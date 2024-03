Не скрою, что после празднования 9 мая 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 29-летия освобождения Шуши и создания Армии Обороны Нагорно-Карабахской Республики трудно было настроиться на написание статьи, в которой вынужден обратить внимание уважаемых читателей на очередное проявление неадекватности действий «народного премьера», наполненных слепой ненавистью к политическим оппонентам. Причем даже в эти дорогие всему армянскому народу светлые праздничные дни. Итак, 7 мая т. г. действующий президент Арцахской Республики Бако Саакян и второй президент Нагорно-Карабахской Республики Аркадий Гукасян направили письмо в адрес генпрокурора Армении Артура Давтяна. В письме, в частности, было отмечено:

«Как известно, каждый год 9 мая в Арцахе торжественно отмечается праздник Победы (имеется в виду в Великой Отечественной войне — А.Г.), день АО НКР (Армии Освобождения Нагорно-Карабахской Республики — А.Г.) и освобождения Шуши. Согласно традиции, в числе гостей празднеств, проводимых в Степанакерте и Шуше, бывают также все бывшие руководители Арцаха, люди, внесшие свой вклад в карабахскую войну, стоящие у истоков создания нашего государства и армии, участники освобождения Шуши, те, кто способствовал этой победе. С учетом того, что первый президент Арцаха Роберт Кочарян арестован, просим накануне 9 мая принять соответствующее решение по изменению меры пресечения в его отношении. Мы готовы выступить с любой необходимой публичной гарантией по части его освобождения из изолятора и пребывания на свободе в течение всего периода предстоящего судебного процесса. Надеемся, что Вашим решением будет предоставлена возможность для того, чтобы все три руководителя Карабаха участвовали в торжествах по случаю празднования 9 мая в Степанакерте и Шуше, что, несомненно, послужит сигналом солидарности и единства не только для нашего общества, но и всего мира и противника».

В ответ на это обращение президентов Арцаха Генпрокуратура Армении выступила с разъяснением, в котором было отмечено:

«…Согласно 151-й статье Уголовного кодекса Армении, мера пресечения может быть изменена органом, осуществляющим уголовное производство. Поскольку это уголовное дело находится в суде общей юрисдикции, Генпрокуратура не является органом, осуществляющим уголовное производство, следовательно обсуждение заявления, направленного со стороны президентов генпрокурору, не входит в компетенцию Генпрокуратуры».

Более чем уверен, что Бако Саакян и Аркадий Гукасян поступили весьма дальновидно, обратившись не к премьер-министру РА, а в Генеральную прокуратуру. Ведь в случае отказа со стороны Н. Пашиняна решить положительно вопрос, поднятый ими в ходатайстве, мы стали бы свидетелями крайне нежелательного развития событий, а именно: с фактом, когда официальный Ереван своими действиями фактически не желает подавать «сигнал солидарности и единства не только для нашего общества, но и всего мира и противника». Уже не приходится говорить о том, что для властей предержащих Армении, то бишь «народного премьер-министра», не имеет никакой цены принимаемое президентами Арцаха обязательство: «Мы готовы выступить с любой необходимой публичной гарантией по части его освобождения из изолятора и пребывания на свободе в течение всего периода предстоящего судебного процесса». Обратите внимание, уважаемый читатель, что здесь даже намека нет на какое-либо вмешательство в предстоящий судебный процесс и принятие по итогам соответствующего решения суда по данному делу.

Что же, казалось, что на этом можно было бы остановиться, особенно с учетом того, что власти Арцаха сохранили достойное сынов этого гордого края молчание. Ан нет, не тут-то было. Уже на следующий же день, 8 мая т. г. Н. Пашинян возвратился к этой теме в ходе пресс-конференции и, в частности, заявил:

«Я считаю, что юрисконсульты президента Арцаха должны давать ему правильные советы. Дело было направлено в суд, оно вне компетенции Генпрокуратуры. Даже при большом желании генпрокурора он не сможет решить этот вопрос, — далее он продолжил — Герой Арцаха Манвел Григорян также находится в тюрьме. Почему в своем обращении они не упомянули его? Они присвоили звание Героя Арцаха Манвелу Григоряну. Почему же они не обратились относительно него? Если кому-то кажется, что вменяемое Григоряну в вину преступление более тяжкое, чем предъявленные Кочаряну обвинения, то он ошибается».

