрафившимся и не считает, заявляя, что лишь спросил, согласны ли японцы воевать за острова или нет. Да еще категорически отказывается снимать открывающий многие двери и дающий особые права в Японии бархатный бордовый значок депутата.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Строгого наказания Маруяма, лишения его депутатского мандата потребовали не только все оппозиционные партии страны, но и влиятельные СМИ. Так, одна из ведущих центральных газет Японии «Асахи симбун» пишет: «Нижняя палата парламента Японии как высший орган государственной власти должна сплоченно выступить против недавних замечаний политика Ходака Маруяма о том, что его стране необходима война с Россией, чтобы вернуть Курилы». Политика, сделавшего возмутительные замечания в насмешку над пацифизмом как основополагающим принципом конституции, нужно наказать — тем самым нижняя палата продемонстрирует приверженность национальному мировоззрению, отмечает издание.

Twitter: @maruyamahodaka Ходака Маруяма

Газета считает, что оппозиция и правящая коалиция должны принять единогласно общую резолюцию об отставке, ибо в противном случае раздельные резолюции могут не пройти. Тем временем Маруяма контратакует, осудив предложение представить резолюцию против него, назвав это угрозой свободе слова, и обещает остаться на посту, даже если резолюция будет принята. В ответ на это «Асахи симбун» выражает уверенность в том, что Маруяма не подходит для своей работы и должен сам подать в отставку с занимаемого поста.

«Бескомпромиссной оценки» грубой провокации парламентария ожидают и в Москве. «Мы рассчитываем, что при рассмотрении проекта парламентской резолюции с рекомендацией указанному политику покинуть депутатское кресло, которая готовится совместно и правящей коалицией, и представителями оппозиции, будет дана бескомпромиссная оценка подобной провокационной выходке», — заявила вчера официальный представитель внешнеполитического ведомства России, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге для российских и иностранных журналистов.

Оправданы и справедливы сказанные от имени МИД слова Захаровой о том, что все не так просто и еще не ясно, имеем мы дело с пьяной болтовней не контролирующего себя политикана или с отражением витающих в японской политической среде «идей» о возможности «военного решения проблемы северных территорий». По ее словам, важно разобраться, является ли этот инцидент выходкой маргинального политика или отражает настроение местных элит. При этом было дано понять, что быстрое осуждение депутата представителями японского правительства замечено в Москве. Директор Департамента отметила, что российская сторона обратила внимание на реакцию на этот инцидент со стороны властей Японии.

«Реакция японской стороны вселяет надежду на лучшее», — сказала дипломат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Своевременно и четкое замечание Захаровой о том, что произошедшее «высветило еще один проблемный момент»: речь идет о подходе Токио к взаимным безвизовым поездкам жителей южных Курильских островов и граждан Японии, которые осуществляются с начала 90-х годов в соответствии с двусторонними договоренностями. Было указано, что «политизация японской стороной таких обменов… ведет к тому, что они просто фактически перестали выполнять свою изначальную задачу, а именно укрепление дружбы и доверия между жителями сопредельных регионов и народами двух стран в целом».

В российских СМИ уже отмечалось, что японская сторона в последнее время направляет в составе делегаций по «безвизовому обмену» не столько бывших жителей Курильских островов для посещения «малой родины» и посещения могил захороненных на Курилах родственников, сколько политиков и пропагандистов, среди которых и участники «движения за возвращение северных территорий». Думается, практику, когда под видом «гуманитарных обменов» на нашу территорию без виз прибывают не имеющие отношения к посещению могил и мест прежнего проживания чиновники различных ведомств и служб, следовало бы прекратить. Случай с Маруяма дает для этого обоснованный повод.