Русские собрали огромную империю в том числе потому, что вбирали лучшие образцы знаний, умений покоренных и соседних народов, не навязывая своих бытовых моделей, что обеспечивало продвижение с минимальным сопротивлением и относительный мир после захвата территории. Это хорошо видно по одежде поморов XVIII—XX веков в экспозиции Мезенского краеведческого музея.

Владимир Станулевич Русские заимствовали у ненцев почти весь комплект своей промысловой одежды. На фото семья ненцев в национальной одежде. Экспозиция Мезенского краеведческого музея

Отличительной от внутренних уездов особенностью одежды жителей селений на берегу Белого моря и Ледовитого океана, был второй комплект одежды — промысловый.

Промысловая одежда почти полностью была заимствована у нерусского населения с которым поморы контактировали. У ненцев, саамов, карел, русские заимствовали «малицы», «совики», «куколь», «койбенки», «тобыры», у норвежцев — проолифленную и кожаную промысловую одежду. Заимствованный норвежский комплект одежды составляли куртка — «рокан», штаны — «буксы», «зюйдвестка» — шляпа с широкими полями. Покупались норвежские кожаные куртки, лоцманки, шапки, пояса. Только на летний промысел они ходили в старой повседневной одежде. В качестве промысловой обуви и женщины и мужчины использовали «долгари» — высокие, до паха сапоги на завязках сверху, или «бахилы» — сапоги пониже, до колена. И те и другие надевали с шерстяными чулками, поверх которых носили еще и шерстяные носки.

Владимир Станулевич Сарафан с лямками — самая распространенная до первой половины XX века женская повседневная одежда. Экспозиция Мезенского краеведческого музея

Одним из принципов ношения промыслового комплекта одежды была ее многослойность. Надевали две пары рукавиц: внутрь связанные на спицах шерстяные «исподки», «поверх» — из меха, сукна — «вачаги», «калючницы», из кожи — «верхоньки». В самые сильные морозы использовали рукавицы из собачьего меха или овчины. Поверх «бахил» надевали «тобуры» — короткие меховые туфли без каблука. Второй принцип в поморской одежде — комбинирование материалов — для повышения эффективности по принципу «цена/качество». Например, женщины и мужчины носили комбинированные сапоги с кожаным низом и суконной голяшкой. Третий принцип — защита дорогой одежды более дешевой снаружи. Поверх «малицы» — длинной меховой рубахи с капюшоном мехом вовнутрь для ее сохранности надевали суконную рубаху из хлопчатобумажной ткани. В самые сильные морозы поверх малицы носили «совик» — меховую рубаху мехом наружу.

Комплект повседневной зимней одежды. На Русском Севере мужская и женская одежда зима/осень по покрою почти не различалась. В поморских селениях западнее Архангельска повседневной одеждой мужчин и женщин были кафтаны, восточнее — у мужчин куртки — «дачи», «бастрюки», «финки», у женщин те же кафтаны. На голове мужчины носили шапки из овчины, собачьего или оленьего меха, пыжиковые с длинными ушами — «оплеухи», заимствованные у ненцев. Женщины носили меховые «треухи». Меховые шубы в Поморье были распространены меньше, чем в остальных районах Севера. Вместо них носились женские и мужские зимние пальто на вате, и женские полупальто. Женщины обшивали полупальто черным сукном или бархатом, нашивали серебряные пуговицы. В праздники носили парчовые полушубки на лямках.

Владимир Станулевич Промысловый комплект одежды помора. Конец XIX — начало ХХ века. Экспозиция Мезенского краеведческого музея

Комплект весна/лето. Более различалась мужская и женская одежда весенне-летнего сезона. Мужчины носили суконную рубаху и штаны с полотняными подштанниками. Молодые люди заправляли рубаху в штаны, старшее поколение носило рубахи навыпуск, подвязав их пояском или шнурком. В будни мужчины носили пиджак, вязаную рубаху, суконную куртку. На голову надевали картузы с козырьком. Женщины носили рубахи с пышными рукавами. Верхнюю их часть шили из кисеи, нижнюю — из полотна. В начале ХХ века под сарафан стали надевать короткие рубахи — «рукава», «полсорочки», «вороток», «нагрудник». Праздничные рубахи расшивали кружевами или вышивкой. Поверх рубахи надевался сарафан, будничный — из полотна, праздничный — из бархата и шерстяных тканей. Сарафаны по крою все были косоклинные, в начале ХХ века их стали вытеснять сарафаны прямого кроя. Одинаково скроенные сарафаны сильно различались по тканям и расцветкам. Будничные шили из ситца, сатина, бумазеи, хлопчатобумажной ткани. На праздничные шел штоф, тафта, муар, атлас. Зажиточные поморки носили бархатные и парчовые сарафаны. У каждой женщины и девушки сарафанов было как минимум несколько. Их положено было трижды переодевать в праздники. Утром надевали самый нарядные и дорогие, днем — тканые, вечером — ситцевые или сатиновые.