Когда слышишь такое из уст «народного премьер-министра», невольно на память приходят видеоматериалы, по нескольку раз тиражируемые почти по всем телеканалам Армении, в которых грубо нарушался основополагающий принцип гражданского права — презумпция невиновности в отношении Героя Арцаха Манвела Григоряна, когда, по сути, через эфир предопределялся и направлялся ход следствия. Надо полагать, что уже в ходе следствия многие из инкриминируемых обвинений в адрес М. Григоряна были переквалифицированы, и в итоге вменяемые ему преступления стали «менее тяжкими», чем те, которые предъявлены Р. Кочаряну. То, что первый президент Нагорно-Карабахской Республики, второй президент Республики Армения Роберт Седракович Кочарян в конечном итоге будет признан политическим заключенным и полностью оправдан, думается, что сомневаться не приходится, в том числе и самому «народному премьеру». Однако это тема другого анализа. Сейчас же хотелось привести выдержку из моей статьи «Арташес Гегамян: Кочарян мне не друг, но истина дороже», опубликованной 2 августа 2018 года российским ИА REGNUM :

«Завершая статью, хотелось бы вкратце обобщить ее суть… Роберт Кочарян мне не друг, повторюсь, не друг, но истина дороже. А истина в том, что намерение устроить судилище над Кочаряном, при этом искусственно, за уши притягивая и вовлекая в этот процесс Россию, — это очередной шаг к разрыву стратегических союзнических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Иными словами — это первый шаг на пути к потере армянской государственности. И это не есть преувеличение. Это — правда».

Чтобы уважаемый читатель не подумал, что я занимаюсь популяризацией ранее написанных мной статей, приведу выдержку уже из другой статьи, вышедшей под заглавием «За «ползучим мятежом» в Карабахе вырисовывается Кремль», опубликованной 10 мая 2019 г. в 22:23 небезызвестным автором Minval. az госпожой Нурани, она же Касимова Тофигаханум Фазил кызы. В ней Тофигаханум, в частности, проявляет исключительную сердобольность и беспокойство в отношении «народного премьер-министра» Армении, приводя в своей статье выдержку из его записи в Facebook: «В прессе часто пишут о том, что некоторые пытаются превратить Карабах в очаг контрреволюции, народ «Арцаха» превратит его в очаг революции». Далее Тофигаханум с сожалением отмечает:

«Только вряд ли угрозы возымеют ожидаемый эффект: «неповиновение» карабахцы демонстрировали прямо во время его визита (имеется в виду визит Н. Пашиняна — А.Г.) в оккупированный Карабах. Не говоря о том, что «силовой сценарий» в Карабахе со стороны Еревана — это для Азербайджана еще одно основание для вмешательства и для военной «зачистки» собственных оккупированных земель… А ситуация в Армении изрядно напоминает осень 1997 — весну 1998 года, «ползучий переворот», закончившийся отставкой второго президента Армении Левона Тер-Петросяна. Левон Акопович, напомним, открыто призвал к компромиссу с Азербайджаном, за что и поплатился. И самое главное, по меньшей мере не исключено, что «Карабахский мятеж» не только и не столько некоторые фигуры в Ереване — за ним явно вырисовывается Кремль (как говорится, приехали — А.Г.). В самой короткой перспективе угроза такого мятежа свяжет руки Пашиняну на переговорах, которые идут под американской модерацией. Но и отставка «народного премьера» вполне укладывается в планы Москвы. Да, сегодня Никол Пашинян вполне управляем, он не пытается перечить московскому начальству, но доверяет ему все же не до конца (поразительная осведомленность сердобольной Тофигаханум об отношении «московского начальства» к Н. Пашиняну — А.Г.). Словом, «клубок» продолжает запутываться. Сегодня по понятным причинам остается только гадать, чем закончится этот «ползучий мятеж» в Карабахе с явным иностранным, точнее, российским участием, устоит ли Пашинян…»

