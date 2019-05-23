Предвыборная кампания по выборам в Европарламент в Италии прошла на удивление скучно.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Две правящие партии, «Лига» Маттео Сальвини и «Движение 5 звезд» (социологические рейтинги — 33% и 22% соответственно), упражнялись в атаках друг на друга. Если «Лига» говорит «черное» — «Движение» отвечает «белое».

Это ведь только в правительстве они союзники. На выборах они — соперники. Год назад в лидерах было «Движение», но голоса перетекают к Сальвини, который оседлал в этом правительстве самую простую и эффективную тему: борьбу с миграцией. А поскольку никакой собственной идеологии у «Движения» нет, это — партия всего хорошего против всего плохого, то было принято решение бороться за голоса тех, кто против Сальвини.

За голоса тех, кому не нравится Семейный конгресс в Вероне и дискуссия о том, что аборт — это убийство. Тех, кому не нравится намерение Сальвини (ставшее законом) разрешить гражданам стрелять в воров в границах собственного дома. Тех, кто принимает борьбу с нелегальной миграцией за «расизм и фашизм».

Но на фоне своих конкурентов из левого лагеря «Движение 5 звезд» кажется просто титанами мысли.

Партия крупного бизнеса

Демократическая партия Италии, формально — социал-демократы, фактически — «еврооптимисты» и рыночники, несколько лет была правящей в Италии — в промежутке между Сильвио Берлускони и Сальвини. Рекордный уровень поддержки был зафиксирован на выборах в Европарламент в 2014 году — более 40%. К выборам 2018 года не осталось и половины.

Однако в основных итальянских медиа и крупном бизнесе у либералов — не 20%, не 40%, а самый настоящий контрольный пакет. Основные издания страны пишут о них много, разнообразно и позитивно. Даже когда рассказывать было нечего, кроме как о том, что партия в течение года не могла выбрать лидера, а политическую дискуссию вела на уровне «Сальвини плохой».

После появления лидера рейтинг у партии крупного бизнеса и «еврооптимистов» несколько вырос — до 21%. Но, как показала предвыборная кампания, суть партии при этом не изменилась: больше рынка, меньше государства, больше Евросоюза, меньше Италии. Вся кампания свелась к двум тезисам: «мы против Сальвини» и «нужно больше Европы».

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Предвыборные атаки

Атаки основных СМИ на «правительство евроскептиков» велись с самого начала его работы. Предрекали европейские санкции и падение котировок, обвиняли в расизме и фашизме, в работе на Москву и на раскол Европы. К весне 2019 года ситуация несколько изменилась. Атаковать стали уже не правительство в целом, а персонально Сальвини — как лидера симпатий.

«Лига» организовала Семейный конгресс в Вероне и обсуждает, что аборты — зло? Средневековье, нарушение прав женщин. Заместителя министра от «Лиги» подозревают в коррупции? Доказательства еще не представлены, но виноват уже лично Сальвини. Лидер «Лиги» поцеловал розарий (католические четки) во время митинга? Злоупотребление религиозными символами, и тут главное — не показывать фотографии папы Франциска с розарием на ухе.

К весне ситуация окончательно перестала выглядеть хотя бы приличной. Молодые люди в разных городах Италии один за другим стали просить Сальвини о селфи после митингов, а потом задавать ему неудобный вопрос или ставить в неловкую ситуацию. И кадры появлялись в ведущих СМИ так быстро, что трудно было отделаться от впечатления, что они же были и заказчиками акции. Которая должна была выставить Сальвини в смешном свете и заставить его срываться.

При этом к Сальвини есть определенные претензии и «справа», со стороны «Братьев Италии» (рейтинг — 5−6%). Лидер «Лиги» много говорит о необходимости поддерживать национальный суверенитет и христианские ценности, но делает гораздо меньше, чем говорит, заявляет лидер «Братьев» Джорджа Мелони. И предполагает, что Сальвини увлекся политическими боями настолько, что давно забыл, зачем их начал.

Так или иначе быстрый рост поддержки и одновременно критика со всех сторон сделала Сальвини центральным персонажем национальной политики, а выборы в Европарламент превратила едва ли не в референдум по вопросу о доверии министру внутренних дел. Просто потому, что у «Лиги» по крайней мере есть непротиворечивая программа действий. Этим могут похвастаться не все.

