Изменения погоды и климата сейчас стали интересовать всех. Наука для предвидения дальнейшего поведения атмосферы нуждается в знании закономерностей низкочастотных колебаний прихода энергии к Земле при изменениях интенсивности космического излучения. Установлено (cм. статьи Алексея Ретеюма на сайте ИА REGNUM ), что время Солнечной системы строго упорядочено: это восьмеричная иерархия хрон с нижней ступенью в виде 22-летних циклов, образующих при 8-кратном их повторении 179-летние циклы, которые, в свою очередь, составляют 1430-летние цикл — один из восьми элементов 11 440-летнего цикла, входящего в циклы Миланковича длительностью в 91,5 тыс. лет, чья плейстоценовая серия началась 734 тысячи лет назад (с эпохи материкового оледенения) и т. д. Ряд предыдущих многолетних и многовековых циклов (включая голоцен), согласно астрономическим расчетам, закончился в апреле 1990 года.

Пустыня Наска

Очевидно, природные процессы в ближайшей перспективе будут отличаться повышенной нестационарностью, в связи с чем на передний план в науках о Земле выдвигаются исследования пограничных обстановок недавнего (с позиций палеогеографии) прошлого, характерных для десятилетий

около 3730 года до н.э. (1990 г. — 1430×4 лет), когда началась климатическая стадия Суббореала;

2300 г. до н.э. (1990 г. — 1430×3 лет);

870 г. до н.э. (1990 г. — 1430×2 лет) наступление климатической стадии Субатлантик и

559 г. н.э. (1990 г. — 1430 лет).

Наибольший интерес представляет последний рубеж, который приходится на относительно хорошо изученную эпоху.

Собранные сведения указывают на катастрофические явления того времени. В их числе первая в истории человечества пандемия чумы, унесшая более 100 млн жизней. Особое внимание обращает на себя факт исчезновения цивилизации Наска. Ценность данного примера определяется тем, что анализ условий существования этой социальной общности, которая сформировалась на побережье Тихого океана около Анд на территории современного Перу в сфере влияния течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья с их крайне неустойчивым режимом, может пролить свет на долговременную периодичность в глобальной геосистеме.

По имеющейся информации, цивилизация Наска, о высочайшем уровне развития которой свидетельствуют не только знаменитые геоглифы (Рис. 1),

Рис. 1. Паук в долине Наска

но также подземные гидротехнические сооружения, действующие до сих пор (Рис. 2),

Рис. 2. Подземный водопровод Наска

художественная керамика (рис. 3)

Рис. 3. Полихромная керамика Наска

и ткани с недостижимой для других культур плотностью нитей и количеством красок (рис. 4),

Рис. 4. Образец ткани Наска

после столетий процветания погибла в VI в. при каких-то стихийных бедствиях. Согласно последней версии (активно распространяемой в печати), их причиной послужила сплошная вырубка лесов на питающих поля водосборах, следы которой обнаруживаются по спектрам пыльцы растений.

Приуроченность времени катастрофы к годам перехода 179-летнего и 1430-летнего циклов заставляют сомневаться в полной адекватности трактовки событий древности Южной Америки авторами гипотезы саморазрушения. Кроме того, остается непонятным, почему при использовании традиционной технологии и стабильной численности населения вдруг понадобилось вырубать большие площади леса.

Рассмотрим, прежде всего, общий энергетический фон планеты. Как показывают величины полного солнечного излучения, восстановленные по изотопу бериллия (Be), в VI—VII веках происходило уникальное падение активности нашей звезды (Рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение полного излучения Солнца у временной границы 1430-летних циклов. Источник: по данным A. I. Shapiro et al, 2011

Снижение сумм солнечной радиации не могло не отразится — прямо и опосредовано — на биосфере планеты. Индикатором ее отклика может служить сокращение годичного прироста долгоживущих сосен из местообитания в Калифорнии, причем сам момент смены циклов около 559 года был отмечен сильным возмущением среды (Рис. 6).

Рис. 6. Прирост остистых сосен в местообитании White Mountains (Калифорния, США). Источник: по данным C.W.Ferguson, E.Schulman, H.C.Fritts (The International Tree-Ring Data Bank)

Синхронные изменения климата в районах предгорий Анд и Североамериканских Кордильер, расположенных на двух континентах, в 5 тыс. км друг от друга, говорят о вероятной роли мощных морских течений. Такое предположение вытекает также и при обращении к дендрохронологии из Аргентины (характеризующей обстановку на расстоянии свыше 3 тыс. км от места интересующих нас событий), которая фиксирует смену условий обитания после 559 г. (Рис. 7).

Рис. 7. Прирост патагонского кипариса в местообитании Puero Café (Аргентина). Источник: по данным R.Villalba (The International Tree-Ring Data Bank)

Климатообразующее действие течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья на переломном этапе истории подтверждают материалы океанологической реконструкции: во второй половине VI века индекс Эль-Ниньо // Ла-Нинья приобретает положительные значения, и амплитуда его колебаний резко снижается (Рис. 8). Следствиями доминирования Эль-Ниньо, судя по современным сводкам, стали мощные ливни и вызванная ими эрозия почвы.

Рис. 8. Изменения реконструированного индекса Nino-3 у временной границы 1430-летних циклов. Источник: расчет по данным M.E Mann. et al., 2009

Вывод о климатической и океанологической значимости границы больших солнечных циклов подтверждают результаты обработки длинного ряда с меньшим осреднением (Рис. 9).

Рис. 9. Изменения реконструированного индекса Nino-3 у временной границы 179-летних циклов в VI-XIX вв. Источник: Ibid

Таким образом, есть основания думать, что гибель цивилизации Наска была одним из эффектов перехода от одного многовекового солнечного цикла к другому, который, возможно, достиг катастрофических масштабов из-за обезлесения речных бассейнов.

Рассмотренный пример сигнализирует о том, что наблюдаемые ныне серьезные перемены в биосфере подобны тому, что происходило на Земле около 1400 лет назад, и они в большей или меньшей мере порождены движением Солнечной системы.