Я специально столь подробно изложил позицию азербайджанских властей, да-да, я не оговорился, азербайджанских властей, которым полностью подконтролен и рупором которых является интернет-портал Minval. az, чтобы уважаемый читатель поразмыслил над тем, почему Никол Пашинян и Ко искусственно нагнетают отношения с руководством Арцахской Республики, к вящему удовольствию апшеронских массмедиа. Или взять другой пример. Речь, на мой взгляд, о крайне некорректных высказываниях пресс-секретаря премьер-министра Армении, который прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности Арцахской Республики, Героя Арцаха Виталия Баласаняна. Напомним читателям, что Герой Арцаха Виталий Баласанян с присущей боевому генералу прямотой на днях заявил о том, что власти Армении должны были проявить уважение к призыву действующего и бывшего президентов Арцаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна и изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна. В «назидание» Виталию Баласаняну пресс-секретарь «народного премьера» заявил: «Странно слышать из уст высокопоставленного арцахского чиновника подобный комментарий. Чиновник его ранга, думаю, должен сохранять соответствующую сдержанность». Вызывает беспокойство, что эти благоглупости относительно высказываний «высокопоставленного арцахского чиновника» отражают отношение самого Н. Пашиняна к действующим руководителям Арцахской Республики. Он не делает разницы между Героем Арцаха Виталием Баласаняном (уже не приходится говорить об отношении к второму и третьему президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, которых Н. Пашинян обхамил 8 мая т.г. во время своей пресс-конференции) и чиновниками из своего окружения. Взять хотя бы того же самого Давида Санасаряна, начальника Государственной контрольной службы, отстраненного от должности по подозрению в коррупции. Чтобы мое сравнение не показалось грубым, напомним читателям, что главной заслугой Давида Санасаряна было перекрытие улиц г. Еревана во время несанкционированных митингов накануне государственного переворота в Армении (апрель — май 2019 года), а также забрасывание яйцами здания посольства Российской Федерации в Республике Армения, сопровождаемое постоянным выкрикиванием лозунгов с требованием вывода из Армении 102-й российской военной базы. Именно о Д. Санасаряне «народный премьер» в ходе все той же пресс-конференции изрек: «В случае с Давидом Санасаряном я говорю, что сожалею, что люди воспринимают проблему в «братской» логике. Он мой друг, но мой друг не может быть выше закона, то и друг кого-либо еще не может быть выше закона». Почему-то никто из журналистской братии не задался на пресс-конференции вопросом: а с какой это стати русофоб и мастер по забрасыванию яиц премьер-министром армянского государства воспринимается выше, чем Герои Арцаха, символы победы в Арцахской национально-освободительной войне 1992−1994 годов, коими, бесспорно, являются Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Виталий Баласанян, Манвел Григорян, которые в суровые годы войны более двух лет ежечасно смотрели смерти в лицо, более того, не вывозили свои семьи из обстреливаемого с Шушинской высоты Степанакерта, вселяя тем самым уверенность в жителей Степанакерта в близкой победе, и которые в настоящее время стали мишенью критики, стали ровней Давиду Санасаряну. Что же касается генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, то он также ковал победу со своей самоотверженной супругой Назик Амирян на поле боя в Арцахе. Не хотелось, чтобы у читателей сложилось неверное впечатление о том, что героизмом, проявленным ими в годы Арцахской национально-освободительной войны, я пытаюсь нивелировать якобы совершенные ими же нарушения закона. Нет, уважаемый читатель, на то есть суд, который еще не вынес какого-либо обвинительного приговора, а стало быть, высокопарные «обличительные» речи «народного премьера» могут квалифицироваться в лучшем случае как прямое указание следственным органам о том, в каком направлении проводить следствие, а заодно в качестве подсказки Генпрокуратуре и судебным органам, какой судебный приговор будет воспринят властями как действо в нужном направлении. Другая оценка подобных комментариев Н. Пашиняна может квалифицироваться не иначе как клевета. Но это также тема другого анализа.

