Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13−19 мая 2019 года стали: папа Франциск призвал беречь еду; обещали помочь Нотр-Даму многие — обещания не выполнены; визит понтифика в Румынию обозначит проблему венгров Трансильвании; американский кардинал о благодетели патриотизма; президент Сирии просит армян вернуться домой; русскому храму в Вене — 120 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выбрасывать еду — все равно что выбрасывать людей. Об этом папа Римский Франциск заявил представителям и волонтерам Европейской федерации продовольственных банков (FEBA), собравшимся в Риме по случаю тридцатилетия со дня основания Итальянского банка продовольствия, передает Vatican News (Ватикан). Поздравив гостей с юбилеем, понтифик поблагодарил их за конкретную помощь нуждающимся и голодным: «Вы помогаете не словами, а делами, потому что боретесь с пищевыми отходами, спасая то, что могло быть потеряно». И это сродни деревьям, которые очищают грязный воздух и дают кислород. Борьба с таким ужасным бедствием, как голод, отметил папа, означает также борьбу с расточительством — проявлением равнодушия к нуждающимся. В Евангелии говорится, что Христос, раздав хлеб толпе, попросил собрать остатки, чтобы ничего не пропало (Ин 6,12). Нужно собирать, чтобы потом раздавать, а не производить, чтобы затем все пропало. Тратить впустую блага — скверная привычка, которая может проникнуть повсюду, даже в дела милосердия. Порой самые великодушные и прекрасные побуждения сводятся к нулю из-за бюрократии, чрезмерных расходов или неэффективных форм помощи, отметил Франциск. Он подчеркнул, что современный мир остро нуждается в экономике с человеческим лицом и душой, внимательной к тем, кто лишен работы, достоинства и надежды. Нужно поощрять модели роста, основанные на социальной справедливости, достоинстве личности, на семье и будущем молодежи, а также на бережном отношении к окружающей среде.

Парижская архиепархия обнародовала отчет о полученных пожертвованиях на восстановление собора Нотр-Дам после пожара. Из отчета следует, что большая часть обещанной щедрой помощи, в том числе от известных меценатов, пока не поступила. В тексте сообщения говорится, что в настоящее время собрано 13,5 миллионов евро. Всего деньги в фонд восстановления собора передали 43 тысячи человек, среди них как французы, так и иностранцы. Семь тысяч благотворителей — граждане США. От основных благотворителей пока поступило 4 миллиона. В сообщении архиепископа отмечается, что готовность пожертвовать 300 миллионов евро выразили Франсуа-Анри Пино, Бернар Арно и его семья, а также группа LVMH («Луи Виттон»). СМИ всего мира сообщили об этих пожертвованиях как о состоявшихся уже 16 апреля, на следующий день после пожара. Помимо реставрации, программа работ предусматривает восстановление алтаря и литургической утвари, неотложную помощь для Высшей школы священной музыки, новый вход для посетителей сокровищницы собора, ремонт поврежденных экранов для телевизионной трансляции и оборудования телеканала КТО.