Гвидо Крозетто, Джорджа Мелони и Иньяцио Ла Русса на совместной пресс-конференции в связи с учреждением «Братьев Италии»

В поисках угрозы

Единственным исключением являются как раз «Братья Италии». Их идеология очень похожа на идеологию «Лиги», в общих чертах эта та же установка на национальный суверенитет и традиционные ценности. Только Сальвини не выполнил этих обещаний, а мы выполним, говорит Мелони.

Партия Берлускони «Вперед, Италия», подобно своему 82-летнему лидеру, стареет, но не сдается. У нее все еще около 10% рейтинга. Берлускони и его товарищам приходится оперировать крайне эклектичной идеологией, в которой вроде бы и «национальные ценности», а в то же время «больше Европы». Вроде бы обещают бороться с евробюрократами, а вроде бы сами и входят в правящий в ЕС альянс. Обнуление рейтинга этой партии — только вопрос времени, но время это еще не пришло.

«Движение 5 звезд», в свою очередь, переживает кризис переходного возраста. Партия была, как известна, создана итальянским комиком Беппе Грилло 10 лет назад и опиралась на недовольство граждан правящими классами. Никакой идеологии, никакой программы, только ситуативная эклектика и набор критикующих власть лозунгов — но благодаря этому можно было получить сначала 25%, а потом и 33% на выборах. А теперь власть — это они сами, и критиковать некого. Часть предвыборных обещаний выполнена — но теперь этого недостаточно, и рейтинг тает. Приходится бороться с Сальвини.

И, наконец, левые партии — демократы и ряд партий помельче без шансов пройти в Европарламент. Здесь — сплошные флаги Евросоюза и непрерывное употребление слова «Европа» в значении «Евросоюз». Фраза «Сальвини против Евросоюза в его нынешнем виде» легко трансформируется во фразу «Сальвини против Европы». Он против, а они за. Непонятно, замечают ли читатели легкую манипуляцию, судя по 20-процентному рейтингу — или не замечают, или не хотят замечать.

Расчет прост: нужно пугать жителей страны опасностью «потерять Европу». Собственно, точно так же ведут себя и партии правящих классов и в других странах ЕС. Для кого-то «потерять Европу» означает «потерять возможность поехать работать программистом в Лондон» (теперь, видимо, в Берлин). Для кого-то «потерять Европу» — это «потерять возможность нанять румынских работников». Для кого-то — угроза потерять рынок сбыта. Для всех — угроза потерять безвизовый режим, потому что Шенгенская зона в этой мифологии тоже с какой-то стати начинает приравниваться к Европе и Евросоюзу.

Здание Европарламента

В общем, всё испортится и сломается. Никакой новой позитивной экономической или политической программы нет — только запугивание воображаемой угрозой. Угрозой внутренней, как в случае с «евроскептиками», которых СМИ правящих классов смело называют «крайними», если не просто «фашистами». И угрозой внешней — тут все фамилии нам отлично известны.

Либо вы, как Сальвини и Мелони, против евробюрократов, то есть «против ЕС», то есть «против Европы». Либо вы за нас, то есть «за Европу», то есть за ЕС, то есть за ЕС в его нынешнем виде. За ЕС, действующий в интересах крупных политических и крупных финансовых игроков.

Один из ведущих представителей Италии в рядах евробюрократов — вице-президент партии Берлускони и спикер Европарламента Антонио Таяни — сформулировал эту установку буквально так: «Евросоюз обеспечил Европе 70 лет мира и процветания».

Неважно, что ЕС создан в 1992 году, да и после этого времени в Европе случилось две-три войны — кто помнит об этом в Париже и Милане? Это всё происходило где-то на краю земли, практически у антиподов, а в Париже и Милане всё это время было хорошо. В последние годы всё время становится немного хуже? Виноваты, в алфавитном порядке, Ле Пен, Путин и Сальвини. А чтобы не стало совсем нехорошо, надо проголосовать за евробюрократов. В смысле, за ЕС. В смысле, «за Европу».

Выиграть выборы конкретно в Италии всё это не поможет. Сохранить власть и нынешний курс в ЕС в целом — вполне.