Чтобы не сложилось мнение, что я без особой надобности столь подробно излагаю недавние высказывания «народного премьера», замечу, что причина вполне конкретна: они таят в себе угрозу национальной безопасности Армении и Арцаха. Увы, это не есть преувеличение. Судите сами, 11 мая т. г. в 23:58 (обратите внимание на час опубликования, уж было невтерпеж и надо было часом ранее опубликовать этот материал) электронный портал МОСКВА-БАКУ.RU поместил на своем сайте статью под заглавием «Российский эксперт: Пашинян пока боится делать новые антироссийские шаги», в которой, в частности, отмечается:

«Армянская печать сделала вывод о том, что Пашиняну так и не удалось полностью подчинить себе Степанакерт. Для Пашиняна Карабах остается чем-то вроде Вандеи, «плацдарма контрреволюции». О том, может ли Ереван подавить наконец сопротивление карабахского клана, в интервью порталу «Москва-Баку» рассуждает директор Института политических исследований России Сергей Марков (удивительная заинтересованность Апшеронского интернет-портала в «подавлении наконец сопротивления карабахского клана» — А.Г.). Вопрос: «Сергей Александрович, на этой неделе исполнился год с момента прихода Пашиняна к власти. Почему за год ему так и не удалось ослабить, раздробить карабахский клан (может сложиться впечатление, что Н. Пашиняна именно с этой миссией и привели к власти, беда-то какая, пока не получается — А.Г.)? Лидеры сепаратистского режима не боятся открыто роптать по поводу того, что их лидера Кочаряна не отпустили на праздник хотя бы на одни сутки». — Ответ Сергея Маркова: «Очевидно, что Карабахский клан сохранил единство, сохранил влияние в Армении, он остается политическим сердцем Республиканской партии. Для представителей клана очень важно держаться вместе, ведь поодиночке Никол Пашинян их раздавит (опять-таки поражает уверенность политолога в предопределенности и однозначности действий «народного премьера» в отношении действующих и бывших руководителей Арцахской Республики — А.Г.)».

Вопрос:

«Ереванская пресса уже написала, что Карабах (Арцах) остался «очагом контрреволюции». В ответ Пашинян написал в своем Facebook: «Если кто-то попробует превратить Арцах в очаг контрреволюции, то народ Арцаха превратит его в очаг революции». Можно ли сказать, что Пашинян угрожает повторить в Степанакерте прошлогодний сценарий?» — С. Марков: «Да, причем более жесткий сценарий. Год назад в Армении революция произошла, хотя и при поддержке США и Евросоюза, но, тем не менее все же произошла во многом самостоятельно (судя по тональности С. Маркова, он рад революции, а на самом деле государственному перевороту, разве что его несколько разочаровывает, что инициировали переворот США и Евросоюз)».

Видимо, С. Марков находится в переписке с Николом Воваевичем, ибо уверовал в байку о том, что «революция во многом произошла самостоятельно», либо он под впечатлением статьи, опубликованной 13 мая т. г. в Minval. az под заглавием «Пашинян: «Мы потратили на революцию в Армении $200 тысяч» (заметим, что в статье нашли место отрывки из интервью Н. Пашиняна РБК — А.Г.). А сотни миллионов долларов, которые вот уже целое десятилетие на регулярной основе направлялись на поддержание «движителей революции» в виде соросовских и прочих грантов, так это не в счет. Далее с Марков, отрабатывая, скажем так, моральное, по азербайджанским критериям, вознаграждение, продолжает:

«Если революционные события и произойдут в Степанакерте (Ханкенди), то они будут инспирированы из Еревана. Ереван по-прежнему считает Карабах частью Армении в широком смысле, он продолжает полностью контролировать и бюджет, и вооруженные силы Карабаха. Как известно, это вооруженные силы Армении захватили Карабах, а вовсе не сами карабахцы (насколько надо быть ангажированным со стороны апшеронских взяткодателей, чтобы тиражировать подобную гнусную ложь, оскорбляющую сокровенные чувства, память родных и близких более двадцати пяти тысяч погибших и раненых карабахских добровольцев, которые за освобождение своей Родины от азербайджанских карателей стояли насмерть — А.Г.). Но после того как будут революционные события, они, думаю, будут поддержаны и самими карабахцами, ведь Пашинян популярен в армянской общине Карабаха».