Головной убор показывал социальный статус женщины и место ее проживания. У девушек на головных уборах всегда была открыта макушка, у женщин — закрыта. Дорогие головные уборы женщины носили сразу после замужества до рождения первенца. В самых скромных ходили старухи. Еще в начале ХХ века девушки надевали старые, передаваемые из поколения в поколение, высокие кокошники с круглым верхом. Верх убора делали жестким, а низ — «очелье» — как повязку. Весь кокошник был расшит золотыми и серебряными нитями, украшали его жемчугом и бисером. Но кокошники уже в XIX веке считались устаревшими, вместо них носили повязки вокруг головы, в виде полосы ткани высотой от 6 до 19 сантиметров на жесткой основе, расшитые речным жемчугом, стеклярусом и бисером. Самым распространенным повседневным женским головным убором был повойник — твердый круг с мягким околышем. Как и кокошники, праздничные повойники расшивались и оформлялись.

Владимир Станулевич Долгари — высокие сапоги для промысла. Экспозиция Мезенского краеведческого музея

Ткани. Ткачество в поморских селениях не носило товарного характера, ткали только для себя. Большую часть тканей делали из покупных шерстяных и хлопчатобумажных нитей, с использованием шерстяной нити домашнего производства. Из льна и конопли ткали повседневные ткани — «портно», из переплетенных в клетку или полоску тканей делались «пестряди». Шерстяные нити ткачихи перемешивали с льняными и конопляными. Особо искусно ткали пояса — с узором, украшенные гарусом. Красили ткани покупными анилиновыми красками или местными натуральными. Красителями делали кору ольхи, дающую коричневый и оранжевый оттенки, или корень подмаренника — окрашивающий ткань в неяркие красный, розовый, желтый цвета. Яркие цвета давали анилиновые краски, предпочтительно синего и красного цветов.

Из неокрашенной, серой, красной или синей шерсти вязали носки, шарфы, пояса, рукавицы, мужские рубашки. Отдельные места вязаных вещей украшались геометрическими или антропоморфными узорами. Узоры помещали на внешнюю сторону варежек, на голени на чулках.

Повседневную женскую и праздничную одежду мужчин и женщин вышивали сюжетными сценами, реже — геометрическими узорами. Частым рисунком были женские фигуры, всадники, деревья в вариациях — женщина и дерево, всадники на сросшихся лошадях, женщина с птицей. Широко использовалась вышивка крестом. Узоры копировали из старых вышивок, из газет, журналов и специальных альбомов. До начала ХХ века женские головные уборы вышивались золотым и серебряным шитьем с растительным орнаментом, известным в Поморье с XVII века. С XV века из речного жемчуга, добываемого в речках Солзе и Верховке, низали бусы, жемчужные нити для головных уборов. К концу XIX века жемчуг стал в реках пропадать, его заменил бисер.

Владимир Станулевич В начале ХХ века городская выходная одежда проникла во все поморские селения. Экспозиция Мезенского краеведческого музея

Поморскую молодежь влекла городская жизнь. В начале ХХ века ее мода вместе с выходной одеждой проникла в самые отдаленные поморские селения. Женщины стали носить высокие кожаные ботинки на шнуровке, на каблуке — «полсапожки», «ботинки», «башмаки». Мужчины — покупные сапоги, а в праздничные дни — ботинки с калошами. У мужчин появились рубашки городского покроя, костюмы-тройки, шляпы, фабричная обувь, у женщин — платья и костюмы.

Первыми модниками были не женщины, а поморские молодые люди. Женщины дольше мужчин сохраняли традиционный поморский костюмный комплекс с сарафаном и кокошником. Самыми консервативными в одежде были старухи, донашивающие старую одежду.

При подготовке статьи использовались материалы Мезенского краеведческого музея и каталог «Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника». Архангельск. 2000.