(сс) Martie Swart Витраж в Соборе Парижской Богоматери

Апостольский визит папы Франциска в Румынию (31 мая — 1 июня) привлечет внимание к венграм Трансильвании, считает Crux (Денвер, США). Понтифик побывает в Сумулеу-Чук, единственной в стране крупной богородичной святыне и важном месте паломничества венгерских католиков. По словам отца Золтана Ола, который будет обслуживать папский визит, он сам бывал там восемь раз, проезжая каждый раз более 140 миль со студентами на велосипеде. По его словам, такого рода паломничество — это «в основном событие для венгров», которое служит «символом венгерского присутствия в Трансильвании и, так или иначе, католическим и венгерским символом сопротивления». Ожидается, что на мессе во время пребывания папы будет присутствовать президент Венгрии Янош Адер, католик по вероисповеданию. «Сумулеу-Чук стало знаковым местом и символом венгерского национального единства», — поясняет 50-летний отец трех детей Жолт Силадьи из Оради, католик и политик, член Народной венгерской партии Трансильвании. По его словам, отношения между венгерскими и румынскими католиками хорошие, но «государство не беспристрастно» и «когда дело доходит до религиозных общин, то благоволит Православной церкви». Главным вопросом является, отмечает Силадьи, промедление румынских властей вернуть собственность Католической церкви. Что касается непосредственно прибытия папы Франциска в Сумулеу-Чук, то для Силадьи это «паломничество». Однако венгерский политолог Аттила Демко, католик, считает, что празднование есть «больше национальным, чем религиозным событием». По словам Демко, на фоне празднования в 2018 году окончания Первой мировой войны, которая привела к изменению европейской политической карты в соответствии с Трианонским договором 1920 года, определившим границы современной Венгрии, организаторы должны ожидать демонстраций «венгерской гордости».

Венгрия — страна, скорее, европейская, чем западная, утверждает La Croix (Париж, Франция). Расположенная в самом сердце континента Венгрия связана с Европой культурно и религиозно, что не мешает ей быть глубоко разделенной между Востоком и Западом. Некоторые европейские страны были созданы кельтами, другие — славянами, третьи — римлянами. Венгрия знакома со всеми ними и всех объединила, прежде чем принять католичество. Но ее язык — исключение, он не имеет индоевропейского происхождения. В остальном, говорит историк и специалист по Центральной Европе Катарина Орель, Венгрия является такой же наследницей иудео-христианства, как и греко-римская культура. Она теряла свой суверенитет несколько раз. Захваченная в XVI веке Османской империей, переданная под опеку Габсбургов в середине XIX века Венгрия потеряла 70% своей территории и 30% своего населения в результате Трианонского договора. Венгерское общество все еще беременно этой травмой, отсюда ряд ее комплексов, например, антимигрантская фобия. В 2000-х годах Венгрия вступила в Европейский союз. Ожидаемый выбор, учитывая ее историю и очень тесные экономические связи с Германией. Однако приход к власти Виктора Орбана в 2010 году открыл новую главу, более бурную: венгерский премьер, которого критикует Брюссель за его «авторитарные эксцессы», открыто разыгрывает карту сближения с Москвой. Как будто страна в принципе отказалась выбирать между Востоком и Западом.

Kremlin.ru Виктор Орбан и Владимир Путин

Американский кардинал Рэймонд Берк высказался о патриотизме, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). По его мнению, патриотизм — это форма благочестия, а не национализм. Берк отмечает, что отношения с родиной «требуют практики той части благочестия, которая называется патриотизмом». В наше время происходят серьезные изменения. Некоторые люди и силы работают на мировое глобальное правительство, а именно — ради ликвидации национальных правительств, чтобы все человечество находилось под контролем единой власти. Для них преданность собственной стране стала злом. Эту преданность часто называют национализмом, якобы предполагающим «недобросовестную национальную идентичность». В то время как есть естественная идентичность с определенной страной и ее культурой. Католические институты ставят вопрос: является ли патриотизм грехом? Для Берка же патриотизм является частью благочестия, «заповедью естественного закона». Кардинал отмечает, что в наше время многие правительства не могут или отказываются признать, что их власть исходит от Бога и, следовательно, они производят законы, которые прямо и серьезно нарушают моральные нормы (например, в отношении уважения, присущего каждой человеческой жизни). Таким образом, практика добродетели патриотизма сталкивается с серьезной проблемой: как совместить уважение к родине и правительству с отказом от исполнения несправедливых законов. Здесь важно засвидетельствовать то, что многие верующие и их семьи «героически живут бескомпромиссной верой в полностью секуляризированных культурах».