Не хочется приводить другие высказывания сего политолога, однако, в одном он, безусловно, прав, когда утверждает, что:

«Если быть точным, то это личная месть бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна и его давнего соратника Никола Пашиняна (имеет в виду судилище над Робертом Кочаряном — А.Г.). В интервью С. Маркова поражает его нескрываемая опека, оправдательные рассуждения относительно печально известного Давида Санасаряна. Так, отвечая на вопрос о том … почему Пашинян не смог защитить человека из собственного окружения, Марков заявляет: «Идет борьба различных группировок. И карабахский клан сохраняет свое влияние в силовых структурах (поразительное сострадание и желание оправдать откровенного русофоба, соросовского грантоеда Давида Санасаряна — А.Г.). Пашиняну пока не удалось полностью поставить силовиков под свой контроль (видать, С. Маркову это доставляет особую боль — А.Г.) Эта борьба продолжается. Вероятно, арест — это видимая часть такой борьбы … Но точно можно сказать — силовики пытаются защитить свою автономию, они остаются интегрированной частью группировки Кочаряна — Саргсяна и Республиканской партии в целом».

Подобные высказывания откровенного армянофоба с солидным стажем, его стремление этак ненавязчиво поддержать и сопереживать «трудностям», с которыми сталкивается Никол Воваевич, вызывают несколько экстравагантные воспоминания, да простит меня читатель за откровенность, когда одному из парящихся в парилке предлагают либо надеть плавки, либо снять крестик с шеи, чтобы вызвать доверие от сказанных им мыслей. Словом, рассуждения этого «российского» политолога уж очень сильно попахивают азербайджанской нефтью.

Вызывает тревогу другое, что в защитники режима Н. Пашиняна записались наряду с отдельными российскими политологами и вовсе экзотические организации, к примеру, американский аналитический центр (англ. Atlantic Council) при Организации Североатлантического договора, НАТО. Я вовсе не случайно упомянул об Atlantic Council.

Так, 3 мая т. г. «Радио Азатутюн» (Армянское отделение радио Свободная Европа / Свобода) опубликовало статью под заглавием «Мошеннические группы под видом «проверки фактов» ведут кампанию против Армении — Atlantic Council», в которой, в частности, написано: «Против премьер-министра и правительства Армении в социальных сетях проводится систематическая кампания, следы которой ведут в Россию, утверждает авторитетный американский аналитический центр Atlantic Council». Радетели демократии из Atlantic Council ссылаются на «расследование экспертами Лаборатории цифровых криминалистических исследований (Digital Forensic Research Lab)», согласно которому: «Как показывает расследование, в прошедшие месяцы некоторые оппоненты (Н. Пашиняна — А.Г.) объединились под хештегом #Sut Nikcol «Лживый Никол») и начали сложную кампанию, направленную на дискредитацию Никола Пашиняна и его сторонников путем распространения дезинформации и предвзятой информации». Естественно возникает вопрос: а собственно по какому праву аналитический центр при НАТО оставляет за собой право прямого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, взяв на себя роль этого цензора. Причем вмешивается во внутренние дела государства, являющегося к тому же членом ОДКБ.

С какого это перепуга они так засуетились, отмечая в докладе, что «эти действия не являются искренними (ну да, им ведь очень далеко от искренних, проплаченных Соросом, действий разного рода грантоедов — А.Г.), и они становятся все более и более опасными». Далее лабораторией приводится упоминание организаций, объединившихся в хештег «Лживый Никол». Упомянем и мы название и основателей этих патриотических общественных организаций, которые жизнь в Армении видят такой, какая она есть на самом деле, а самое главное, свое видение они открыто, честно доводят до обманутых соросовской пропагандой граждан РА. Это интернет-порталы AntiFake. am (основатель Нарек Самсонян), основатели «Адеквад» Артур Даниелян и Нарек Малян и основатель Blog News Константин Тер-Накалян. «Вопреки заявлениям о независимости и нейтральности, содержание AntiFake. am в основном сфокусировано на дискредитации Пашиняна, — отмечают эксперты Atlantic Council, продолжая, — Наиболее обсуждаемые статьи на странице содержат разделяющее общество политические комментарии (можно подумать, что разного рода грантоеды, получая сотни миллионов долларов, в поте лица объединяли армянское общество, не делили его на «черных» и «белых», «революционеров» и «контрреволюционеров» — А.Г.), необоснованные сообщения, которые утверждают, что Пашинян посетил завод, который не существует, или что Пашинян приписывает себе успехи предыдущего правительства».

Я специально привожу столь подробные выдержки с тем, чтобы показать «как дорог» Никол Воваевич для натовского аналитического центра Atlantic Council. А один из главных их выводов в том, что «эксперты Atlantic Council утверждают, что они нашли четкие доказательства того, что, по крайней мере, AntiFake. am не полностью контролируется из Армении. Изучение домена показывает, что веб-адрес страницы зарегистрирован в России — в Санкт-Петербурге. Более того, эксперты отмечают, что данные о регистрации этого домена и ответственного за него лица на Whois. am закрыты «из соображений конфиденциальности личных данных». «Это предполагает, что ответственные сайта AntiFake. am предприняли шаги, чтобы скрыть свою идентичность, — отмечают эксперты, подчеркивая, что они нашли доказательства того, что AntiFake. am может быть связан с лицами или организациями, зарегистрированными в России». Вчитываясь в выдержки из этого доклада, невольно приходишь к шальной мысли, что все интернет-порталы, действующие в Армении, «под колпаком» аналитического центра НАТО. И вдруг нежданно-негаданно заявляет о себе хештег «Лживый Никол» и 4 аффилированных с ним лица, которые не прошли через сито Atlantic Council. Думается, что проводимая на протяжении последних лет скрупулезная работа Atlantic Council в Армении не могла не увенчаться для них успехом, а именно: свершением государственного переворота в стране, являющейся стратегическим союзником России, и приводом к власти человека, которому чужды подлинные национальные интересы Республики Армения и Арцахской Республики. Чтобы моя столь строгая оценка не была бы воспринята в эмоциональной плоскости, приведу лишь два примера из политической биографии «народного премьер-министра» Армении.

Так, 22 октября 2018 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Армении по пути с Манделой или Мугабе», в которой черным по белому было написано:

«Вспомним, что на специальном заседании НС РА от 1 мая 2018 г., в повестке которого был вопрос о выборах премьер-министра РА, депутаты парламента от Республиканской партии Армении Арман Сагателян и Мигран Акопян в своих выступлениях озвучили и представили коллегам номер газеты «Айкакан Жаманак» за 22 мая 2001 года, в которой была напечатана статья за подписью в тот период главного редактора этой газеты Никола Пашиняна. Статья вышла под патетическим заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте». В ней Н. Пашинян, в частности, пишет:

«И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий. Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры. Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану … Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина, и мы, кто должны быть хозяевами этой страны, оставив наше, хотим стать хозяевами чужого » (подчеркнутую мною — А.Г.).

Следуя своим же советам, Никол Воваевич «землю сохраняет любовью, знайте», только проявление любви у него совершенно оригинальное, а именно: людей, героически прошедших через горнило Арцахской национально-освободительной войны, Н. Пашинян стращает, пугая их превращением Арцаха в очаг революции.