Сирийский президент Башар Асад обратился к армянам, которые покинули страну в годы конфликта, найдя убежище в Ливане, Армении или других странах Ближнего Востока и Запада, с призывом вернуться в Сирию и восстановить разрушенные дома, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Об этом он говорил на встрече с киликийским католикосом Арамом в Дамаске. Асад высоко оценил «патриотический дух» сирийских армян, которых он назвал «образцовыми гражданами». Президент прославил их вклад в защиту национального единства перед лицом попытки расчленить страну со стороны «террористического варварства», сравнив жестокость последнего с жестокостью массовых убийств, совершенных более века назад османами против армянского народа. Католикос, в свою очередь, напомнил, что Сирия является убежищем для армян, которые в эти трагические времена спасаются от расправ на территории современной Турции. Арам также поблагодарил Асада за его вклад в восстановление армянского собора Сорока мучеников Севастийских в Алеппо, разрушенного во время войны.

(сс) Ashnag Армяне в Дейр-эз-Зоре, в 94-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи

Русской православной церкви Святителя Николая в Вене исполнилось 120 лет. Об этом храме пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). По этому поводу будет представлена специальная почтовая марка с изображением собора, которую разработала Кирстен Любах. Храм также откроет двери своего музея перед посетителями, показав многочисленные иконы, материалы об истории церкви и выставку марок. Кстати, в сентябре 2013 года уже была выпущена специальная марка, посвященная храму святителя Николая в честь 120-летия закладки первого камня, она стала первой австрийской специальной маркой по мотивам восточной церкви. Русский православный собор был построен в 1893—1899 годах по проекту архитектора Григория Котова, заказанному императором Александром III. Из-за политических обстоятельств с 1914 года храм был закрыт на много лет и только в 1946 году открыт вновь.

AsiaNews (Рим, Италия) рассказывает о конфликте между почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом и главой ПЦУ митрополитом Епифанием, «его бывшим секретарем и преемником у руля «национальной» православной Церкви». Действия Филарета создают много путаницы среди верующих, где значительная часть духовенства все еще симпатизирует почетному патриарху, в то время как некоторые группы мирян уже выразили протесты против вмешательства «старого советского иерарха». Кто-то даже выдвигает гипотезу об отзыве томоса в случае радикализации внутреннего раскола новой Церкви. Митрополит Епифаний не комментирует критику и угрозы со стороны своего бывшего наставника, превратившегося в оппонента, однако некоторые его высказывания вызвали дальнейшие дискуссии. Епифаний рассуждает о «союзе» с Украинской греко-католической церковью, ее возглавляет архиепископ Святослав Шевчук, с которым митрополит обнаружил много общего. Как говорит глава ПЦУ, «с греко-католиками мы осуществляем много важных проектов, вместе участвуем во многих акциях». И, видимо, уже идет обсуждение возможного объединения.

По словам архиепископа Шевчука, для украинских греко-католиков самым сложным и самым серьезным вопросом сейчас является построение патриархата, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Об этом глава УГКЦ говорил в Филадельфии. В настоящее время Шевчук работает над восстановлением Патриаршего фонда, который должен стать основой для создания патриархата Украинской греко-католической церкви. По его словам, «важно, чтобы все были вовлечены в создание патриархальных структур, потому что без этого невозможно полностью выполнить волю патриарха Иосифа Слипого». Шевчук отметил, что этот патриарх ставил три задачи. Первой — становление интеллектуального центра, в частности, Украинского католического университета имени святого папы Климента в Риме. Второе — воссоздание ученого монашества. Третье — борьба за патриархат. Шевчук также напомнил об усилиях своего предшественника, кардинала Любомира Гузара, предпринятые для строительства патриархата. Глава униатов обратил внимание и на текущие вызовы, стоящие перед Украиной, подчеркнув желательность «построения патриархата и в то же время протягивания руки нашим православным братьям во имя единства».

Иван Шилов ИА REGNUM Архиепископ Святослав Шевчук и папа Римский Франциск

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».