А теперь другой факт из недавней истории, весьма убедительно свидетельствующий, мягко выражаясь, о беспринципности «народного премьера». Так, 3 октября 2017 года в парламенте Армении во внеочередном порядке был рассмотрен проект заявления парламента о выходе Армении из Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). В тот же день прошло голосование по вопросу проекта заявления о выходе Армении из ЕАЭС. «За» принятия этого заявления проголосовала лишь фракция «Елк», руководимая Николом Пашиняном. Заметим также, что проект был представлен оппозиционным блоком «Елк» («Выход»). Примечательно другое: спустя всего лишь полтора года, уже 30 апреля 2018 г., кандидат в премьер-министры в Национальном Собрании в ответ на вопрос вице-спикера НС РА Эдуарда Шармазанова о том, какое из заявлений нужно принимать за основу — оппозиционного депутата Никола Пашиняна о необходимости выхода Армении из ЕАЭС или кандидата в премьеры, заявившего: «Не секрет, что я лично голосовал против вступления Армении в Евразийский экономический союз, что означает, что я не поддерживал членство РА в ЕАЭС. Но тем не менее Армения — член ЕАЭС, и мы, будучи политическими и государственными деятелями, должны считаться с реалиями и фактами». По сути, Пашинян признается, что он вынужден считаться с фактами, а его сердце, подобно сердцу старика из повести Уильяма Сарояна «В горах мое сердце», «осталось в горах, в Шотландии», а в нашем случае — на Западе, который не одно десятилетие через разные гранты щедро финансировал сподвижников Никола Воваевича, совершивших в апреле — мае 2018 года государственный переворот, столь трепетно оберегаемый со стороны Atlantic Council и Ко.

Вместо послесловия. Не хотелось в майские постпраздничные дни завершать статью на минорной ноте. Совершенно произвольно на память пришло признание главнокомандующего русской Армией на Кавказе генерала Павла Цицианова. Так, в 1805 году в рапорте императору Александру I он писал: «Шуша с одной стороны окружена высокой каменной стеной, а с другой укреплена естественным расположением высоких вертикальных скал, против которых во время осады бессильна любая военная стратегия». А царский генерал историограф Василий Потто в 1826 году писал: «Взять эту крепость открытою силою почти не представляется возможным». Итак, спустя 187 лет 8 мая 1992 года операция под названием «Свадьба в горах» началась и завершилась победой воинов-добровольцев из Нагорного Карабаха, Армении и Диаспоры. Сегодня, на фоне примитивных попыток очернения отдельных руководителей блестяще проведенной операции «Свадьба в горах», хочется выразить слова искренней благодарности в адрес всех добровольцев Арцахской национально-освободительной войны. Не скрою, что в эти дни, когда один из ярких символов Победы Роберт Седракович Кочарян подвергается политической вендетте со стороны идеологов, обесславивших себя статьями «Левон Тер-Петросян: «Война, или мир? Пора стать серьезными» или «Никол Пашинян: «Землю сохраняют любовью, знайте», невольно призадумался над мыслями, прозвучавшими в интервью третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна, которое он 9 мая т.г. дал Общественной телекомпании Арцаха. «Должен прямо сказать, чтобы как-то пресечь различные недобросовестные заявления, недобросовестное отношение в течение очень долгих лет, что руководил операцией (освобождения Шуши) Аркадий Тер-Тадевосян-Коммандос. В операции участвовали только добровольцы, но важно также, что участвовали все тогдашние руководители Нагорного Карабаха. Роберт Кочарян — со стороны Лачина, просто как солдат, с автоматом в руках, Бако Саакян — в только что сформированной роте Степанакерта…» Вдумайтесь пожалуйста, уважаемый читатель, что фактический лидер Нагорного Карабаха, как простой воин, с автоматом в руках ковал Победу.

P.S. 12 мая 2019 года в конференц-зале гостиницы «Конгресс» состоялась презентация книги Роберта Кочаряна «Жизнь и свобода». Супруга экс-президента Арцаха и Армении, выступившая на презентации, отметила, что эта книга учит любить Родину. Что же, сказано верно, однако, добавлю от себя: любить Родину так, когда ты готов отдать за нее свою жизнь. Живыми воплощениями такой любви являются Герои Арцаха…